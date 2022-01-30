Астрологическая карта Калининграда-2022: Весам лучше жить на Северной горе, Рыбам - гулять у Преголи

Астроном убежден, что город поделен на зоны, соответствующих каждому знаку Зодиака. Фото: Александр Подгорчук

Калининградский астролог Вадим Петухов, разработчик и руководитель проекта «Экспертная система прогнозирования «АстроКромЪ», на основании многолетних изысканий создал астрологическую карту нашего города. На ней вы найдете наиболее подходящее для себя место в Калининграде для жизни, работы и прогулок в 2022 году.

- Сквозь всю обозримую историю человечества красной нитью прослеживается связь со звездами, словно некими точками опоры, использующимися человечеством для объяснения прошедшего, происходящего и построения планов на будущее. Ярким примером служит деление тела человеческого на зоны, символически соответствующие тем или иным знакам зодиака. Например, голова соответствует Овну, руки – это Близнецы, спина – Лев, ступни – Рыбы и так далее. С помощью этих знаний можно определять по положению планет на интересующий нас период времени уязвимость частей тела и органов, находить методы, лекарства и время для их приема. Так работает астромедицина. Город неравномерен, он состоит из частей, как и тело человека. Город имеет свои особенности в виде транспортных магистралей и развязок, естественного ландшафта, рек и озер. Все это влияет на вычленение и подбор наиболее подходящих вариантов границ зон, соответствующих каждому знаку зодиака. Поэтому зоны города, которые были выявлены и назначены, не являются равными по размеру. А порядок следования знаков зодиака друг за другом всегда один, что для человека, что для города: Овен - Телец - Близнецы - Рак - Лев - Дева - Весы - Скорпион - Стрелец - Козерог - Водолей - Рыбы.

. Фото: Сергей Курков

Посмотрите в зеркало, посчитайте родинки

При прогнозировании Вадим Петухов обращает внимание на схожести, которые определяются астрологическими факторами (не только одним Солнцем, а комбинацией астроэлементов), и оперирует уже ими. Такими качествами могут быть цвет глаз и волос (указывают на выделенность стихий и некоторых знаков зодиака, планет), рост и наличие родинок (выделенность знаков зодиака).

КОМУ ПОВЕЗЕТ В 2022-М?

1. Высокий рост, волосы темные, чаще не спортсмены, глаза зеленые, карие:

- много родинок, аналитики, чаще худые в молодости

Год благоприятен для строительства личной жизни, получите помощь от внешнего окружения. События будут происходить не так, как вы ожидаете или планируете, а все само, независимо от ваших хотелок, но благоприятно и удивительно красиво!

- мало родинок, мнительные, духовные, неуверенные в себе

Усиление личности и многое в году будет зависеть от вас лично, вы хозяева своей жизни, не бойтесь ничего, действуйте, удача будет с вами!

2. Высокий рост, волосы светлые, глаза голубые, серо-голубые или серые, лоб высокий:

- моложавые, родинок мало, нервное поведение, часто носят очки и электронные часы, жестикулируют руками, 2020 год и начало 2021-го были очень тяжелые

Ваше время с весны: звездный час, карьера, популярность, признание. Вторая половина года также удачна, но не забывайте о работе и доходах.

- энергичные, много родинок, у женщин слабые волосы, у мужчин залысины. Спортсмены, а если нет – склонность к полноте

Не упускайте свои шансы уже с самого начала года, недвижимость, партнерские отношения, смена мировоззрения, год удачлив весь!

3. Рост ниже среднего, не полные, активные, принципиальные, чаще коротко стриженные. Если пандемию 2020 года и начало 2021-го прошли без материальных потерь, то:

- светлые, глаза серые или серо-голубые; мужчины с выраженными залысинами у висков, мало родинок; женщины суховатые, иногда лицо с пятнами пигментации

Со второй половины года не стоит рисковать, возможны обманы, не лезьте в авантюры, дождитесь своей удачи в 2023 году.

- темные глаза и жесткие волосы, худоба

Удерживайте успех, достигнутый ранее. Весна немножко порадует, основных успехов и везения следует ожидать в самом конце года.

4. Рост средний и ниже среднего, светлые волосы, глаза серые, серо-голубые, с открытым взглядом:

- мужчины с выраженными залысинами у висков и на лбу, гордые и с достоинством в поведении, без родинок; женщины красивые, с выраженной осанкой, всегда с прической

Если 2021 год в целом был удачный или ровный, а вы чувствуете в себе силы и уверенность, то живите ими и не бойтесь изменений, они позитивные и несут новых партнеров и личный расцвет, силу и возможности. Многое будет зависеть от вас, от ваших желаний и готовности идти к цели.

4. Рост средний и ниже среднего, карие, черные или зеленые глаза, взгляд нежно-выразительный или сексуально-жгучий. Темные волосы, отсутствие родинок. Крепкое, здоровое телосложение

Если 2021 год в целом был удачный или ровный, будете строить семью и карьеру. Это потребует много сил, энергии, средств и возможностей. Возможности год вам предоставит благодаря случаю. А вы не бойтесь, а действуйте разумно, неспешно, уверенно в себе и своих силах.