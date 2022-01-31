Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 10:18

Погода на неделю в Калининграде: еще один циклон и морозы по ночам

В первую неделю февраля синоптики ждут в Калининграде еще один циклон
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
По утрам на дорогах может быть скользко.

По утрам на дорогах может быть скользко.

Фото: Александр Подгорчук

В последний день января Калининградская область попрощается с циклоном «Надя». Официальное штормовое предупреждение уже отменено, последние крепкие порывы должны стихнуть ко второй половине дня понедельника. Судя по всему, новых катаклизмов в ближайшие дни не предвидится. Синоптики прогнозируют довольно спокойную неделю, хотя кое-что интересное все же будет.

Ближе к вечеру вторника, 1 февраля, наш регион попадет под влияние следующего атлантического циклона. В отличие от предшественников никакого шторма этот атмосферный вихрь нам не принесет. По прогнозу портала rp5.ru, скорость ветра не должна превысить 13 метров в секунду. К утру среды также произойдет падение атмосферного давления до 739 миллиметров ртутного столба, днем пройдет небольшой снег, и на этом, похоже, все закончится.

В течение всей недели в Калининградской области ожидаются ночные заморозки. Температура составит -1...-2 градуса. Днем до конца недели термометры будут показывать 0...+2 градуса. В воскресенье, по предварительному прогнозу Гидрометцентра России, потеплеет до +5.

Зима в городеЗима в городе: Прогноз погоды
0