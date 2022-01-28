Некоторые посетители его стесняются: В Кафедральном соборе Калининграда поселился «живой Кант»

С виртуальным Кантом уже пообщались около 200 посетителей музея. Фото: Александр КАТЕРУША

Не так давно в соцсетях было очень популярно приложение, с помощью которого оживлялись портреты известных людей. Например, можно было посмотреть на моргающего и улыбающегося человека из прошлого. Музей, расположенный в Кафедральном соборе на острове Канта, пошел дальше – сотрудники не только оживили портрет философа, но и заставили его говорить.

Виртуальный профессор Кант – новый экспонат в музее. Создали его на основе искусственного интеллекта, с использованием механизмов распознавания речи. То есть «живой Кант» выслушивает собеседника и отвечает на вопросы своими словами, цитатами из великих философских сочинений. Поэтому задавать вопросы про распродажи в магазинах или про любимых домашних питомцев бесполезно – ответа не получите. А вот спросить что-то о жизни, любви, философии, культуре, искусстве или прочих вечных ценностях можно. В системе заложено 250 цитат, которыми Кант и отвечает на вопросы.

Корреспондент «Комсомолки» побеседовал с философом о «главном в жизни человека» и получил ответ: «Спокойная уверенность в себе в сочетании с уважением к другим и благонравием вызывает доверие и расположение…»

А вот что Кант ответил на вопрос о том, когда же закончатся болезни человека (с намеком на коронавирус): «То, что люди позволяют себя обманывать кладоискателям, алхимикам и устроителям лотерей, объясняется не их глупостью, а их злонамеренной волей». Увы, и про ковид Кант не знает ничего - в его эпоху коронавируса еще не было.

Ориентируется искусственный интеллект по прописанным тегам. Каждый месяц сотрудники музея будут анализировать заданные вопросы (они записываются автоматически), чтобы расширять библиотеку тегов и философских цитат. Так что есть надежда, что и про пандемию скоро Иммануил Кант что-то расскажет.

«Живое» изображение было создано на основе известного портрета Канта авторства Иоганна Готлиба Беккера, который был написан в 1768 году. На нем философу 44 года. Хотя выглядит он, признаемся, несколько старше.

- По воспоминаниям современников, голос у Канта был негромкий, мягкий, спокойный. А говорил он всегда уверенно, но неторопливо и без назидательности. По этим параметрам и подбирался голос диктора, которым заговорил наш портрет, - рассказали в музее.

С виртуальным Кантом пообщались уже около 200 посетителей музея. Некоторые собеседники философа боятся, некоторые стесняются с ним разговаривать. Впрочем, большинство идут на контакт легко. Особенно Кант нравится детям.