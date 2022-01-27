Как советские конногвардейцы взяли город Алленштайн

Командование особенно ценило конницу за мобильность. Фото: архив Минобороны РФ.

В сводке Совинформбюро за 22 января 1945 года Алленштайн (теперь польский Ольштын) всего лишь упоминался (хотя и первым) среди других населенных пунктов, взятых войсками 2-го Белорусского фронта. Но, пожалуй, стоит уделить этому эпизоду Восточно-Прусской наступательной операции РККА чуть больше внимания. Хотя бы потому, что в штурме названного города главную роль сыграла кавалерия, для которой эта война стала последней в истории.

Кавалеристы в пешем строю

Важный узел железных и шоссейных дорог, Алленштайн имел большое значение для развития советского наступления от южных границ Восточной Пруссии в ее центральные районы. Овладеть городом планировалось в ходе операции, получившей наименование Млавско-Эльбингской. Для этого задействовали довольно значительные силы 48-й армии генерал-лейтенанта Николая Гусева: 73-ю стрелковую дивизию 29-го стрелкового корпуса, а также 5-ю и 6-ю гвардейские кавалерийские дивизии 3-го гвардейского кавкорпуса генерал-лейтенанта Николая Осликовского, поддерживаемые 1814-м самоходно-артиллерийским полком.

Советское командование решило сделать ставку на стремительность, для чего кавалерия, способная передвигаться быстро даже по бездорожью, подходила идеально. Главная роль в наступлении на Алленштайн отводилась 6-й дивизии, в авангарде которой шел 25-й гвардейский кавалерийский полк - ему поставили задачу выйти на северо-западные окраины города. Слева наступала 5-я дивизия, которая должна была атаковать Алленштайн с юго-запада.

Однако после ряда боев на подступах к городу выяснилось, что его штурм лучше всего начинать с юго-востока. Затем кавалеристы, двигаясь за 198-м танковым полком, должны были продолжить наступление севернее, овладеть железнодорожной станцией, выйти на северо-западную окраину города и там закрепиться. Немцы, впрочем, к такому развитию событий оказались готовы, встретив наши подходящие части плотным огнем из минометов, артиллерии, пулеметов и автоматов. Пришлось продолжать наступление уже в пешем строю.

Офицер – солдатам пример

Первым ворвался в город эскадрон гвардии старшего лейтенанта Персидскова, бойцы которого, невзирая на то, что по ним стреляли из окон, подвалов и с чердаков всех попадавшихся на пути домов, быстро начали продвигаться по улицам, интенсивно подавляя выявленные огневые точки противника. Следом, в 2 часа ночи 22 января, в атаку поднялся весь полк, который вел лично его командир - гвардии подполковник Николай Лялин. Нужно заметить, что при штурме Алленштайна советские офицеры проявили свои лучшие качества, воодушевляя солдат личным примером, а в самые трудные минуты сами становились за пулеметы.

Задача атакующих осложнялась еще и тем обстоятельством, что полковую артиллерию на конной тяге ввести в город было невозможно, и после нескольких безуспешных попыток прорваться к эскадронам пушки пришлось оставить на восточной окраине Алленштайна. Штурмующим оставалось полагаться исключительно на личное оружие, но и в боеприпасах уже начинал ощущаться недостаток. Было трудно поддерживать связь между подразделениями.

Тем не менее к рассвету наши бойцы достигли железнодорожной станции. Там стояло несколько готовых к отправке эшелонов, дымили паровозы. Появления русских немцы явно не ожидали, спешно принявшись отправлять поезда уже без всякого графика.

«Подпускай их ближе!»

В этом бою отличился наводчик станкового пулемета рядовой Дгебуадзе, который остановил набиравший ход состав, парой очередей срезав машиниста и помощника. Из вагона выскочили двое гитлеровцев и устремились на пулеметчика, но тот выхватил дедовский кинжал-каму и заколол обоих врагов. Отважный грузин в боях за город уничтожил в общей сложности почти два десятка солдат и офицеров противника, подбил два автомобиля, ликвидировал две огневые точки и по праву был отмечен командованием.

К 5.30 полк вышел на заданные рубежи, закрепившись в северо-западной части Алленштайна у шоссе на Гутштадт (ныне Добре Място в Польше). И тут наступил едва ли не самый напряженный момент боя. Немцы по ограниченности огня противника определили, что у «иванов» заканчиваются патроны и что наступающие лишены поддержки артиллерии и танков. Поэтому организовали контратаку силами до двух рот пехоты, которую поддерживали 4 бронетранспортера.

Оказавшиеся отрезанными от тылов и соседей, эскадроны дрались почти в окружении. Экономя боеприпасы, конногвардейцы (так и написано в журнале боевых действий) подпускали атакующих поближе и били одиночными выстрелами наверняка. Немцы откатывались, но вскоре поднимались в атаку снова. Так продолжалось до 14.30, пока не подошли наши танки, а следом за ними и артиллеристы, сразу же давшие несколько залпов по домам, где засели только что в очередной раз отбитые немцы. Сообразив, что русский «бог войны» снова в деле, те притихли и больше активности не проявляли. Вечером полк переместился на южную окраину уже оставляемого противником Алленштайна и держал там оборону вплоть до 25 января, пока не был переброшен на другой участок фронта.

Принуждение к капитуляции

Шедший во главе 5-й кавдивзии 24-й гвардейский кавалерийский полк в боях за город также сыграл свою роль, пусть и не такую большую, как его соседи справа. Ранним утром 22 января, преследуя отступающих немцев, кавалеристы обнаружили переправу через реку Алле. Наведенный мост обороняло до 200 гитлеровцев при 8 танках и батарее тяжелых минометов. Действуя быстро и решительно, гвардейцы сбили вражеский заслон, переправились на другой берег и к 20.00 были уже на юго-западной окраине Алленштайна.

И здесь немцы, верные себе, старались удерживать город до последнего, неоднократно предпринимая массированные контратаки, однако на всех участках были отбиты с большими потерями. После этого дальнейшая оборона города, к которому спешили другие советские части, уже не имела смысла. Остатки гарнизона Алленштайна капитулировали.

После штурма на улицах Алленштайна - немецкая разбитая техника... Фото: архив Минобороны РФ.

...и советские кавалеристы. Фото: архив Минобороны РФ.

В тот же день, 22 января 1945 года, войскам, участвовавшим в боях за овладение Алленштайном, приказом Верховного Главнокомандования была объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. В числе соединений и частей, которым были присвоены наименования Алленштайнских, значились и оба «конногвардейских» полка.