«Словно другая планета»: чем восхитил архитекторов будущий пятизвездочный отель на острове в Калининграде

Фасад архитекторы назвали простым, но интересным.

Отель должен появиться на Октябрьском острове, между стадионом и Второй эстакадой, в непосредственной близости от строящейся оперы. В 12-этажном здании разместятся 209 номеров (включая люксы и повышенной комфортности), ресторан, лобби-бар, конференц-зал и спа-центр. Само же описание проекта довольно поэтично:

«Входные зоны находятся выше уровня земли, в них можно попасть с севера на автомобиле или с юга пешком. Прибывающих гостей встречает сокровище гостиницы — впечатляющее лобби с атриумом высотой 36 метров. Дневной свет, проникающий через фонарь, падает на центральный водный элемент, отражаясь на тяжелых каменных стенах. Зона атриума может использоваться для различных мероприятий, неформальных встреч, работы и отдыха, а также модных показов и концертов».

В 12-этажном здании разместятся 209 номеров.

Проект так вдохновил членов градостроительного совета, что ни один из них не стал высказываться о необходимости его доработать. У экспертов возникла всего пара вопросов. Архитектор Олег Копылов, например, поинтересовался, из какого материала сделаны ламели, которыми декорирован фасад, и не помешают ли они открывать и мыть окна в здании.

Проект внутреннего убранства членов градосовета тоже оставил под впечатлением.

Как вам такой бассейн?

Когда присутствовавший на заседании депутат облдумы Павел Федоров поинтересовался, нельзя ли сделать фасад более светлыми, члены совета даже не дали высказаться Вукосавлевичу, и сами взялись отстаивать его проект.

- Опасения безосновательны, - ответил Копылов, - потому что такое количество остекленных фасадов дает свой эффект. Стекло - интригующий и красивый материал. Все, что будет происходить вокруг, оно будет отражать, и поэтому темных материалов бояться не стоит. Вообще приятно видеть, когда архитектор работает с материалами и все учитывает.

После этих слов Копылов и вовсе принялся откровенно нахваливать проект

- Это большая скульптура. Это современная красивая скульптура, несмотря на то, что фасад прост. Объект интересен. Современных зданий в Калининграде не хватает, - продолжил он свою мысль.

В презентации встречались и эскизы с такими необычными ракурсами.

Главный критик градсовета Сергей Гулевский, который обычно выступает с комментариями первым, взял паузу, после чего сказал, что работа архитектора его впечатлила:

- Я словно перелетел на другую планету. У архитектора есть понимание места, и поэтому мы имеем смелую, стильную, хорошо пропорционированную форму. Безусловно этот проект надо согласовывать.

Остальные участники градостроительного совета также одобрили архитектурную концепцию Вукосавлевича, и теперь перед постройкой гостиницы общей площадью 10 тысяч квадратных метров нет препятствий.

Эксперты назвали здание большой скульптурой.

Правда, Гулевский ближе к концу обсуждения решил поинтересоваться, не испортит ли и это здание его будущее окружение.

- Надо подумать о судьбе острова, потому что мы там уже имеем эпизоды градостроительные. Есть у нас и проект Стрелки с домами этажностью 5-7 этажей. Имеем проект планировки, рассчитанный на постройку зданий в 18 этажей. Что мы будем там делать? Если жилье, то это будут торчащие высотки на стилобатах. Нужно заняться осмыслением острова. Оно пока отсутствует. Наблюдается бардак, - заключил архитектор.