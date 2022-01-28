В центре Калининграда двое мужчин избили собаку и увезли ее на грузовике

Собаки самой Людмилы (на фото) агрессии к прохожим не проявляют. Фото: Иван МАРКОВ

Все произошло в двенадцатом часу дня в четверг, 27 января, возле Северного вокзала.

- Я сидела и работала, и тут женщина мне кричит: «Посмотрите, это не вашу собаку тащат?» - рассказала «Комсомолке» предпринимательница Людмила Соловьева, торгующая овощами и фруктами напротив вокзала. - Я выскочила и вижу: идет высокий мужчина, а на руках собаку держит. Схватил он ее жестко, она скулила. Я присмотрелась и сразу поняла, что собака не моя, но оставить все это так просто я не смогла.

Еще одна свидетельница произошедшего сообщила, что схвативший пса мужчина поймал его еще на Советском проспекте. Когда собака завизжала, неизвестный сильно ударил ее об асфальт.

- После удара собака вырвалась и побежала, но мужчина ее снова догнал и нанес еще один удар, после чего сильно прижал к себе и потащил. Как мы поняли, этот человек был не один, потому что он кому-то крикнул: «Подгоняй машину!» Вскоре появился грузовик, который встал перед пешеходным переходом, - рассказала калининградка.

На просьбы прохожих отпустить собаку мужчина сначала не реагировал, а потом начал отвечать довольно грубо.

- Я ему сказала: «Если собака ваша, то она никуда не денется, отпустите ее!» В ответ он принялся меня оскорблять и крикнул: «Я тебя сейчас прибью». А когда мы дошли до арки, что в стороне площади Победы, ко мне сбоку внезапно подлетел пожилой мужчина и с размаху ударил меня об стену. Конечно, я испугалась. Стало понятно, что это какие-то ненормальные, - говорит Людмила Соловьева. - Тащивший собаку мужчина передал ее пожилому, и тот быстро закинул ее в кабину. Мы вместе с другими людьми обступили машину и не давали им закрыть дверь. Кто-то на телефон все снимал. А потом дверь захлопнулась, и они быстро уехали.

«Может, они съесть собаку хотели?»

Когда на место происшествия прибыл наряд, полицейские взяли письменное объяснение и пообещали прислать участкового. Но даже сутки спустя никто не пришел.

- Знаете, я сначала подумала, что кто-то хотел «заказать» моих собак. Потом я предположила, что эту собаку хотят съесть. Мы тут даже небольшое расследование провели и выяснили, что грузовик этот частный и хозяин живет в поселке Комсомольске на улице Леонова, - говорит Людмила Соловьева.

- То есть это не машина Центра для безнадзорных животных?

- Я туда звонила, с заместителем директора переговорила, номера машины передала. Мне ответили, что машина не их. У них белые микроавтобусы с логотипом.

- А собаку, которую они увезли, вы раньше видели?

- Нет. Но собака аккуратная, в ошейнике, но без бирки. Запомнила, что глаза у нее разного цвета: один голубой, а второй темный. Прохожие мне сказали, что она спокойно сидела и ждала зеленого сигнала светофора.

«Мои – привитые и с документами»

У самой Людмилы Соловьевой сейчас пять собак, которых она приютила у Северного вокзала уже как три с половиной года.

- Они не агрессивные у меня, не реагируют на прохожих и на велосипедистов с самокатчиками, - говорит женщина. - Не любят только, когда к ним нетрезвые граждане руки тянут. В прошлом году их у меня хотели забрать, но после жалобы прокуратуры отвязались вроде. Между прочим, я всех своих собак с улицы забрала больными, с глистами и клещами. Вылечила, прививки всем сделала, стерилизовала, на каждую документы оформила. Они проверку на агрессию прошли у специалистов.

«Комсомолка» сделала запрос в пресс-службу министерства сельского хозяйства, к ведомству которого относится Центр для безнадзорных животных. Ответ был таким же, как и Соловьевой.

- Центр для безнадзорных животных таких машин не использует, на их транспорте есть опознавательные знаки ЦБЖ, - подтвердили в министерстве.