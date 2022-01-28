АВТОТОР 25 лет спустя: От автомобиля до автогиганта - за четверть века

Первый автомобиль, произведенный на заводе АВТОТОР 16 мая 1997 года. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

16 мая 1997 года в Калининграде произошло событие, которое стало судьбоносным для всей нашей области. В тот день с конвейера завода АВТОТОР сошел самый первый автомобиль - семейный корейский седан KIA Clarus. Сегодня, почти четверть века спустя, общее число произведенных компанией машин перевалило за 2,5 миллиона. Сам АВТОТОР за это время из амбициозного, едва ли не безумного (как тогда казалось многим) проекта вырос в крупнейшее предприятие самого западного региона страны.

СЛОН ДЛЯ КАЛИНИНГРАДА

- В 1997 году мы начинали с выпуска KIA, но тогда эта компания не послужила примером для кого-то другого. Когда мы запустили производство BMW, то это стало тем самым слоном, проложившим дорогу к нашей компании, заставившим обратить на нас внимание. За ней к нам пришли многие: GM, Ford, Hyundai. Все они говорили примерно одно и то же: ну, ребята, уж если у вас BMW, то с вами есть смысл обсудить бизнес. Сегодня уже сам АВТОТОР является таким же слоном для Калининграда, - образно описывал первые шаги в одном из интервью основатель компании Владимир Щербаков.

Цифры говорят сами за себя. АВТОТОР уже много лет остается одним из локомотивов калининградской экономики и главным донором регионального бюджета. На его долю приходится почти 50% всей выпускаемой товарной продукции и почти половина налогов, собираемых с территории Калининградской области в бюджеты всех уровней. Автозавод обеспечивает заказами более 300 малых и средних предприятий, создавая дополнительно около 30 тысяч рабочих мест на собственных площадках и в смежных отраслях - это сопоставимо с численностью населения небольшого города.

АВТОТОР продолжает вовлекать в производство автомобилей все больше и больше калининградских предпринимателей. Благодаря развитию программы локализации и углублению технологии производства в нашей области появились предприятия, на которых уже налажен выпуск различных автокомпонентов - от систем отопления и вентиляции до автомобильных мультимедийных комплексов. В планах - расширение количества поставщиков на территории нашего и других регионов России и углубление взаимодействия с производителями автокомпонентов в странах Евразийского экономического союза.

В это трудно поверить, но каждый девятый новый автомобиль в России теперь сходит с конвейера в Калининграде! Наш город на равных занял место в одном ряду с такими мощными исторически сложившимися центрами отечественного автомобилестроения, как Тольятти, Нижний Новгород, Набережные Челны. Более того, АВТОТОР - это единственный контрактный автопроизводитель в мире, выпускающий такое большое количество моделей одновременно на одном производстве. В линейке калининградского завода сейчас больше 40 моделей легковых и коммерческих автомобилей KIA, Hyundai и BMW. Про своего первенца в компании, к слову, не забыли: KIA Clarus, побывав в руках нескольких владельцев, недавно вернулся домой и стал экспонатом автоторовского музея.

ЗАРПЛАТЫ, ГАРАНТИИ И ЧУДО-АРЕНА

Непосредственно на производственных площадках АВТОТОР сейчас трудятся 3,4 тысячи человек. Завод не только входит в число крупнейших работодателей Калининградской области, но и предоставляет самые высокооплачиваемые места в обрабатывающем секторе.

- Коллектив - это главное, железо - ничто, если рядом с ним нет человека, - не перестает напоминать руководство АВТОТОР.

Именно поэтому предоставлением достойной заработной платы подход компании не ограничивается. В коллективном договоре дополнительно прописаны более 30 (!) наименований различных льгот и гарантий для работников. И без того внушительный соцпакет регулярно пересматривается в сторону увеличения и дополняет собой новые мотивационные программы.

Меры поддержки распространяются не только на самих автоторовцев. На постоянной основе автопроизводитель реализует более 100 социальных проектов - судя по всему, рекордное количество для предприятий Калининградской области. Компания активно сотрудничает с некоммерческими и социальными организациями, учреждениями здравоохранения, культуры, образования, спорта, участвует в самых масштабных благотворительных акциях. Адресную помощь от АВТОТОР ежегодно получают талантливые ребята, дети с ограниченными возможностями здоровья, ветераны и многие другие жители области.

Самым масштабным частным социальным проектом в истории региона и особой гордостью компании является физкультурно-оздоровительный комплекс «АВТОТОР-Арена». Дворец спорта был возведен по инициативе и целиком за счет собственных средств предприятия. Общий объем инвестиций превысил внушительную цифру в 2,6 млрд рублей. «АВТОТОР-Арена» стала крупнейшим в стране ФОК, где сегодня работает крытый футбольный манеж с искусственным покрытием, сертифицированный FIFA (единственное крытое футбольное поле в России), 50-метровый бассейн олимпийского класса, универсальный игровой зал, фитнес-зал, СПА-центр и сконструированный по олимпийским стандартам 17-метровый скалодром (единственный в Европе). Спортивный парк, разбитый на прилегающей территории, всегда полон народу, став популярным местом для активного отдыха жителей микрорайона имени Александра Космодемьянского, Калининграда и Светловского городского округа.

ЗЕЛЕНОЕ БУДУЩЕЕ

Переломным моментом в дальнейшей судьбе АВТОТОР стало подписание в 2019 году специального инвестиционного контракта (СПИК) с Минпромторгом России и правительством региона. На ближайшие 10 лет компания взяла на себя солидные обязательства, включая почти 100% перевооружения производства. В первую очередь за счет развития мощностей по сварке и окраске кузовов, увеличения уровня локализации и создания новых высококвалифицированных рабочих мест.

На ближайшие 10 лет АВТОТОР взял на себя солидные обязательства, включая почти 100% перевооружение производства. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

Реализовывает эти планы автопроизводитель со значительным опережением графика. В структуре АВТОТОР образован инжиниринговый центр, центр локализации и IT-центр. Предусмотрено создание научно-образовательного консорциума. В сотрудничестве с Балтийским федеральным университетом имени Канта разрабатываются образовательные программы для переподготовки и освоения новых компетенций заводскими ИТР. Компания приступила к строительству нового производственного корпуса для обеспечения полного цикла производства (со сваркой и окраской кузовов). Новый цех окраски производительностью до 100 тыс. автомобилей в год должен быть сдан в эксплуатацию уже в 2023 году.

В ближайшие годы АВТОТОР планирует совершить еще один важнейший шаг - совместно с партнерами запустить высоколокализованное производство автомобилей на альтернативных видах энергии, а также создать базу для развития нового направления в промышленности Калининградской области - производства автокомпонентов. Такие обязательства автопроизводитель взял на себя в дополнительном соглашении к действующему десятилетнему специнвестконтракту, которое было подписано в декабре 2021 года. Инвестиции на реализацию этих планов с учетом действующих обязательств по СПИК составят не менее 32 млрд рублей.

Всего за несколько лет на промышленной карте нашего региона благодаря проектам АВТОТОР появятся сразу 7 новых заводов по выпуску систем вентиляции, отопления и кондиционирования, изготовлению бамперов, сидений, систем выпуска отработанных газов, тяговых электродвигателей, тяговых батарей, инверторов, подрамников, жгутов проводов, систем помощи водителю и других автокомпонентов. Строительство этих мощностей уже началось.

Что касается перспектив по производству в регионе «зеленого» транспорта, то с учетом жестких ограничений и запретов на перемещение транспорта, не соответствующего экологическим требованиям и стандартам в Европе, для Калининградской области переход на электромобили становится практически безальтернативным решением.

Это уже объективная реальность. Так что, создавая высоколокализованное производство электромобилей, АВТОТОР, как и 25 лет назад, очевидно, задает новый тренд для калининградской экономики.

Первую партию электромобилей АВТОТОР планирует выпустить уже в 2023 году, а в 2024 году приступить к производству электромобилей для лиц с ограниченными возможностями, и, судя по всему, это станет новой значимой страницей не только в истории компании, но и в жизни нашего региона.