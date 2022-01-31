Мечтала вернуться весной 2023-го: что известно о смерти вице-чемпионки области по фитнес-бикини

Смерть 27-летней красавицы стала для всех шоком. Фото: Instagram.com

В Калининграде скончалась вице-чемпионка России по фитнес-бикини Александра Кашина. Девушке было 27 лет.

Трагическую новость сообщили в региональном министерстве спорта.

«Остановилось сердце Александры Кашиной. В 2021-м она стала вице-чемпионкой Калининградской области по фитнес-бикини, затем вошла в топ-5 категории «Фитнес-бикини дебют» на чемпионате России по бодибилдингу среди женщин ростом выше 169 сантиметров», - говорится в Инстаграме минспорта.

О проблемах со здоровьем Александра знала и решила рассказать друзьям и подписчикам в Инстаграме в начале января. Призналась, что придется взять паузу и не участвовать в тренировках и соревнованиях…

«В этом году я в соревнованиях не участвую. Сказать, что я плакала, - ничего не сказать. Я рыдала! Такое, оказывается, случается, если заблуждаться, что здоровье бесконечно, и старательно его ушатывать», - писала девушка.

Спортсменка не планировала оставить свое увлечение. Она мечтала вернуться на сцену (на которой выступают бодибилдеры) весной 2023 года.

«В планах постепенно приводить здоровье в порядок, максимально аккуратно делать форму, но это даже не ближайшие пару месяцев. Сейчас вообще тренировки противопоказаны, мой максимум - это пешая прогулка и поплавать», - писала спортсменка.

Друзья, как могли, поддерживали девушку: «Ты еще блеснешь», «Не останавливайся на достигнутом». Александре нужна была такая поддержка и помощь.

Смерть 27-летней красавицы стала для всех шоком. Ее коллеги и друзья не могут прийти в себя.

- Саша была очень добрым и позитивным человеком с открытой душой… Большой ребенок, - сказал «Комсомолке» Алексей Исупов, тренер девушки, чемпион Европы по классическому бодибилдингу.

У Александры осталось двое сыновей.

НАША СПРАВКА

Фитнес-бикини (Women's Bikini Fitness) - это спортивная дисциплина для женщин, развиваемая и популяризируемая Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса.

Сегодня это один из самых популярных видов спорта у девушек. Главными соревновательными элементами являются дефиле участниц и презентация прекрасной физической формы и модельной внешности в купальниках бикини.

На соревнованиях судьи оценивают фигуру со стороны спортивных показателей, пропорций, величины жировой прослойки и т. д.