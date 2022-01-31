Как согласилась на капремонт последняя хрущевка на Ленинском проспекте

Так здание выглядит сегодня. Фото: Иван МАРКОВ

«Они в целом не против»

От ремонта жильцы дома № 35-37 на Ленинском проспекте (он стоит у перекрестка с улицей Соммера) отказались еще в 2017 году. Как выражались чиновники, это остался единственный «гнилой зуб» на отрезке от гостиницы «Калининград» до площади Победы. Теперь дом наконец-то приведут в порядок.

О резких переменах в настроениях обитателей этого неприступного бастиона 26 января в эфире программы «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» объявил генеральный директор Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин.

- В 2022 году мы планируем начать проработку эскизной концепции этого дома. Чтобы обсуждать его с жителями, мы подготовили несколько вариантов. Также мы рассчитываем, поскольку дом в знаковом месте, сделать еще несколько различных архитектурных дизайн-решений. Предварительно мы с жителями уже достигли договоренности. В целом они не против выполнения капремонта в этом доме, - сообщил Туркин.

Этот проект нового фасада был разработан еще в 2017 году.

По словам руководителя Фонда капремонта, к работам можно будет приступить лишь через несколько лет, после детальной проработки всех решений.

«Активисты нас запугали»

О том, что все-таки случилось в доме № 35-37, корреспонденту «Комсомолки» рассказала его жительница Дарья.

- У нас было сразу несколько активистов, выступавших категорически против ремонта, - говорит она. - Они то говорили, что нет никакого проекта и расчетов, то начинали сеять панику по различным поводам. Например, уверяли, что стены не выдержат черепичной крыши. В какой-то степени они всех напугали. Собственно, они и сейчас продолжают верить, что с нашим домом не все чисто, но мы сегодня хотя бы можем видеть, как отремонтированы дома наших соседей.

Проблема, по словам Дарьи, еще и в том, что приличная часть квартир сдается в аренду и всех собственников для принятия коалиционного решения собрать вместе практически невозможно.

Вид со двора. Фото: Иван МАРКОВ

- Мы уже как будто бы смирились с тем, что наш дом - самый страшный на Ленинском проспекте, - продолжает она. - Однако часть жильцов протестовала не только из-за ремонта кровли и фасада, но и мешала внутренней отделке подъездов. Я лично подписи собирала за косметический ремонт, потому что мне позвонили из ЖЭКа и рассказали, что представитель от нашего дома пришел и написал отказную и бригада была отозвана.

- А в 2017 году вы сами за ремонт голосовали или против него?

- Я тогда тоже была напугана доводами активистов и воздерживалась. Но после того как мы поняли, что происходит, мнение большинства жильцов поменялось. Особенно когда нам рассказывали, что Фонд капремонта элементарно меняет подъездные двери. Дело в том, что с конкретно нашего подъезда на эти цели деньги собрать просто невозможно.

Чердачная конспирология

По мнению Дарьи, Фонду капремонта все-таки не удалось переубедить активистов. Они просто теперь не так яростно выражают свою позицию или просто воздерживаются. Зато те, кто раньше молчаливо с ними соглашался, энергично высказываются за ремонт.

Одна из соседок Дарьи рассказала, что жильцы просто перестали доверять противникам капремонта из-за их конспирологических теорий. Так, например, одна из активисток считает, что администрация втайне от всего дома сдала чердачные этажи под офисы. По ее словам, по ночам на чердаке горит свет, за который платят жильцы.

Напомним, что дома на Ленинском проспекте ремонтировались к ЧМ-2018 и проекты обновления их фасадов в «ганзейском стиле» разработали специалисты МАРХИ. Эскиз был создан и для дома № 35-37. Его жители должны были выступить с пятипроцентным софинансированием капремонта.