«Зайцы, или Гражданином быть обязан»: Литтеатр Калининграда представил премьерный спектакль

Сарказм и аллегории - узнаваемый почерк Литтеатра. Фото: Литературный театр

То, что на премьере спектакля Литературного театра Калининграда «Зайцы, или Гражданином быть обязан» наблюдался аншлаг, удивлять не должно.

Во-первых, репетиционный зал областного Центра культуры молодежи, где ЛТ сейчас ютится за отсутствием собственной сцены, вмещает не очень много народа. Но даже если бы дело происходило на старом месте базирования «Литературного» - во Дворце моряков, аудитория наверняка также была бы под завязку. Потому что всем интересно оценить по большому счету первую постановку театра после ухода из жизни его основателя и бессменного художественного руководителя Альберта Михайлова. И, пожалуй, именно этот фактор нужно считать «во-первых», а уж пресловутый репетиционный зал – «во-вторых».

Из названия понятно, что новый спектакль поставлен по произведениям великого русского поэта Николая Некрасова. Как сказано в анонсе, этого «удивительно современного и несвоевременного классика». Принимая во внимание данную формулировку, объяснение нового худрука Александра Смирнова насчет желания помочь забывающей родную речь русскоязычной девочке в далекой Австралии – это так, для досужих журналистов и вообще всех, кто не в курсе фирменных литтеатровских заморочек. Как там водится, истинная подоплека куда как глубже. Поэтому и гражданственность лирики Некрасова действительно вдруг оказывается удивительно к месту, хотя зачастую и диссонирует с текущим временным моментом, как намекает пресловутый анонс. Что ж, «Бывали хуже времена, но не было подлей» - это ведь тоже незабвенный Николай Алексеевич…

Склонность к сарказму – едва ли не самая узнаваемая со стороны часть «михайловского» наследства Литтеатра. Поэтому звучащие со сцены «Забытая деревня» (фраза «Вот приедет барин – барин нас рассудит» вообще вошла в поговорку) или «Колыбельная песня» (с ее «Будешь ты чиновник с виду и подлец душой») можно считать вполне ожидаемым выбором постановщика. А ведь это еще не самые… м-м-м… гражданственные вирши, использованные в спектакле. В общем, «Литературный» в своем репертуаре, преемственность налицо.

Последнее представляется тем более важным, что в театре происходит давно назревшая смена поколений. Недаром режиссер Смирнов ввел в спектакль много молодых и даже совсем юных актеров. И набираться опыта им приходится в суровых условиях, ведь играть без рампы, на расстоянии буквально вытянутой руки от зрителя нелегко даже ветеранам «Литературного».

Насколько получился спектакль? После того как закончилась последняя сцена, публика еще некоторое время сидела в молчании, ожидая продолжения – 50-минутного действа ей явно оказалось мало. Так что можно констатировать: они по-прежнему востребованы – русская литературная классика и калининградский Литературный театр. И в свете произошедшего намерение труппы замахнуться на Ивана нашего Гончарова выглядит вполне логичным. К постановке планируется роман «Обломов», а в условиях отечественной реальности эта штука будет посильнее, чем «Фауст» Гете.