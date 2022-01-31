В Полесском районе прорвало дамбу, власти предупредили жителей о «худшем сценарии»

Аварийные ситуации на дамбах возле Полесска возникали и раньше (снимок из архива). Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шторм «Надя», бушевавший в Калининградской области в течение последних суток, привел к серьезному ЧП. В Полесском районе под действием нагонного ветра со стороны Куршского залива произошел провыв дамбы в русле рек Деймы и Матросовки. Местные власти предложили жителям ознакомиться с памяткой на случай отселения из затопленных районов и сохранить важные телефоны.

«В случае если ветер не поменяет своего направления или не ослабнет, высока вероятность подтопления домов, находящихся вблизи русла рек Деймы и Матросовки, а также Полесского канала, - сообщила администрация района в соцсетях в воскресенье вечером. - Убедительная просьба подготовиться к худшему сценарию развития событий». Отметим, что в 2018 году на дамбах в Полесском районе уже проводились аварийные работы. Поселок Матросово затапливало через заниженные и поврежденные участки. Для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации были проведены неотложные ремонтно-восстановительные работы. Высота дамб была увеличена, разрушенные участки восстановлены.

Калининградская область находится в зоне избыточного увлажнения, на нее приходится 23% всех осушаемых и 70% польдерных земель России (участков, расположенных ниже уровня моря).