Забытая история области: под Пионерским выбросило сухогруз, а в трамвай пустили робота

Выброшенное на отмель судно много лет было местной достопримечательностью. Фото: СОЦСЕТИ

45 лет назад

«Аннушка» уже разлила масло. Точнее, мазут

В декабре 1973-го по Балтийскому морю в Скандинавию мимо калининградских берегов перегоняли греческий сухогруз «Анна Ф.». Так его название писали раньше. Теперь же можно встретить и без точки после «ф», и «Анна-Ф», и Anna F, и «Анна Форэт» (якобы полное наименование – Anna Foret). А до того, как стать Анной, оно было то «Сулимой», то «Мано». И все это – всего за 25 лет, как судно было спущено на воду.

Так вот, пока судну все имя придумывали, на нем сломался главный двигатель. Ремонт его обошелся бы слишком дорого. И решив, что овчинка выделки не стоит, «Анну Ф.» хозяин отправил на металлолом.

Но добраться до места назначения было не судьба. При перегоне разыгрался такой шторм, что «Анну Ф.» оторвало от буксировщика и вышвырнуло на отмель в районе Пионерского (у мыса Гвардейского в Заостровье).

И вот лежит судно на отмели год, другой, третий. Владелец им не интересовался. А потом и вовсе потерял на него права.

Между тем время и шторма делали свое дело. Корпус все более ветшал, того гляди совсем развалится. А ведь в машинном отделении – две сотни тонн горючего!

Невольно вспоминается булгаковская Аннушка, которая разлила масло – и это привело к целому ряду печальных событий, описанных в романе «Мастер и Маргарита». Греческая Аннушка, конечно, не чета дьяволу. Тем не менее попади тогда весь этот мазут в море, то, как говорится, мало бы не показалось.

Что же делать? Откачать мазут было уже нельзя – слишком загустел. Кроме того, намытый за три года вокруг «Анны Ф.» песок не позволял подойти к ней другим судам. Вот и было решено – устроить пожар. Мазут сгорит, и будет чисто. Дешево и сердито!

Наверное, сегодня подобное решение экологической проблемы привело бы к уголовному делу. Но в те времена на многое смотрели иначе. Достаточно вспомнить, как у нас раньше по весне и осени повсеместно жгли уличный мусор.

Однако вернемся к «Анне Ф.». К поджогу готовились долго и тщательно. А потом – как в том фильме: Махмуд, поджигай!..

Двое суток полыхал над морем огромный факел. И как утверждалось 45 лет назад, весь мазут сгорел, после чего «Анна Ф.» больше уже не угрожала чистоте вод Балтики.

В действительности сгорело, судя по всему, не все. Во всяком случае еще долго потом там фиксировались мазутные загрязнения. До тех пор, пока «Анну Ф.» не разметало наконец окончательно штормами.

К слову, в народе судно сразу прозвали «Греком». А затем и мыс стали так называть. Даже сегодня порой от старожилов можно услышать это прозвище. Хотя никакого «Грека» там уже давно нет.

70 лет назад:

Сергею Михалкову не «зашло»

Книга – «Повесть о старшем друге», посвященная будням одной из школ Калининграда. Суть сюжета: комсомольцу-девятикласснику поручают стать вожатым у пионеров пятого класса и что из этого получается.

Книга вышла на всю страну в солидном издательстве. При этом калининградские реалии описаны со знанием дела. Откуда ж у детской писательницы Татьяны Печерниковой такое знание местного материала? Все просто – она была женой Владимира Щербакова, в 1947-51 годах возглавлявшего Калининградский обком партии.

Когда книгу напечатали, Щербакова уже сняли с должности 1-го секретаря (не справился с руководством), и он уехал из Калининграда. Тем не менее местные рецензии на повесть были лестными. Мол, всё там «правдиво и выразительно», «вдумчиво и интересно».

Наверное, для калининградских рецензентов все недостатки перевесило то, что книга – «про нас». Ибо потом в «Литературной газете» вышла совместная статья писателей Сергея Михалкова, Николая Томана и Юрия Яковлева. И, анализируя текущую ситуацию в детской литературе, они, в частности, написали: «Есть у нас такие повести, которые напоминают не художественные произведения, а скорей беллетризованные инструкции по школьно-пионерской работе. Наиболее ярким образчиком такого произведения является, на наш взгляд, "Повесть о старшем друге" Т. Печерниковой».

В общем, думайте сами, решайте сами – читать или не читать.

50 лет назад

Робот-кондуктор в трамвае

Человекоподобный кассир не только принимал плату за проезд и выдавал билеты, но и здоровался с пассажирами, объявлял остановки, по ходу движения сообщал полезную информацию.

Роботов делали на областной станции юных техников. На них были большие планы. Но сегодня увидеть их можно разве что в музее… Фото: СОЦСЕТИ

Самый же первый механический кассир был презентован 1 декабря 1970-го. Установили его в вагоне, который курсировал между депо и кинотеатром «Родина». И каково же было удивление граждан, когда вместо привычной дамы с толстой сумкой на ремне они вдруг увидели такое!

Роботов-кондукторов делали в кружке кибернетики областной станции юных техников по заказу автотранспортного управления. И на них были большие планы. Но, увы, уже вскоре проект заглох. И сегодня увидеть тех «железных людей» можно разве что в музее…

Между тем Калининград славился на всю страну не только механическими кассирами. 13 мая 1967-го Центральное телевидение показало передачу о соревновании… роботов! А победил там «Нептун», сделанный курсантами Калининградского среднего мореходного училища во главе с преподавателем Борисом Василенко. Который руководил также кружком кибернетики станции юных техников и под началом которого Женя Малинин, Слава Напреенко, Олег Бранченко и Слава Михеев ваяли роботов-кондукторов.

В ходе телеконкурса 55-летней давности «Нептун» помогал ведущему, реагировал на свет и звук, а в заключение и вовсе – вальс станцевал. Его создателям был присужден главный приз – мотоцикл.

А в октябре все того же 1967 года в Москве на первом Всесоюзном смотре технического творчества молодежи за создание робота «Юпитер» были отмечены ученик школы № 23 Саша Сазонкин и Александр Малиновский – руководитель радиокружка станции юных техников, «конкурирующей фирмы» тамошних кибернетиков.