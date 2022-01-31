Погода на неделю в Калининграде: еще один циклон и морозы по ночам

По утрам на дорогах может быть скользко. Фото: Александр Подгорчук

В последний день января Калининградская область попрощается с циклоном «Надя». Официальное штормовое предупреждение уже отменено, последние крепкие порывы должны стихнуть ко второй половине дня понедельника. Судя по всему, новых катаклизмов в ближайшие дни не предвидится. Синоптики прогнозируют довольно спокойную неделю, хотя кое-что интересное все же будет.

Ближе к вечеру вторника, 1 февраля, наш регион попадет под влияние следующего атлантического циклона. В отличие от предшественников никакого шторма этот атмосферный вихрь нам не принесет. По прогнозу портала rp5.ru, скорость ветра не должна превысить 13 метров в секунду. К утру среды также произойдет падение атмосферного давления до 739 миллиметров ртутного столба, днем пройдет небольшой снег, и на этом, похоже, все закончится.

В течение всей недели в Калининградской области ожидаются ночные заморозки. Температура составит -1...-2 градуса. Днем до конца недели термометры будут показывать 0...+2 градуса. В воскресенье, по предварительному прогнозу Гидрометцентра России, потеплеет до +5.