С 1 февраля в рестораны и торговые центры Калининграда будут пускать без QR-кодов

Уровень коллективного иммунитета вырос, поэтому кое-где QR-коды можно отменить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 31 января, калининградское правительство внесло изменения в постановление о коронавирусных ограничениях.

В МУЗЕЕ QR-КОД ПОПРОСЯТ

Самое важное новшество касается системы QR-кодов. С 1 февраля их не нужно будет предъявлять в торговых центрах, кафе, кофейнях, ресторанах и прочих точках общепита Калининградской области. Кроме того, с 1 февраля увеличивается до 70% заполнение сидячих мест в театрах, филармониях, концертных залах при условии соблюдения социальной дистанции.

- Мы приняли это решение, исходя из высокого уровня коллективного иммунитета, - сообщил вице-премьер регионального правительства Илья Баринов. - На сегодня полностью привиты более 580 тысяч калининградцев, активно идет ревакцинация. Кроме того, 31 января стартовала вакцинация наших школьников и студентов.

Впрочем, до полной отмены QR-кодов еще далеко. Так, согласно постановлению как минимум до 1 марта электронный сертификат необходимо будет представить при посещении музеев, концертных площадок, при участии в массовых мероприятиях и заселении в общежития и места массового проживания.

QR-кодами изменения в правительственном постановлении не ограничиваются. Так, сообщается, что с 31 января Центр занятости населения перешел в режим работы по записи, ранее на него были переведены МФЦ.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИК

Следующие новшества касаются оптимизации работы системы здравоохранения.

- В настоящее время уже расширен региональный call-центр 122 (8-122). Новое подразделение развернуто на базе Центральной городской клинической больницы. Открытие площадки позволило вдвое увеличить штат операторов и сократить срок ожидания ответа, - отметили в пресс-службе правительства, добавив, что из бюджета направлено 88 миллионов рублей на приобретение экспресс-тестов на коронавирус.

В региональном правительстве напомнили, что в каждой поликлинике Калининграда, в том числе детской, организована работа временных центров амбулаторной помощи пациентам с симптомами ОРВИ – ежедневно с 8 до 20 часов без выходных дней, размещена специальная навигация с указанием номеров кабинетов. На прием в такие центры могут обращаться граждане, прикрепленные к любой государственной медицинской организации региона, преимущественно от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний, инвалидности, с температурой тела не выше 38 градусов; в детские – подростки от 13 лет с температурой тела до 37,9 градуса включительно, имеющие возможность добраться до учреждения не на общественном транспорте. Прием проводится без записи по живой очереди в день обращения.

Пациенты с температурой тела 38 градусов и выше, инвалиды, граждане 60+ и так далее с признаками ОРВИ, а также родители заболевших детей до 13 лет должны вызывать врача на дом.

- Для того чтобы снизить нагрузку на единую службу 122, в которую сейчас поступает по 17 тысяч звонков ежедневно, на главной странице сайта регионального минздрава создано два баннера по вызову врача на дом - не только для взрослого населения, как это уже действовало ранее, но и для детей, - отметили в правительстве.