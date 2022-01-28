«Будете платить за воздух»: с калининградцев требуют деньги за отопление подъезда, в котором нет батарей

Только два из семи подъездов дома № 53-61 на улице Комсомольской подключены к центральному отоплению. Фото: Иван МАРКОВ

Тарифы на коммунальные услуги в Калининградской области растут ежегодно, и власти обычно объясняют это уровнем инфляции. Однако некоторые вещи, происходящие в коммунальном хозяйстве, объяснить трудно. Например, только два из семи подъездов многоквартирного дома № 53-61 на улице Комсомольской в Калининграде подключены к центральному отоплению. На лестничных площадках остальных подъездов батареи начисто отсутствуют, однако жильцам регулярно приходят платежки за общедомовое тепло. Горожане подали коллективный иск против «Калининградтеплосети», но суд проиграли.

В иске отказано

По словам Елены Кондрашкиной, первые странные платежки пришли в феврале 2020 года. В ответ обратившиеся в суд 13 человек сообщили, что три их подъезда отгорожены от соседних капитальной стеной, не пропускающей тепло. Прикрепив доказательства, что «никакие транзитные трубы отопления через подвалы и иные помещения не проходят и никаких нагревательных приборов в подвалах и на лестничных клетках не имеется».

В декабре того же года «Калининградтеплосеть» провела техническое обследование и подтвердила, что к центральному отоплению подключены всего два подъезда, что в здании нет общедомового прибора учета тепловой энергии, что подъезды № 55-61 имеют автономное отопление, что в подъездах и вестибюлях нет батарей. Однако дом «является единым строением, имеющим общую крышу, внешние стены и фундамент».

На лестничных площадках остальных подъездов батареи отсутствуют. Фото: Иван МАРКОВ

Суд решил, что «фактическое неиспользование тепловой энергии, поступающей по внутридомовым инженерным системам отопления, для обогрева соответствующего жилого помещения не может служить достаточным основанием для освобождения его собственника или пользователя от обязанности вносить плату за коммунальную услугу по отоплению». И поэтому начисление платы за отопление производится правомерно. То есть коммунальщики доказали, что не отапливаемые центральной сетью подъезды теоретически могут быть переоборудованы на центральное отопление. На этом странном основании коллективный иск удовлетворен не был. Апелляция в высшие инстанции успеха также не возымела.

Небольшие уступки

Платить за холодный воздух согласились не все. В числе неплательщиков оказалась и обратившаяся в «Комсомолку» Елена Кондрашкина, с которой «Калининградтеплосеть» решила получить деньги за «потребленную тепловую энергию в местах общего пользования, а также неустойку за просрочку платежа».

Кстати, суд удовлетворил требования коммунальщиков лишь частично. Выяснилось, что подъезды № 55-59 никогда не имели центрального отопления, ранее отапливались твердым топливом, а сегодня при помощи газовых котелков. А 61-й подъезд, который ранее также отапливался углем, сегодня и вовсе имеет собственную котельную. Подъезды же № 53 и 53а были сильно разрушены еще во время войны, и к центральному отоплению их подключили только после восстановления левого крыла здания. «Калининградтеплосеть» обязали произвести пересчет платежей, и Кондрашкиной вместо 6161 рубля изначально определенной задолженности теперь насчитали 2892 рубля. Однако в главном суд коммунальщиков поддержал – платить за неполученную услугу все равно пришлось.

Разделить документально

Корреспондент «Комсомолки» обратился в «Калининградтеплосеть» с просьбой подробно объяснить, почему люди должны платить за то, чего не получают, и рассказать о других подобных случаях.

- Эта проблема - историческое следствие системы отопления в довоенных домах, - объяснили в пресс-службе муниципального предприятия. - В упомянутом здании часть подъездов отапливалась встроенной котельной, в квартирах других подъездов были установлены котелки. Когда котельную вынесли, соответствующие подъезды присоединили к теплоцентрали. Плата за общедомовые нужды начисляется всему дому, потому что по техпаспорту это единое строение, на одном фундаменте. Поэтому и суды люди проигрывают. Им нужно делать два отдельных техпаспорта, разделять дом по документам, но насколько это возможно и какие затраты предполагает? Если весь дом не имеет отопительного оборудования и есть на этот счет заверенный акт обследования, мы не имеем права начислять плату за тепло. Но здесь все-таки часть дома на центральном отоплении. Есть еще один такой же - № 10-22 на Аллее Смелых. Там только два подъезда на центральном отоплении, а остальные на автономном, и тоже начисляется плата всему дому. Проблема тут не в области наших решений, мы руководствуемся Правилами предоставления коммунальных услуг.

КОМПЕТЕНТНО

«Четко прослеживается навязанная услуга»

Директор некоммерческого партнерства «Региональный центр общественного контроля» Сергей ШЕРСТЮК:

- В описываемом случае четко прослеживается навязанная услуга. Просто «Калининградтеплосеть» не хочет терять упущенную выгоду. Другие такие дома в области есть, но их не так много. Больше тех, где в подъездах отдельные квартиры оборудованы автономным отоплением. И если имеются приборы отопления или проходят стояки, то решением общего собрания собственников этих квартир обязывают участвовать в оплате общедомовых нужд. Хотя это тоже неправильно, так как отдельно эта услуга в отоплении не выделяется.

По мнению эксперта, оплата отопления за места общего пользования физически не поддается никаким расчетам.

- Расход теплоты на отопление общедомовых помещений зависит как от площади их наружных ограждений, так и от типа лестничной клетки: только с окнами или и с наружными переходами через балкон, при которых резко увеличивается инфильтрация наружного воздуха в помещения лестничной клетки через менее плотные балконные двери. Особенность отопления как коммунальной услуги состоит в том, что коммунальный ресурс по тепловой энергии на содержание общего имущества в многоквартирном доме по отоплению не выставляется в составе жилищной услуги, что отражено в Жилищном кодексе.

Шерстюк уверяет, что отдельно плата с жильцов за тепло, используемое для отопления общего имущества, не берется.

- Отопление выставляется как единая коммунальная услуга. Собственники платят за отопление своего жилого помещения и мест общего пользования единым платежом, который рассчитывается по установленным Постановлением Правительства РФ № 1708 от 28 декабря 2018 года формулам. Вся разница лишь в том, оборудованы ли квартиры приборами учета тепловой энергии и имеется ли общедомовой прибор учета тепла. Это все стало возможным после Постановления Конституционного суда РФ от 10.07.2018 № 30-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацев третьего и четвертого пункта 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В домах, где все квартиры оснащены автономным отоплением, оплата ОДН по отоплению производиться не может, так как отдельно не рассчитывается и к оплате ресурсоснабжающим организациям представляться не может. Тариф на газ, который используется для отопления и пищеприготовления в квартирах, должен учитывать затраты на отопление мест общего пользования.

Кроме того, если в доме стоит общедомовой счетчик тепла, то теплосети в любом случае получают оплату за все поставленное тепло.

- Жителям, которым выставляют отдельные счета за ОДН по отоплению, необходимо обращаться в жилищную инспекцию, ссылаясь на постановление Конституционного суда, - добавляет эксперт.