56 кг наркотиков, пистолеты и автомат: В Калининграде сотрудники ФСБ задержали лидера ОПГ

Группировка занималась сбытом наркотиков и оружия на территории области Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали лидера организованной преступной группировки, которая занималась сбытом наркотиков и оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружили более 56 килограммов наркотиков, среди них: гашиш – более 21 кг, мефедрон – более 5 кг, МДМА – более 18 кг, героин – более 2 кг, амфетамин – более 4 кг и другие запрещенные вещества.

Также оперативники изъяли три единицы оружия и боеприпасы к ним.

В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружили более 56 килограммов наркотиков Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

На мужчину завели уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Лидеру ОПГ грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас оперативники УФСБ проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению противоправной деятельности.