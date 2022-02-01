Щедрая Дятлова и запотевшие окна: как мы ездили на новом «Корсаре» по Калининграду

Пока новые трамваи курсируют по одному-единственному маршруту. Фото: Александр КАТЕРУША

Интересно, конечно, наблюдать за изменением политики городских властей. Если несколько лет назад делалось все, чтобы упразднить (читай уничтожить) трамваи в Калининграде, то сегодня мысли у чиновников прямо противоположные.

Еще в прошлом году объявили – в Калининград из Санкт-Петербурга привезут 16 новых трамваев «Корсар». Большая часть из них уже прибыла паромом. А во вторник, 1 февраля, на линию вышли первые два «Корсара»: блестящие, красивые, современные.

На презентацию прибыли губернатор Антон Алиханов, глава администрации Елена Дятлова и глава города Евгений Любивый.

- Что на них смотреть? Видели уже все. Поехали! – заторопился губернатор.

Для Антона Алиханова поездка на «Корсаре» стала уже не первой. Фото: Александр КАТЕРУША

Впрочем, «Корсары» действительно осматривали не раз, даже уже катались – в январе 2021 года. По вагонам!

На входе в салон образовалась давка. «Оплачиваем проезд!», - послышался чей-то голос. Шутка? Нет, губернатор достает деньги. Кондуктор протягивает ему билет, тут же выдают транспортную карту «Волна Балтики».

- Именная? – спросил Антон Андреевич, и, кажется, немного расстроился, когда узнает, что нет.

Пассажир номер 2 – Елена Дятлова. Она тоже покупает билет, но остается у валидатора и снова и снова прикладывает к нему карточку.

- Что, не работает уже? – спрашиваю.

- Работает. Я просто всем журналистам билеты покупаю, - объясняет глава администрации.

Елена Дятлова купила билеты на всех журналистов. Фото: Александр КАТЕРУША

В пути от Елены Дятловой узнаем, что трамвай №3 поедет совсем скоро. Осталось отремонтировать несколько участков пути.

- Мы идем маленькими шагами. Сначала делаем ремонт, который позволит открыть маршрут №3, - рассказывает сити-менеджер пока трамвай выезжает на Ленинский проспект. – Отдельно возникает вопрос о том, что же делать, например, с улицей Тельмана (там, где ходил трамвай №1 - Ред.). Смотрим, считаем. На этот год готовых решений нет. Пока с трамвайными путями там не делаем ничего.

- Там понятное решение: однопутка и три места для стоянки в конце. Отсутствие кольца не является основанием для отказа восстановления маршрута. Просто нужно несколько двухголовых трамваев, которые заходят в тупик. Это можно сделать. Но не понятно, что там по трафику, - добавляет Антон Алиханов.

- Да, отдельный разговор про экономику и востребованность. На Тельмана у нас микрорайон малоэтажной застройки, - соглашается Елена Дятлова.

Сидячих мест в салоне всего 29. Фото: Александр КАТЕРУША

Новенький «Корсар» едет, покачиваясь в стороны то тут, то там. Это уже вопрос к рельсам, подложке, основанию.

Переучились на управление «Корсарами» водители трамваев быстро. Говорят, за четыре поездки сумели полностью перестроиться и привыкнут.

- Управлять новым трамваем очень просто. Все под рукой: кнопки, боковые и задние камеры, обзор салона. В старом вагоне этого нет, - говорит водитель нашего трамвая.

Водители говорят, что быстро освоились с новой техникой... Фото: Александр КАТЕРУША

...хотя рабочее место поначалу напоминает пульт управления космическим кораблем. Фото: Александр КАТЕРУША

Последний из 16 обещанных «Корсаров» привезут в Калининград 28 февраля. Еще 10 дней понадобится на обкатку и техосмотр. В марте по городу будут кататься уже новые трамваи.

Сегодня на маршрут №5 требуется 12 вагонов, на маршрут №3 понадобится еще 8. Конечно, все новые «Корсары» тут будут задействованы. Но и старые распиливать никто не собирается. Они останутся в депо и будут готовы выйти на линию. Кроме того, старые вагоны, отходившие свое, являются донорами для своих одногодок этой же серии. Останется в городе и «PESA», которую так любят калининградцы. Этого желтого красавца списывать не планируют.

В вагонах предусмотрены даже места для собак-поводырей. Фото: Александр КАТЕРУША

Новые «Корсары» могут разгоняться до 75 км/ч. Увы, в городе такими скоростями побаловаться просто негде – мешают машины и светофоры. Разве что на выделенке на улице 9 апреля, но свободный от трафика участок там совсем небольшой.

Каждый трамвай «Корсар» обошелся бюджету в 169 млн рублей. И это при том, что в январе 2021 года озвучивали сумму в 65 млн за вагон.

- С учетом удорожания по лизингу стоимость каждого вагона составляет 169 миллионов рублей, - пояснил директор предприятия «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин.

И еще одна деталь. Что при первом тестовом выезде год назад, что сейчас (а это были разные вагоны) в салоне трамвая сильно потели окна. Хотя пассажиров было не критически много, и дышали все не усерднее обычного.

К вентиляции во время поездки были вопросы, но нас заверили, что все в порядке. Фото: Александр КАТЕРУША

- Большой объем пассажиров зашел единоразово, - нашел объяснение Владимир Фомин. – А вентиляция работает полностью, и отопление, и кондиционер. Мы проверяли. Все нормально.

КОНКРЕТНО

Трамваи по маршруту №3 в Калининграде, который был ликвидирован несколько лет назад, возобновят движение к 9 мая. Об этом рассказал Дмитрий Галкаев, председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда.

- Мы прорабатываем запуск нового подвижного состава и ждем благоприятных погодных условий для того, чтобы исправить порядка трех участков на маршруте №3. Маршрут №3 мы должны запустить к 9 мая. Это крайний срок, - сказал чиновник.

По поводу других маршрутов власти пока думают, просчитывают и ищут финансирование. Старые трамвайные пути демонтировать и убирать не собираются.

Ожидаются некие обновления и транспортной карты «Волна Балтики».

- Мы рассматриваем и прорабатываем так называемый пересадочный тариф. Он будет рассчитан по времени. Берем самое лучшие из опыта других регионов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень. Также рассматриваем механизм безлимитного проезда. Тут возможно сделаем несколько вариантов. Гражданину будет выгоднее не ежедневно оплачивать проезд, а купить недельный, двухнедельный или месячный абонемент.