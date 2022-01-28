Антон Алиханов: Пик заболеваемости ковидом придется на февраль

Даже общий локдаун не помог бы остановить распространение инфекции в области, заявил глава региона. Фото: Александр Подгорчук

По мнению специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в Калининградской области придется на февраль. Заболеваемость в регионе может выйти на 2-3 тысячи человек в день. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.

- Это будет серьезным испытанием для наших медиков, потому что сегодня не существует механических способов взять и остановить этот рост. Ситуация с коронавирусом продолжает стремительно развиваться. Мы видим ежедневный прогрессивный рост заболеваемости, каждый день, к сожалению, антирекорды. Сейчас основной удар принимают на себя врачи поликлиник. Только в четверг, 27 января, калининградские поликлиники посетили около 5 тысяч человек с признаками ОРВИ, - сообщил губернатор.

Возросла и нагрузка на колл-центр, в утренние часы она составляет 2,5 тысячи звонков в час, что значительно больше, чем ранее. С понедельника на звонки калининградцев будут отвечать уже более 200 операторов, сказал Антон Алиханов.

- Даже общий локдаун не помог бы нам с учетом высокой заразности нового штамма, - добавил глава региона.

Сейчас в области отмечается резкий рост заболеваемости среди детей, количество классов, которые отправлены на карантин, исчисляется сотнями. Однако власти сделают все, чтобы не перейти на всеобщий дистант, пообещал губернатор.

- Поэтому действуем точечно. Бережем детей и работников системы образования. Здоровые дети, конечно же, должны учиться в школах и получать качественное образование, - заявил он.

Областная система здравоохранения мобилизована и готова к борьбе с очередной волной коронавируса, а медики научились бороться с течением ковида и его последствиями. К тому же новый штамм омикрон вызывает заболевание, которое протекает в более легкой форме, в форме вирусной инфекции, а период значительного повышения температуры обычно не превышает 3-4 дней. И основной массе людей, возможно, даже не понадобится стационарная помощь. Чтобы вызвать врача на дом, власти рекомендуют воспользоваться формой вызова врача на сайте регионального минздрава.

- Цифры относительной госпитализации снизились практически в 2 раза к показателям осени 2021 года. Однако в стационары чаще других попадают люди старшего возраста и пациенты с хроническими заболеваниями. Таким людям стоит сократить социальные контакты. И поберечь себя, - сказал Антон Алиханов.

Сейчас в области развернуто около 2 тысяч коек, 100 из них оснащены аппаратами ИВЛ. С субботы их количество будет увеличено. На амбулаторном лечении находятся более 5 тысяч человек, к борьбе с заболеванием привлечены 3 тысячи медиков, а также студенты мединститута БФУ им. Канта.

- Мы должны уважительно относиться к медикам, власти поддержат их по максимуму. Мы все устали от этих двух лет. Обещаю, как только появится возможность, регион начнет отменять ограничительные меры. Весной станет легче, мы справимся, - заявил Антон Алиханов.