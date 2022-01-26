Самая маленькая очередь - в Прибрежном: как работает карта временных амбулаторных центров Калининграда

Ситуация с ожиданием приема в лечебных заведениях заметно отличается. Фото: Ксения Высотина

На сайте министерства здравоохранения Калининградской области в тестовом режиме заработала интерактивная карта временных амбулаторных центров по лечению ОРВИ и COVID-19. Посмотреть ее можно здесь.

Карта позволяет увидеть в режиме реального времени (данные обновляются каждые 15 минут), в каком из центров нет очереди, в каком ожидание медицинской помощи займет немного времени и в какую из амбулаторий лучше не обращаться, поскольку там очень много пациентов.

Как это работает

Чтобы воспользоваться картой, достаточно определить параметры поиска - ищете вы помощь для взрослого или ребенка, а затем нажимать на появившиеся на карте цифры.

Независимо от того, к какой поликлинике вы приписаны, обратиться к врачу можно в любой предлагаемый центр, где не придется тратить много времени в ожидании консультации, тестирования.

Напомним, в центре готовы принять при условии, что у вас температура не больше 38 градусов, отсутствуют серьезные хронические заболевания и вы можете добраться на собственном транспорте или дойти пешком (если проживаете рядом). Врачи оказывают медицинскую помощь и выполняют тестирование с 8.00 до 20.00.

Врачи убедительно просят не пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до амбулаторного центра! И не забыть еще документы: паспорт, медполис, СНИЛС.

Личный опыт

Судя по информации, нанесенной на карте, для взрослого населения организовано 19 временных амбулаторных центров, для детей - восемь.

Тестировать новшество я начала сегодня ровно в 12 часов 29 минут . Нажала на кнопку с номером 25, и на экране поверх карты появилась такая информация: «ГБУЗ КО «Городская больница № 4». Адрес точки: г. Калининград, Краснопрудная, 57-63. Количество людей в очереди: 25. Тип обслуживаемого населения: взрослое население».

Предпринимаю еще одну попытку. На этот раз выбираю «7». Система выводит на экран данные о филиале Центральной городской клинической больницы на улице Заводской, 29а (микрорайон Прибрежный)». Количество людей в очереди - всего 7.

Из любопытства нахожу поликлинику, к которой приписана. Снова нужно нажать на «25» (моя поликлиника на карте почему-то пронумерована так же, как горбольница № 4 - наверное, чуть позже и нумерацию приведут в норму). Система выдает адрес и сообщает, что приема врача сейчас ожидают 25 человек.

Получается, самая маленькая очередь в это время дня в Прибрежном. Но туда и ехать из моего дома дальше всего, а пользоваться общественным транспортом по правилам вроде как нельзя. Интересно, все ли смогут побороть соблазн?