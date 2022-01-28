На освещение подъезда хватит: в Калининграде на многоэтажку впервые устанавливают солнечные батареи

Современными панелями покроют 16 квадратных метров фасада. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Одноподъездная многоэтажка на улице Баграмяна, 18, стала первым жилым домом в Калининграде, на фасад которого установят солнечные элементы. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» рассказал глава регионального Фонда капитального ремонта Олег Туркин.

Современными панелями покроют площадь в 16 квадратных метров – этого должно хватить, чтобы полностью обеспечить освещение в подъезде. Работы в рамках ремонта фасада выполняют за счет областного бюджета. Всего – около 1 млн рублей. Деньги жителей панельки на это не идут.

Сколько именно сумеют сэкономить жильцы дома – покажет время. По прогнозам, речь идет о тысячах рублей в месяц. Ресурс у батарей - больше 15 лет.

- Это пока эксперимент, который мы согласовали с жителями и внесли в паспорт фасада. Посмотрим, как поведут себя технологии, насколько это качественно, эффективно и комфортно для жителей, - говорит Олег Туркин. - В этом году будем тестировать, пробовать эту зеленую технологию. Монтаж солнечных панелей уже идет. Этот дом мы выбрали, потому что на нем используется система вентилируемого фасада. Такая технология подходит нам: специалисты по солнечной энергетике сделали расчет и определили наиболее подходящее место. В этом году мы параллельно ремонтируем фасад и кровлю этого же дома.

Есть мнение, что в Калининграде солнечные батареи не очень эффективны, ведь у нас слишком много пасмурных дней в году. Но, по словам Олега Туркина, это не так уж и критично.

- Зависимости от количества солнечных дней в году нет. Такая технология применяется в северных странах, в Скандинавии. Солнечные панели хорошо себя зарекомендовали во всем мире, - говорит руководитель фонда.

Впрочем, есть в Калининградской области место, где солнечные батареи используют уже больше года, с октября 2020-го, и их эффективностью вполне довольны. Это замковое имение «Лангендорф» в Гвардейском районе. Раньше 10 процентов от всех расходов там приходилось на оплату электроэнергии, теперь получается экономить. Однако, по словам владельца имения Эдуарда Воронецкого, декабрь и январь – месяцы настолько темные, что выработка энергии почти нулевая. Выходом из положения могли бы стать ветряки, но от этого варианта владельцы имения отказались

- Ветряки намного дороже солнечных батарей, они технологически сложнее в эксплуатации. Любая поломка – большие деньги. И не факт, что вы найдете специалиста по ремонту в Калининградской области. А солнечные батареи в последнее время существенно подешевели, и тенденция по снижению цен сохраняется, - объяснил Эдуард Воронецкий.

Солнечные батареи калининградцы последние два года покупают активнее, чем раньше. Источниками питания интересуются и физические лица, и предприятия с большим объемом потребления. Об этом «КП» рассказал Денис Шерета, руководитель калининградской компании по продаже солнечных батарей «Экосистема39».

- Их можно даже на балконе поставить - главное, чтобы управляющая компания и соседи не жаловались, - говорит Денис. - Но в целом было бы полезнее объединяться, договариваться с соседями и с управляющей компанией, ставить такие солнечные панели на кровлю, потому что там площадь больше. Можно было бы экономить на электричестве, на общем освящении, насосах общей подачи воды и так далее.

И хотя звучит все складно, солнечные панели весьма дорогие. Станция мощностью 1 киловатт стоит около 70 тысяч рублей. На стандартный частный дом нужно минимум 15 киловатт. Вот и считайте.