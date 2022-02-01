«Поставили два кубика и натянули на них фасады»: калининградские архитекторы разнесли проект корпусов МГУ в Зеленоградске

Здание хотят построить на самом берегу, но про причалы пока никто из разработчиков даже не подумал.

В понедельник, 31 января, в Калининграде на архитектурно-градостроительном совете представили проект научно-учебного центра МГУ, который должен появиться на въезде в Зеленоградск - на берегу реки Тростянки. Члены совета не оставили от московской презентации камня на камне. Что именно не понравилось калининградским экспертам?

«Почувствовать себя на родной территории»

Автором проекта выступил архитектор Александр Кожевников. Он еще перед показом слайдов предупредил собравшихся на видеоконференцию, что университет заинтересован в скорейшем одобрении концепции, чтобы как можно оперативнее приступить к строительству. Однако уже после первых кадров лица членов совета стали кислыми - автор листал картинки, на которых были две «коробки» в 5 и 7 этажей с намеками на сталинскую архитектуру.

Оригинальной такую архитектуру действительно не назовешь.

Кожевников, по всей видимости, этого настроения не замечал. Он рассказывал, что высота одного здания будет 21 метр, а второго - 28, что в пятиэтажном корпусе разместятся лаборатории и студенческие аудитории, а в семиэтажном - кампус для учащихся, приезжающих на практику, с номерами для преподавателей. Архитектор заострил внимание на том, что оба корпуса появятся на месте заброшенного долгостроя (ранее там должен был появиться апарт-отель) и что по своей стилистике они будут напоминать здание МГУ на Воробьевых горах.

После того как Кожевников обронил фразу «московские студенты в Зеленоградске должны чувствовать себя на родной территории», архитектор Олег Васютин не выдержал.

- Вы действительно считаете, что тут можно будет студентов воспитать? - спросил он.

Эту реплику автор концепции пропустил мимо ушей, вероятно посчитав, что Олег Васютин высказывает какое-то маргинальное мнение. Сначала Кожевников решил ответить на вопросы по функционалу, и тут выяснилось, что благоустройство территории и окружающая среда не очень интересует москвичей. В частности, проректор по капитальному строительству и инфраструктурному развитию университета Алексей Бирюков пояснил: «Причала в проекте нет. В будущем он, наверное, будет».

«Инородная архитектура»

После презентации началось подробное обсуждение. Вернее, участники градосовета попросту разнесли проект.

Начал советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне. Он сразу сказал, что увиденное его сильно расстроило, так как он успел ознакомиться с филиалами МГУ, расположенными по всей стране, а также в Казахстане и Азербайджане. Многие существующие здания, по словам Генне, «ультрасовременные», и поэтому архитектор надеялся увидеть что-то подобное и здесь.

- Необязательно гостиницу для космонавтов делать в виде ракеты, а для танкистов - в виде танка, - сказал Генне, давая понять, что не стоит строить корпуса в Зеленоградске по образу и подобию здания МГУ на Воробьевых горах. - Такие корпуса могут быть где угодно. Архитектура абсолютно инородная. Здесь нет нигде связи объекта и воды. Здесь ландшафт не прозвучал. Ансамбля нет.

На картинках проектировщики показали, как могут смотреться корпуса зимой, но и это их не спасло.

Раскритиковал Генне и качество рендера - визуализация объекта его не вдохновила. Не спасли даже картинки с корпусами университета, припорошенными снегом.

«Дискредитация марки МГУ»

Каждый из последующих выступавших ставил в вину автору проекта отсутствие региональной привязки. Более мягким попытался быть архитектор Олег Копылов, но и его выступление превратилось в обвинение.

- Понятна мотивация заказчика - чтобы каким-то образом объект был узнаваемым, - попытался он войти в положение Кожевникова. - Но мне кажется, затея была сомнительная и у вас ничего не вышло.

Тут же Копылов решил напомнить пример Сколково, где, по его словам, «с образованием не пошло дело, а с архитектурой получилось».

- Ваши корпуса будут стоять на въезде в наш знаменитый курортный город. Здесь хочется поставить интересный знаковый объект, - резюмировал эксперт.

Архитектор Сергей Гулевский, как обычно, не стал стесняться в выражениях и высказался прямо:

- У меня недоумение. Мы как будто бы в 60-е годы попали. Кроме стенового материала, ничего общего с корпусом на Воробьевых горах я не увидел. Проект слабый, согласовывать его в таком виде нельзя, мне очень жаль, что марка МГУ будет таким проектом просто дискредитирована.

«Какие-то пятна»

Коллеги Гулевского продолжили допинывать московское предложение. Звучали претензии насчет «отсутствия образа» и нехватки благоустройства, а фразу про архитектуру 60-х повторили еще двое членов совета. Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов тоже был жесток.

- Авторы пытались на какие-то пятна застройки натянуть фасады. Архитектура - это не нарисованный фасад. Тут архитектура не представлена, нет процессов, связанных с архитектурой. Поставили два кубика и на них натянули фасады, - бросил он.

По мнению экспертов, в нынешнем виде здания совсем не подходят для того, чтобы стоять на въезде в курортный город.

Олег Васютин в заключение добавил, что «в таких стенах рождаться наука не может», и поддержал аргументы Гулевского:

- Необходимо полностью менять архитектурный проект. Сейчас это выглядит как рядовой проект 60-х годов, времени обкомов, горкомов, типовых школ. Никто и никогда не поймет, что это продолжение МГУ. Мы не в 60-х годах. Не надо клонировать ту архитектуру. Студентов нужно воспитывать креативными формами!

Председатель собрания Евгений Костромин, собрав все мнения, отправил концепцию на доработку. Москвичи же в свое оправдание ничего добавлять не пожелали.

Напомним, что в декабре 2017 года Корпорация развития Калининградской области сообщила, что ей не удалось найти инвестора на достройку апарт-отеля на реке Тростянке в Зеленоградске, и стройка, начавшаяся в 2015 году, встала. В 2019 году недостроенный объект выкупил МГУ.