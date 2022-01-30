«Есть фильмы, которые меня переживут. Это огромное счастье»: О чем говорил актер Леонид Куравлев в Светлогорске

Леонид Куравлев в Светлогорске, 2013 год. Фото: Игорь Зарембо

Печальная новость пришла из Москвы в воскресенье, 30 января – умер Народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Последние дни своей жизни актер провел в хосписе, куда был переведен из больницы №40 в Коммунарке, где лежал с пневмонией...

Любимый артист был редким гостем в Калининградской области. Он приезжал на фестиваль «Балтийские дебюты» в Светлогорск летом 2013 года (это был первый и последний визит артиста). Он стал главной звездой красной дорожки и торжественного открытия кинофорума. Хотя тусовок Куравлев не любил, шумных компаний сторонился. В Светлогорске Леонид Вячеславович после официальных мероприятий кинофестиваля гулял и отдыхал в гостинице – смотрел волейбол на большом экране в холле отеля.

Леонид Куравлев в 2013 году приехал в Светлогорск впервые. Ему подарили янтарный маяк на память. Фото: Игорь Зарембо

Актер избегал всяческих контактов с журналистами, он много лет отказывался от интервью, но для «Комсомолки» тем летом сделал исключение. Мы встретились в гостиничном ресторане. Посетителей и назойливых поклонников в нем не было, и беседа наша получилась размеренной и очень теплой. Приводим фрагменты того интервью.

ПРО ТЕЛЕВИДЕНИЕ

- На телевидении сейчас очень много непрофессионализма. Я телевидение не люблю. Оно угнетает людей, оно приучает к ханжеству, вранью, разлагает одно поколение за другим. Такая задача. Кто ее навязал телевидению – не знаю. Скорее всего, сами телевизионщики.

ПРО СВОИ РОЛИ

- Если меня 10-12 картин переживут и пойдут дальше в поколения, это огромное счастье, счастье редкое для любого актера. Самый мой любимый фильм – фильм Василия Макаровича Шукшина «Живет такой парень». С этим я и уйду.

Я не снимаюсь уже пять лет. Да, я востребован еще, но дают сценарий почитать… За эти пять лет было шесть или семь предложений сняться в сериалах. Но зрители прекрасно знают, чем нас кормит телевидение: бандиты поджигают, стреляют, убивают, какие-то олигархи. Мне ведь и олигарха предлагали играть, который нажился на наркотиках. Не могу себе этого позволить. Мне стыдно перед зрителями. Предлагали хорошие деньги, но я не продаюсь. Если мне не нравится, я не буду сниматься. Это отвратительно. Меня перестанет уважать мой зритель. А меня уважают и даже любят.

- Что бы вы хотели сыграть?

- Ничего я не хочу сейчас играть. Не надо. Так называемая усталость металла. Устал я. Снялся в 250 фильмах. Чуть больше, но я специально занижаю, поскольку врать не хочу, а во-вторых, не все получились. Хотя везде играл честно, с удовольствием, поскольку я очень люблю свою профессию. Просто порой не получается то ли у режиссера, то ли у самого актера. Повторюсь – есть фильмы, которые меня переживут.

ПРО КОЛЛЕГ ПО ЦЕХУ

- Я снимался с великими актерами, всех не перечислить. Это Жаров, Меркурьев, Леонов, Брондуков, Новиков. Продолжать можно долго. Эти люди меня вдохновляли. В какой-то степени и я, наверняка, заражал партнеров, заставлял их держать высоту. Если актеры не взаимодействуют, то они не сыграют, какими бы большими они не были.

ПРО КНИГИ

- Я много читаю – это моя страсть. Люблю подержать в руках хорошую книгу. Я перечитываю классику, с которой встречался раньше. А в свое время я многое почерпнул в ней. Сейчас у меня есть возможность понять ее глубже. Пушкин, Достоевский, Чехов, Толстой, Маяковский, Василий Макарович Шукшин, Есенин. Любимых много. А Гоголь? Очень любим. Сниматься в классике это прекрасно. Мне повезло, что относительно много снимался в классике. «Маленькие трагедии» Пушкина, «Вий» Гоголя.