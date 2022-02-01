Жительница Германии Надя Дукали, подарившая имя циклону: Я не знала, что моя «Надя» будет такой сильной

Пока циклон бушевал на просторах Европы, Надя постоянно следила за новостями и переживала за последствия. Фото: Александр Подгорчук

Циклон «Надя» оказался самым сильным в череде январских штормов. Стихия повалила сотни деревьев, повредила больше десятка машин, частично обрушила променад в Светлогорске и затопила дорогу на Куршской косе.

Название этому шторму (как и всем другим) присвоили в Институте метеорологии Берлина. «Надю» назвали в честь жительницы Германии Нади Дукали (Nadia Doukali), которая оплатила спонсорство. Мы обратились в институт с просьбой познакомить нас с той, чье имя было на устах калининградцев последние несколько дней. И представьте себе, ученые пошли нам навстречу! Уже вечером в понедельник на почту прилетело письмо от самой Нади - ей передали нашу просьбу об интервью.

В Германии Надя Дукали известна многим как детский писатель и производитель шоколадных конфет. Фото: Предоставлено героем публикации

Как оказалось, «хозяйка» циклона - довольно известный у себя в стране человек и про нее даже есть статья в «Википедии». Надя родилась в городе Марракеше в Марокко и еще в детстве переехала с родителями в Германию. Сейчас она занимается производством шоколада (ее гордость - глазированные финики в коробке в виде календаря священного для мусульман месяца Рамадана), участвует в общественной деятельности и пишет для детей. В своей последней книге Надя показывает, как общество относится к ребятам с ограниченными возможностями.

- Почему вы решили стать погодным спонсором и захотели присвоить свое имя циклону?

- Когда я была ребенком, то думала, что у явлений погоды есть имена и это очаровательно. Меня всегда интересовала наука и природа вокруг нас. В прошлом году услышала по радио, что можно стать спонсором и присвоить имя циклону и т. д., и подала заявку. Это был мой первый подобный опыт.

- Как и когда вы узнали, что появился циклон, который назвали «Надя»?

- Утром, когда появились первые новости о том, что надвигается шторм с именем «Надя». Родственники и друзья сразу прислали мне статью об этом. Потом я погуглила прогноз погоды - везде было мое имя!

- Что вы чувствовали в этот момент?

- Мои чувства смешались, как погода. Сначала было весело, пока я не прочитала о том, какой сильной была эта «Надя». Мои друзья в Гамбурге присылали мне видео со словами: «Привет, Надя, не могла бы ты быть не такой сердитой?» и «Надя, мне так жаль, что я причинил тебе боль, я никогда не сделаю этого снова. Не могла бы ты успокоиться?» Многие выложили видео шторма и отметили меня. Но затем я стала всерьез беспокоиться о людях, которые могли пострадать. Я читала все новости, чтобы быть в курсе. Смотреть все эти фотографии и видео действительно трудно, так что извините (улыбается).

Кстати, забавный факт. Моего второго сына зовут Малик, и, пока «Надя» создавала здесь проблемы, шторм «Малик» шумел в Великобритании.

- Вам самой какая погода больше по душе?

- Я больше люблю солнце и теплую погоду. Это еще с той поры, когда я жила в Марракеше. Так что зима не для меня.

- Скажите, а русских корней у вас случайно нет?

- В Марокко и арабском мире имя Надя означает «надежда» и «начало». В детстве меня все спрашивали, русская ли я, из-за имени. А я никогда не была в России, но хотела бы побывать! С детства и по сей день я очарована этими милыми бабушками.

- Что ж, тогда приглашаем вас в гости. Только, пожалуйста, приносите с собой хорошую погоду.

- Спасибо, я постараюсь.

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Красивые имена циклоны получают в ассоциации Berliner Wetterkarte e. V., которая работает в сотрудничестве с Институтом метеорологии Свободного университета Берлина. Никакой вкусовщины в этом деле нет - немецкие метеорологи присваивают названия по строго определенной схеме. (подробности)