Будуар королевы и «кровать Наполеона»: каким будет музей Тильзитского мира в Советске

Такой увидел встречу Наполеона и Александра в Тильзите русский художник Алексей Кившенко.

Экспозиция в банке

В Советске готовятся к открытию интересного пространства – гостиницы и музея при ней. Как рассказали в соцсетях устроители, отель и выставочные залы расположатся в центре в здании постройки начала XX века, где до войны находилось отделение Рейхсбанка. Уже после войны объект культурного наследия переоборудовали в гостиницу «Россия».

- Это трехэтажное здание с четырехскатной крышей, на фасаде - декоративный карниз, арочный вход с лепниной, - рассказывают владельцы. – Реставрация будет проходить с сохранением всех элементов, интерьеры планируется оформить в стилистике начала XIX века.

А вот о том, каким будет музей Тильзитского мира и что в нем увидят посетители, «Комсомолке» рассказал его соавтор, историк моды и коллекционер Александр Васильев.

- Экспозиция будет посвящена не политическому значению события, а стилю той эпохи. Потому что город Тильзит - это мир, сыр и ампир. Это все прекрасно и аполитично!

Здесь не спал Наполеон

В музее оборудуют специальный зал, посвященный стилю, популярному во время правления Александра I, то есть русскому ампиру, а также зал, посвященный декоративно-прикладному искусству, мебели, живописи и костюму эпохи Наполеона, и зал королевы Луизы, оказавшей огромное влияние на моду в Германии.

Александр Васильев. Фото: Александр КАТЕРУША

- Все подлинные вещи для этого музея были специально закуплены в Европе, - с гордостью говорит Васильев. - Никакого новодела! Я занимаюсь этой подборкой, поскольку был автором инициативы. Специально на аукционах приобретены уникальные предметы мебели - например, русский дворцовый гарнитур Александровской поры из коллекции графа Голованова в Париже. Выполнен он из красного дерева. Есть и другие вещи, которые составили бы гордость любого столичного музея. Там будут камины, бронзовые часы, будуар королевы, наполеоновская кровать. Ну то есть кровать его эпохи, принадлежавшая одному из маршалов Франции. Сам Наполеон в ней не спал.

Будут представлены в музее и вещи из личной коллекции Александра Васильева: живопись, веера, табакерки, костюмы. Очень много гравюр, посвященных Тильзитскому миру.

- Мне лично нравится, что в интерьерах будут использованы подлинные светильники и люстры, - продолжает Васильев. - А в одном из залов воссоздадут стоявший на плоту посреди Немана шатер, в котором был подписан Тильзитский мир. В этот шатер посетители смогут зайти и посмотреть там фильм, посвященный этому событию. Ну а после просмотра можно будет пройти в кафе, где попробовать торт «Наполеон», пирожное «Александр» и пирожное «Луиза».

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Не только купальники

В Зеленоградске готовится к открытию Музей курортной моды - он распахнет свои двери уже 8 марта.

- Все почти готово, - сообщил Александр Васильев. - Мы находимся на финишной прямой. Музей не будет посвящен конкретно купальникам (хотя и им тоже), мы расскажем о том, как в XIX-XX веках одевались на морских курортах. Это уникальный проект, который, как и музей в Советске, привлечет массу туристов. Оба музея – частные инициативы, но почему нет? Обилие туристов в нынешние новогодние праздники всех потрясло. Тенденция продолжится, потому что, к сожалению, границы не близки к открытию, а люди хотят куда-то выезжать. А приехав, не прочь сходить в кафе, что-то посмотреть интеллектуальное. Я не критикую Музей Мирового океана или Музей янтаря, но это все-таки не интеллектуальные развлечения. А тут – история. История и природа - две разные вещи. Исторических музеев в Калининградской области мало, если не сказать, что их вообще нет. Все замки и кирхи - без насыщения. Увы, это так.