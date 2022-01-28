«Сложнее всего вылепить лицо»: Житель Черняховска украшает город снежными скульптурами

У знаменитого теперь гармониста недавно появилась подруга. Фото: предоставлено героем публикации.

Александра Юзвовича в Черняховске знают все. Даже если не его самого, то уж точно его произведения искусства. По-другому не назовешь скульптуры, которые он лепит из снега. Самым знаменитым изваянием можно считать снежного гармониста.

- Вообще-то я сам играю на гитаре. А на гармони вот, увы, не умею. Но слушать баян или гармонь я обожаю. Поэтому и все мои снеговики на гармони играют, - объясняет «Комсомолке» скульптор.

Александру 67 лет. С детства он увлекается творчеством. В свое время окончил художественную школу в Черняховске. А вот любовь к снежным скульптурам родилась относительно недавно. Несколько лет назад попробовал слепить первую Снегурочку – получилось.

После недавнего снегопада Александр снова создал несколько шедевров. Слепил своего «друга» - гармониста. Трудился над ним несколько часов. Каково же было разочарование, когда на следующий день автор увидел, что его творение уничтожено. Какой-то отморозок разгромил снежную скульптуру, а его товарищ снимал это на видео. Ролик попал в соцсети, вандала жители Черняховска осудили.

Александр хоть и расстроился, но спустя сутки восстановил гармониста. А на следующий день слепил ему подругу.

- Когда я леплю, словно возвращаюсь в детство. Творчество захватывает всегда. Рисовать, лепить или фотографировать - это я все люблю. Это мне жизнь продлевает. На фигуры трачу много времени. Ведь непросто из снега сделать «живое» лицо, чтобы оно было похоже на лицо человека. Мне важно эмоцию передать. Так что лицо иногда переделываю по несколько раз, - говорит Александр.

А к тому, что его скульптуры ломают, он теперь относится по-философски. Говорит, мол, вандалят не первый год и на любого создателя всегда находится разрушитель. Это, конечно, печально. Сейчас снежные фигуры мастер старается делать во дворе собственного дома, чтобы присмотр был.