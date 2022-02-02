Врач-пульмонолог ЦГКБ Калининграда: «Основной контингент сейчас - люди в возрасте за 50, непривитые и с хроническими заболеваниями»

В «красной зоне» врачам приходится работать без сна и отдыха. Фото: Иван МАКЕЕВ

С медиками вот уже третий год общение происходит, как правило, дистанционно. Отправив по мессенджеру вопросы моему собеседнику, я настроилась на долгое ожидание. Но Иван Геннадьевич ответил оперативно и еще переживал – исчерпывающе ли? Наш заочный диалог длился несколько дней и получился весьма объемным. Предлагаем вниманию читателей наиболее важные моменты этой беседы.

«На дневники времени нет»

- Иван Геннадьевич, судя по вашему активному общению с калининградцами в телеграм-канале «Вопросы по лечению COVID-19», вы не только в «красной зоне» ЦГКБ работаете?

- Да, также обслуживаю вызовы пациентов с признаками ОРВИ и смежными патологиями на дому. С одной работы на другую, и так - каждую неделю, и до всплеска заболеваний, и сейчас, в период роста. В «красной зоне» на суточном дежурстве сейчас все медики без передышек работают. Скорые везут людей с тяжелыми пневмониями, большинство из которых - ковидные. Основной контингент, конечно, это люди в возрасте за 50, непривитые и с наличием хронических заболеваний. Поступают зачастую уже в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Одновременно с 8 утра и до 8 вечера, а порой и дольше, мы ведем амбулаторный прием пациентов с признаками ОРВИ в созданном временном пункте. За сутки через него проходит в среднем 90-100 человек. После смены в приемном покое, чуть отдохнув, отправляюсь по вызовам на дом. На их обслуживание уезжаю в 9 утра и возвращаюсь в 18 часов, перерыва на обед сейчас нет. Потом оформляю вызовы, открываю больничные листы, записываю пациентов к узким специалистам и на лабораторные исследования. А еще беру экспресс-тесты на ковид на дому, провожу осмотр пациентов, делаю назначения, выдаю лекарства для ковид-положительных пациентов и, если есть показания, госпитализирую в стационар.

- Как восстанавливаетесь?

- Выходные провожу с семьей, езжу на любимое Балтийское море. А еще пишу книгу о медицине Кёнигсберга - помогает снимать стресс.

- Как только вы находите на это время?!

- Между дежурствами. Спасибо моей жене, что это до сих пор терпит еще.

Несмотря на занятость, Иван Скобей находит время на написание книги о медицине Кенигсберга. Фото: предоставлено героем публикации.

- Может, вы и дневники ведете, где описываете будни «красной зоны»?

- На дневники времени нет. Но понимание заболевания, которое подкреплено практическим опытом, есть. И этим мы, врачи, делимся в свободное от работы время с пациентами в специально созданном телеграм-чате. Это отличный инструмент, и это работает!

«С эмоциональным настроем – порядок»

- Коронавирус с человеком уже третий год. На ваш взгляд, что остается самым сложным для врачей в борьбе с этой напастью?

- Самое сложное сейчас - справляться с огромной нагрузкой. Многие врачи болеют, их функциональные обязанности зачастую приходится брать на себя. Но опыт за время пандемии накоплен достаточный, поэтому сейчас немного легче, чем было в самом начале.

- Многие ваши коллеги говорят, что врачи за период пандемии устали, эмоционально выгорели. Был ли у вас этот предел?

- С моим эмоциональным настроем – порядок. Хотя удивляют люди с халатным отношением к собственному здоровью. Когда я принимаю пациента с сатурацией на кислороде 80% и поражением легких в 60%, невакцинированного и при этом с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, возникает всего один вопрос: «Почему вы так не любите самого себя?» Ведь как сказал один мудрец: «Здоровье - это наивысшая ценность, которую имеет человек!» Уважение вызывает пациент, который соблюдает все рекомендации и назначения, вакцинируется, знает все о своем здоровье, о рисках. С такими работать приятно.

- Какой пациент «красной зоны» в вашей практике был самым возрастным, а какой - самым молодым?

- Например, мужчина - 34 года, с висцеральным ожирением (увеличение массы организма за счет набора жира внутри брюшной полости. – Ред.), но без других патологий. Вел активный образ жизни, семья, дети, от COVID-19 не вакцинировался. Госпитализировали с ковидной пневмонией, до этого не обращался за медицинской помощью больше недели, практически не лечился. В итоге попал к нам по скорой уже в тяжелом состоянии. К сожалению, болезнь быстро прогрессировала, хотя был период положительной динамики. Но потом ИВЛ… в общем, человек умер. Очень жаль молодых, которым еще бы жить да жить. Но были и ситуации с пожилыми. В одной палате лежали муж и жена, которые говорили: мол, мы или уйдем отсюда вдвоем на своих ногах, или вместе умрем. Им уж под 80, но в итоге выздоровели! Вот такие моменты очень греют душу.

«Врач и пациент должны быть единым целым»

- Какие аргументы в пользу вакцинации наиболее действенны?

- Могу ответственно заявить: вакцинация - это чуть ли не единственный способ защитить себя от госпитализации в тяжелом состоянии в реанимацию. Большинство невакцинированных, поступая к нам, сильно жалеют, что не сделали прививку, но иногда бывает уже слишком поздно… Поэтому еще раз призываю всех, кто еще не вакцинировался: защитите прежде всего себя! Здоровье у вас одно, как и вы у своих родных и близких!

- А вы сами болели коронавирусом?

- Болел, когда еще не было вакцины, но, слава богу, в легкой форме. Потом привился «Спутником V», и с тех пор все хорошо, учитывая какую приходится получать вирусную нагрузку на работе. Кстати, в первую волну приходилось жить вдали от семьи, в гостинице. Морально это было очень тяжело, но риск заразить близких был тогда очень высок. Так жили многие врачи из тех, кто работал в «красных зонах».

- Что лично в вас изменила пандемия? Вы стали более организованным, сильнее?

- Слабых людей в медицине быть априори не должно. Пандемия сделала меня и моих коллег более мобильными, стрессоустойчивыми и упертыми, заставляя до последнего бороться за каждого пациента. Я много лет работал на скорой помощи, стрессоустойчивости учился там, поэтому с появлением коронавируса сильного потрясения не испытал, просто изначально было боязно за близких и родственников. Хочу всем калининградцам пожелать крепкого здоровья и верить в лучшее. Оно обязательно наступит, но только когда мы - врачи и пациенты - будем как единое целое.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Иван Геннадьевич Скобей, 38 лет.

Выпускник медицинского института БФУ имени Канта. Врач-терапевт, врач-пульмонолог.

Год назад презентовал свою первую книгу «Медицинский Кёнигсберг», посвященную истории возникновения медицины в нашем городе, ее становлению и развитию. В настоящий момент в процессе издания находится вторая книга.

Женат, воспитывает сына.