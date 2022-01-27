Острый дефицит: останутся ли жители Калининграда без бесплатных лекарств для лечения ковида

Запасы бесплатных медикаментов для амбулаторных больных практически исчерпаны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградской области заканчиваются лекарства, которые участковые терапевты бесплатно выдают заболевшим коронавирусом. Чаще всего в такой пакет входят арбидол, гриппферон и парацетамол.

Сложившуюся ситуацию калининградцы уже несколько дней бурно обсуждают в Инстаграме Антона Алиханова. И губернатор пояснил, что происходит.

- Лекарства для амбулаторных больных ковидом выдаются только при их наличии, - написал глава региона. - Это не является частью обязательного обеспечения, это сверхбазовая инициатива Федерации. На федеральные средства идут закупки, лекарства будут выдаваться по мере их поступления. Число болеющих выросло в разы, поэтому ранее сформированные запасы уже почти исчерпаны.

Днем ранее об этом же сообщали калининградские врачи в телеграм-канале «Вопросы по лечению COVID-19», обратив внимание пациентов: не можете за свои средства приобрести лекарства - вас готовы госпитализировать в стационар (где есть вся необходимая бесплатная помощь).

- Обязательств обеспечивать лекарствами амбулаторных больных по закону нет, - пояснила замминистра здравоохранения Калининградской области Наталия Берездовец. - Однако из федерального бюджета постоянно выделяются деньги, мы покупаем препараты и выдаем лекарства, дополнительно выделяем средства из регионального бюджета. Как результат подавляющее большинство пациентов их получают. Когда препараты заканчиваются, мы просто рекомендуем приобретать. Если человек по тем или иным причинам не может приобрести лекарства, мы его госпитализируем в стационар. Реально дела обстоят именно так.

Ждать ли бесплатных лекарств ковид-пациентам, получающим помощь в амбулаторных условиях? Отвечая на этот вопрос, в региональном минздраве еще раз разъяснили калининградцам, что «выделяемые федеральным центром средства на закупку препаратов для бесплатной выдачи амбулаторным пациентам с коронавирусом - это не государственное бюджетное обязательство, а лишь дополнительная финансовая помощь регионам для лечения пациентов с коронавирусом».

- К сожалению, выделяемых на закупку препаратов объемов средств не хватает, так как идет большой суточный прирост заболевших: еще во вторник, 25 января, больных коронавирусом было зарегистрировано 605, а на следующий день - уже 843. Отсюда и перебои с препаратами в поликлиниках. Ждем очередной федеральный транш на их закупку, - сообщили в минздраве.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Более 26 миллионов рублей на лекарства для амбулаторных больных Калининградская область получит в 2022 году. Постановление об этом подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

- 28 миллионов рублей на те же цели федеральный центр выделял нашему региону в октябре 2021 года.