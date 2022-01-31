Валил деревья, швырял кирпичи и затопил город: что натворил шторм «Надя» в Калининградской области

Поваленное дерево в поселке Ушаково. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Атлантический циклон «Надя» обрушился на Калининградскую область в минувшие выходные. Пик ненастья пришелся на воскресенье, когда штормовой ветер скоростью выше 90 километров час принялся крушить все на своем пути.

Трасса Калининград-Балтийск. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

К полудню, по данным мэрии Калининграда, в городе было повалено больше 20 деревьев, пострадали четыре автомобиля. Ветер погасил 1284 светоточки и частично разрушил несколько зданий. На двух улицах было парализовано движение троллейбусов. На стадионе «Балтика» шторм повалил трибуну и разломал кресла.

Были и другие опасные последствия. Один из калининградцев сообщил в соцсетях, что на его автомобиль с крыши упал кирпич. Все обошлось вмятиной на крыше.

Этот след оставил упавший с крыши или фасада кирпич. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Уровень воды в реке Преголе к 6 часам утра поднялся более чем на метр. В пригороде начались подтопления. Куда более масштабное ЧП произошло в Полесском районе: местные власти сообщили, что там прорвало дамбу, и рекомендовали населению «готовиться к худшему сценарию».

Так вечером выглядел затопленный пляж Полесска. Фото: СОЦСЕТИ

Кое-где вода успела окружить жилые дома. Фото: СОЦСЕТИ

Позже стало известно, что прорыва не произошло, но нагонная волна все-таки перехлестнула дамбу. Хлынувшая вода успела дойти до жилых домов. К счастью, ближе к ночи опасность миновала - эвакуация населения не потребовалась.

Не обошлось без курьезов. На улице Флотской порыв ветра сдул на проезжую часть кабинку биотуалета. Внутри, к счастью, никого не было.

Кабинку вынесло прямо на дорогу. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В ночь на понедельник штормовое предупреждение в Калининградской области было официально отменено. Судя по прогнозам, предстоящая неделя в самом западном регионе страны пройдет спокойно.