Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 11:03

На освещение подъезда хватит: в Калининграде на многоэтажку впервые устанавливают солнечные батареи

Для жильцов дома эксперимент не только будет абсолютно бесплатным, но и, возможно, позволит сэкономить на счетах
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий(0)
Современными панелями покроют 16 квадратных метров фасада.

Современными панелями покроют 16 квадратных метров фасада.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Одноподъездная многоэтажка на улице Баграмяна, 18, стала первым жилым домом в Калининграде, на фасад которого установят солнечные элементы. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» рассказал глава регионального Фонда капитального ремонта Олег Туркин.

Современными панелями покроют площадь в 16 квадратных метров – этого должно хватить, чтобы полностью обеспечить освещение в подъезде. Работы в рамках ремонта фасада выполняют за счет областного бюджета. Всего – около 1 млн рублей. Деньги жителей панельки на это не идут.

Сколько именно сумеют сэкономить жильцы дома – покажет время. По прогнозам, речь идет о тысячах рублей в месяц. Ресурс у батарей - больше 15 лет.

- Это пока эксперимент, который мы согласовали с жителями и внесли в паспорт фасада. Посмотрим, как поведут себя технологии, насколько это качественно, эффективно и комфортно для жителей, - говорит Олег Туркин. - В этом году будем тестировать, пробовать эту зеленую технологию. Монтаж солнечных панелей уже идет. Этот дом мы выбрали, потому что на нем используется система вентилируемого фасада. Такая технология подходит нам: специалисты по солнечной энергетике сделали расчет и определили наиболее подходящее место. В этом году мы параллельно ремонтируем фасад и кровлю этого же дома.

Есть мнение, что в Калининграде солнечные батареи не очень эффективны, ведь у нас слишком много пасмурных дней в году. Но, по словам Олега Туркина, это не так уж и критично.

- Зависимости от количества солнечных дней в году нет. Такая технология применяется в северных странах, в Скандинавии. Солнечные панели хорошо себя зарекомендовали во всем мире, - говорит руководитель фонда.

Впрочем, есть в Калининградской области место, где солнечные батареи используют уже больше года, с октября 2020-го, и их эффективностью вполне довольны. Это замковое имение «Лангендорф» в Гвардейском районе. Раньше 10 процентов от всех расходов там приходилось на оплату электроэнергии, теперь получается экономить. Однако, по словам владельца имения Эдуарда Воронецкого, декабрь и январь – месяцы настолько темные, что выработка энергии почти нулевая. Выходом из положения могли бы стать ветряки, но от этого варианта владельцы имения отказались

- Ветряки намного дороже солнечных батарей, они технологически сложнее в эксплуатации. Любая поломка – большие деньги. И не факт, что вы найдете специалиста по ремонту в Калининградской области. А солнечные батареи в последнее время существенно подешевели, и тенденция по снижению цен сохраняется, - объяснил Эдуард Воронецкий.

Солнечные батареи калининградцы последние два года покупают активнее, чем раньше. Источниками питания интересуются и физические лица, и предприятия с большим объемом потребления. Об этом «КП» рассказал Денис Шерета, руководитель калининградской компании по продаже солнечных батарей «Экосистема39».

- Их можно даже на балконе поставить - главное, чтобы управляющая компания и соседи не жаловались, - говорит Денис. - Но в целом было бы полезнее объединяться, договариваться с соседями и с управляющей компанией, ставить такие солнечные панели на кровлю, потому что там площадь больше. Можно было бы экономить на электричестве, на общем освящении, насосах общей подачи воды и так далее.

И хотя звучит все складно, солнечные панели весьма дорогие. Станция мощностью 1 киловатт стоит около 70 тысяч рублей. На стандартный частный дом нужно минимум 15 киловатт. Вот и считайте.

КАРТИНА ДНЯ
0