«Счастливые коты» и реконструкторы: кто в Калининграде получит деньги из Фонда президентских грантов

Форту №11, известному также под наименованием «Денхофф», достался второй по величине грант. Фото: Иван МАРКОВ

Как тут не верить в чудо

Калининградские некоммерческие организации снова добились софинансирования от Фонда президентских грантов. На 27 проектов выделят более 45 миллионов рублей.

Самую ощутимую поддержку в размере 5 миллионов 471 тысячи рублей получит благотворительная организация «Верю в чудо». Деньги пойдут на программу реабилитации «Мираклион», созданную для семей с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями, и направленную на адаптацию к новым условиям, возникающим при столь тяжелом недуге.

«Хотим отметить, что мы впервые получим такое большое финансирование от ФПР, что несказанно радует всю нашу команду, - написали благотворители на своем сайте. - Ведь наша программа «Мираклион» является одним из ключевых направлений нашей работы».

Планируется, что курс реабилитации пройдут 80 детей и 50 их родителей при участии 30 волонтеров. Программа рассчитана на 4 этапа: госпитальный, амбулаторный, ремиссию и рецидив (в случае возвращения болезни).

- Наш проект направлен на повышение эффективности восстановительного лечения ребенка за счет психологической и социальной работы с семьей, в которой он проживает, а также на снижение последствий кризисной ситуации, возникшей с болезнью, поддержку, интеграцию в общество и снижение инвалидизации, - объясняют авторы.

Наследие генерала Денхоффа

Второй по величине грант достанется форту № 11, известному также под наименованием «Денхофф». А все благодаря организации «Фортификационное наследие Калининградской области», которую публично чаще всего представляет известный в регионе архитектор Артур Сарниц. Президентские 4 миллиона 320 тысяч рублей победители конкурса намерены потратить на развитие музейного пространства и на несколько мероприятий. В частности, на военно-исторические реконструкции, приуроченные ко Дню Победы и Дню памяти и скорби. Намечено также проведение нескольких выставок фотографов-документалистов и художников.

Кстати, в конце 2019 года 11-й форт уже получал поддержку ФПР. Тогда почти 700 тысяч рублей было выделено именно на военно-историческую реконструкцию в честь 75-летней годовщины Победы.

История и современность

Почти по 3 миллиона рублей получат калининградский Центр исторической реконструкции Ирины фон Раушен, клуб соколиной охоты «Бусидо» Алексея Лаврентьева, Калининградский союз фотохудожников, детско-молодежная общественная организация «Юная лидерская армия», организация «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом» и федерация тхэквондо Калининградской области.

Тхэквондисты собираются привлечь в свои ряды 120 детей. Для этого во время школьных каникул они организуют спортивный лагерь.

Реконструкторы откроют школу верховой езды 5+.

Алексей Лаврентьев продолжит работу на Куршской косе, где намерен создать лечебницу и службу спасения птиц и животных национального парка.

Алексей Лаврентьев собирается создать службу спасения птиц и животных национального парка. Фото: Иван МАРКОВ

Фотохудожники приступят к изучению и популяризации исторического наследия региона, а также продолжат организацию свободных для посещения выставок в Закхаймских воротах.

Специалисты «Юной лидерской армии» разработают и проведут 4 психологических тренинга и еще один двухдневный выездной, чтобы «оздоровить атмосферу в общежитиях колледжей».

А организация детей-инвалидов, больных сахарным диабетом, собирается социализировать своих подопечных и научить их правильно относиться к своему заболеванию, принимать его.

И немного экзотики

Подавали заявки на президентские гранты и не совсем обычные участники конкурса. И несколько из них своей цели добились. Так, 1,8 миллиона рублей на проект «Звезды спорта в твоем городе» получила региональная федерация панкратиона. Для тех, кто не знает, - это возрожденный древний олимпийский вид единоборств. Бойцы, обходящиеся вообще без какого-либо защитного снаряжения, тратить деньги собираются на открытые тренировки в Славске, Немане, Калининграде, а также в поселках Новое Голубево Гурьевского района и Знаменске Гвардейского района. Предполагается проведение мастер-классов, для чего специально пригласят панкратиоников - многократных чемпионов России, Европы и мира.

Также из Фонда президентских грантов организация художников и народных мастеров «Акварель» получит 448 тысяч на создание одежды из текстильного мусора.

Кроме того, 266,5 тысячи рублей дадут организации «Экстрим Моторспорт» на «социализацию через мотор», то есть на мастер-классы для детей-сирот по обслуживанию и ремонту техники.

Еще 499 тысяч рублей будет выделено организации «Кёнигсбергские счастливые коты». Здесь учат танцам пожилых людей.