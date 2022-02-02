Кому в Калининградской области выдадут деньги на покупку продуктов

Совершать покупки можно будет только в торговых сетях, участвующих в проекте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Антон Алиханов подписал постановление о предоставлении адресной помощи всем получателям региональной социальной доплаты к пенсии и многодетным семьям. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. Названные категории калининградцев с апреля этого года могут поэтапно, в течение трех месяцев получать выплаты на приобретение продуктов питания. Общий размер помощи составляет 6 тысяч рублей. Покупки с использованием социальной выплаты можно сделать в основных шести крупных торговых сетях региона.

Следует отметить, что такой формат социальной поддержки в нашем регионе уже был протестирован в 2020 году: безработным гражданам помогли в условиях спада на рынке труда. Теперь проект возобновлен с увеличением суммы финансовой помощи, которую также получат многодетные семьи и малообеспеченные пенсионеры. Из облбюджета на эти цели будет выделено более 300 миллионов рублей.

- Обычно у нас второй квартал каждого года - это, в преддверии нового урожая, постоянный рост цен на продовольствие. Мы предлагаем ввести региональную выплату в течение вот этих трех месяцев в размере двух тысяч рублей ежемесячно. Эти выплаты получат почти 53 тысячи жителей. Пенсионеры, как раз те, которые получают доплату, то есть у тех, у кого минимальные пенсии, мы хотим помочь им, и все многодетные семьи, - заявил тогда Антон Алиханов.

О процедуре

Выплаты будет производить Центр социальной поддержки населения Калининградской области на банковскую карту «Мир» кредитной организации с открытым социальным электронным счетом.

Если пенсионер, проживающий на территории Калининградской области, получает социальную доплату к пенсии, то в период с апреля по июнь 2022 года на принадлежащую ему карту «Мир», будут поступать ежемесячно по 2 000 рублей.

Граждане, имеющие удостоверение многодетной семьи (один из родителей), или получающие ежемесячную денежную выплату многодетной семье, или граждане, совместно проживающие на территории Калининградской области с тремя и более несовершеннолетними детьми, получат выплаты на аналогичных условиях.

В случае, если у получателя нет карты «Мир», ему необходимо ее оформить в кредитной организации.

Кроме того, необходимо будет открыть социальный электронный счет. Это можно сделать в Интернете, не выходя из дома.

Порядок и условия открытия социального счета:

- наличие карты «Мир» любого банка;

- заявление подается в электронном виде на сайте НКО;

- для открытия необходимо указать реквизиты паспорта, СНИЛС и ИНН.

Размер выплаты составит 6000 рублей (по 2000 рублей на протяжении трёх месяцев).

Продукты промаркируют

После перечисления социальной выплаты на продукты питания можно будет сделать покупки в торговых сетях, участвующих в проекте. В настоящее время это 6 торговых сетей: «Натурово», «Виктория-Балтия», «СПАР-Калининград», «Ю Маркет», «Наш продукт-Долгов групп», «Пятерочка».

Продукты питания, которые можно приобрести за счет предоставленных средств, будут отмечены специальной маркировкой. На кассе покупатель предупреждает сотрудника магазина об оплате своих покупок или части из них посредством социального электронного счета. Определен перечень продуктов питания, приобретаемых с использованием социальной выплаты, включающий в себя 35 товарных групп, в том числе: свинина, говядина, консервы, куры, колбаса, рыба, молочная продукция, яйца, хлеб, мука, овощи, крупы, макароны.