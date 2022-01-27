Коробочка с лагерной вышкой: на Балтийской косе нашли портсигар итальянского военнопленного

На крышке нацарапаны фамилия узника и название лагеря. Фото: предоставлено Сергеем Дустиным.

В ночь на 26 января 1945 года в Пиллау (сегодняшний Балтийск), на территории форта Штиле, произошло три мощных последовательных взрыва, о причинах которых до сих пор не все известно. Неясно также, сколько там было жертв: в форту располагались цеха торпедосборочного завода, на которых собирали сверхсекретные самонаводящиеся торпеды и где работали военнопленные из разных стран антигитлеровской коалиции. Людей пригнали из шталага 1А, расположенного у поселка Штаблак (сегодня Долгоруково Багратионовского района).

Цинковая коробочка

Ровно через 77 лет (совпадает даже день!) на Балтийской косе был найден портсигар итальянского военнопленного, на крышке которого нацарапаны фамилия узника и название лагеря. Об этой находке корреспонденту «Комсомолки» сообщил житель Балтийска Сергей Дустин - артефакт обнаружил его приятель. Сергей выложил на своей странице в Facebook фотографию металлической коробочки, украшенной надписями и узорами, и попросил узнать, что можно сказать о ее владельце.

- Если удастся связаться с родственниками узника, то человек готов безвозмездно передать им коробочку, - сообщил Дустин.

Уже только по внешнему виду коробки сказать можно многое. Изготовлена она кустарным способом. Судя по всему, это действительно портсигар, и материалом для него послужил лист цинка, который немцы часто использовали для водосточных желобов. Надписи, сделанные по диагонали, прекрасно читаются: AURELIO – DI – GIULIO, STABLACK, 1944. Если коробочку покрутить в руках, то справа от нацарапанной лагерной вышки можно прочитать еще и шифр: M-4859-1/F. По всей вероятности, это личный номер узника.

Судя по имени и фамилии бывшего владельца портсигара, он был итальянцем. Но как итальянец мог оказаться в нацистском лагере для военнопленных, если Италия была союзницей Германии во Второй Мировой войне? Дело в том, что 8 сентября 1943 года, после высадки союзников в Сицилии, около 650 тысяч итальянских военных отказались сотрудничать с нацистами и фашистами и воевать против СССР и его западных союзников. По этой причине они как дезертиры были отправлены в различные лагеря Третьего рейха.

Что известно про шталаг из поселка Штаблак?

Само поселение Штаблак относительно молодое. Строилось оно как учебный центр вермахта с гарнизонными казармами недалеко от городка Прейсиш-Эйлау (сегодня Багратионовск Калининградской области). Стройка началась в 1935 году, а к 1939-му там уже проживало 2734 человека (в основном, конечно, немецкие военнослужащие).

Лагерь Шталаг 1А.

Как только началась Вторая мировая, в километре от железнодорожной станции Штаблак был создан лагерь для военнопленных сухопутных войск (шталаг). Ему было присвоено наименование 1A Stablack. К концу сентября 1939 года в лагерь поступило более 40 тысяч польских военнопленных.

Собственно, отсюда и особый интерес к лагерю польских историков – их работы по этой теме наиболее подробные (правда, и наиболее противоречивые). Так как точное количество военнопленных до сих пор неизвестно, сошлемся на поляков. Они считают, что через лагерь прошли около 255 тысяч заключенных разных национальностей. В том числе 12 тысяч итальянцев. Калининградский краевед Андрей Иванов считает, что эти данные слишком завышены. По его мнению, больше стоит доверять докладу военного министерства Франции. Французы считают, что численность военнопленных в лагере по состоянию на 17 июля 1944 года оценивалась всего в 18 760 человек.

Коробку мог изготовить мастеровой «шакал»

Некоторые узники лагеря Штаблак публиковали мемуары. Вот, например, отрывок из воспоминаний красноармейца Юрия Апеля, воевавшего в 12-м стрелковом полку 53-й стрелковой дивизии и попавшего в плен в сентябре 1943 года:

- Прямо перед нами ворота, над которыми большие буквы: STALAG 1А, - писал он. - За воротами лагерь, но не просто лагерь, а лагерь-город. Таких я до сих пор не видывал. С насыпи, на которой мы оказались после выгрузки, был виден огромный лагерь, один служебный блок которого был как целый лагерь. Масса зданий, назначение которых невозможно было понять, впереди по ходу железнодорожной ветки, в километре от шталага, был виден еще один лагерь. Как выяснялось в тот же день, это был так называемый «смертельный» лагерь, в котором был только вход, а выхода из него не было.

Военнопленные из Шталага 1А работали по всей Восточной Пруссии.

Есть у Апеля и очень интересное замечание о царившем в лагере имущественном неравенстве. Он пишет, что в шталаге были так называемые «шакалы» и «шакалята», которые мастерили вещи на продажу из подручных материалов.

- Из всевозможных кусочков пластмасс, плексигласа и цветных металлов они мастерили мундштуки, трубки, портсигары, шкатулочки и даже ножички с наборными ручками. Сырье они получали напрямую у итальянцев, когда тех в пять часов пополудни гнали с работы на подземном авиазаводе мимо наших ворот в итальянский блок. Тут, при некоторых вахманах, возникала возможность кратковременного контакта шакалов и посредников с итальянцами, приносившими с завода сырье для шакалов. За свое сырье итальянцы брали только жратву, ибо на том же пайке, что и у нас - русских - они весь день вкалывали на заводе. Сбыт готовой продукции шел по двум путям. Первый - в «Бельгию», «Голландию», «Францию» и «Польшу». Второй - за лагерный забор. И в первом, и во втором пути как посредники, получавшие большие комиссионные, участвовали некоторые вахманы из охраны лагеря. Плата «из-за границы» шла в виде продуктов питания: хлеба, консервов, масла и пр., а из-за забора шли рейхсмарки.

Похоже, портсигар был изготовлен именно одним из «шакалов».

Как заключенный мог оказаться на косе?

Заключенных шталага 1А отправляли на различные работы по всей Восточной Пруссии. Трудились узники и на упомянутом выше секретном заводе в Пиллау. Сегодня достоверно известно о 19 погибших военнопленных из Бельгии и Франции (хотя ряд источников сообщает о десятках и даже сотнях погибших). Можно предположить, что на заводе работали и итальянцы. Их могли также привлекать для работ на военном аэродроме Нойтиф, расположенном на Балткосе. Если это так, то картинка складывается!

А вот какой была судьба владельца портсигара и остались ли у него на родине родственники, еще предстоит выяснить. «Комсомолка» уже обратилась за помощью в их поиске к итальянским журналистам. Надеемся, у этой истории будет продолжение.