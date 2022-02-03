На месте древнего поселения под Зеленоградском нашли печать внука Владимира Мономаха

Так выглядит свинцовая «вислая» печать новгородского и псковского князя Всеволода Мстиславича. Фото: Институт археологии РАН

В Калининградской области сотрудники археологической экспедиции Института археологии Российской академии наук провели раскопки древнего прусского поселения. Участники экспедиции рассказали «Комсомольской правде» об открытиях, находках и загадках средневекового прусского селища.

СЧАСТЛИВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Сенсация началась со случайности. Константин Скворцов, научный сотрудник Института археологии РАН, рассказывает, что в 2016 году он вместе со своим приятелем проезжал мимо только что вспаханного поля в Зеленоградском районе. Ходили слухи, что где-то здесь местные жители пару раз находили обрезки древних арабских монет, широко использовавшихся в Средневековье в качестве платежного средства при заключении торговых сделок, в том числе и в землях древних пруссов.

- Мой приятель отошел от машины шагов на десять, - рассказывает Константин Скворцов, - пнул ногой что-то в поле, поднял находку с земли. Это и был своеобразный «момент истины»…

Первоначальное место раскопа. Фото: Институт археологии РАН

Находка оказалась круглой дисковидной фибулой (металлической застежкой для одежды, одновременно служащей украшением). На фибуле изображены четыре птичьи головы, составленные в сложный узор.

- Это очень редкая находка, - говорит Константин Скворцов. - Она происходит со шведского острова Готланд в Балтийском море и датируется седьмым веком нашей эры. Благодаря этой находке у меня в голове сложилась ясная картина…

Археологические разведки показали, что в конце 11-го - начале 13-го веков, еще до прихода на эти земли Тевтонского ордена, здесь, на северном побережье Калининградского (Самбийского) полуострова, располагалось неукрепленное поселение пруссов. Обнаруженный археологический памятник был поставлен на учет как «Селище Привольное-1», и уже в 2021 году на месте селища начались полноценные археологические раскопки.

Как рассказал «Комсомолке» руководитель работ, научный сотрудник Института археологии РАН Ярослав Прасолов, во время раскопок археологи извлекли из земли более 300 находок. Особый интерес у исследователей вызвали обнаруженные древнерусские вещи.

Константин Скворцов. Фото: Александр КАТЕРУША

ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ

- Мы обнаружили много находок, говорящих о развитых контактах местных жителей с Древней Русью, - продолжает Константин Скворцов.

Например, свинцовые древнерусские пломбы. Предполагается, что они служили торговыми ярлыками, но есть мнение, что их могли использовать и для заверения торговых документов.

Другая находка – шиферные «овручские» пряслица. Такие пряслица производили только в древнерусском городе Овруч (сегодня – город в Житомирской области, Украина). Их охотно покупали и в русских княжествах, и за рубежом. Помимо своего прямого назначения, «овручские» каменные пряслица использовали в качестве мелких монет.

Также на территории древнего поселения пруссов-язычников были обнаружены фрагменты двух христианских крестов.

Один из найденных на раскопках крестиков. Фото: Институт археологии РАН

- Как именно христианские кресты попали в древнее прусское селище - пока загадка, - говорит Ярослав Прасолов, руководитель раскопок. - У нас есть несколько версий. Кресты могли быть просто экзотическим украшением, привезенным чужеземцами с Востока. По другой версии - в поселении могли жить пруссы, добровольно принявшие христианство еще до прихода на эти земли Тевтонского ордена.

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть последнюю версию, археологи ищут могильник, который обязательно должен быть где-то рядом с обнаруженным древним поселением. Обряд, по которому жители селища хоронили своих мертвых, поможет ответить на вопрос, жили ли здесь пруссы-христиане.

Настоящей и неожиданной сенсацией стала обнаруженная археологами свинцовая вислая печать новгородского и псковского князя Всеволода Мстиславича (внука Владимира Мономаха). И это еще одна загадка древнего прусского поселения: такими печатями заверялись особо важные документы, вислая печать указывала на высокий социальный статус владельца данной грамоты, и, как рассказывают археологи, «…такие печати ставились на документах, выходящих за рамки просто товарно-денежных отношений». На сегодня это единственная находка такого рода в Калининградской области.

Подвеска. Фото: Институт археологии РАН

Фрагменты христианских крестов и вислая печать русского князя - не единственные загадки «Селища Привольное-1».

- Очень необычно большое количество самых разных находок, сделанных нами на этом памятнике, - говорит Ярослав Прасолов. - Обычно когда мы работаем на подобных поселениях, то культурный слой очень беден. Здесь же иная картина. Возможно, мы имеем дело с поселением, разрушенным во время набега, и найденные нами вещи просто некому было собрать. Жители либо погибли, либо были угнаны в неволю, либо вынуждены были бежать от нападавших, бросив все. Как это было на самом деле, мы узнаем в ходе дальнейших раскопок памятника.

Роговое пряслице. Фото: Институт археологии РАН

МОГИЛЬНИК ПОД КИЕВОМ

Пока археологи еще не могут однозначно утверждать, принадлежало ли найденное поселение прусскому племени сембов или же проживавшим на полуострове куршам. Найденные учеными «улики» указывают и на тех, и на других.

С «прусскими» куршами нынешним археологам вообще непросто. Известные среди современников своей воинственностью, они не устают удивлять современных историков.

В 2017 году в ста километрах от Киева был обнаружен древний балтский могильник. Он принадлежит концу эпохи викингов (X-XII века). Всего на этом некрополе, своеобразном городе мертвых, было похоронено 62 человека. В основном мужчины в возрасте до 35 лет. Их хоронили вместе с оружием и предметами быта. При раскопках археологи обнаружили шейные гривны – украшения, фибулы, браслеты со стилизованными изображениями зверей, цепочки, другие предметы. Людей в обнаруженных могилах хоронили явно по древней балтской погребальной традиции и с балтским же инвентарем. Все умершие лежали в могилах головой на Север, где, вероятно, находилась их родина.

Дальнейшие исследования показали, что предметы из погребений подобны тем, что находят в могилах пруссов, куршей и скальвов.

Археологи сравнили эти находки с аналогичными предметами, найденными в Калининградской области, в том числе и на «Привольном-1». Они оказались очень похожи, относятся к одному времени и принадлежат одной культурной общности, несмотря на то, что расстояние между ними - более тысячи километров.

Свинцовая пломба. Фото: Институт археологии РАН

ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА

- Примеров раскопок таких поселений, как «Привольное-1», в Калининградской области просто нет, - рассказывает Константин Скворцов, - Это селище – уникальный археологический памятник, раскопки на котором открыли новую страницу в истории региона. Для меня это очевидно…

По словам археолога, работы только начались и открытия, сделанные на «Привольном-1», лишь «верхушка археологического айсберга». Из 27 тысяч квадратных метров площади, на которой располагалось загадочное поселение, древнее название которого мы, вероятно, не узнаем никогда, археологи изучили пока только 100. По версии ученых, селище «Привольное-1» было частью целой сети связанных с друг другом подобных поселений.

- Если нам удастся в течение нескольких лет провести работы здесь и на других памятниках, - говорит Константин Скворцов, - то мы получим очень интересную информацию, которая позволит нам значительно продвинуться в изучении истории населения Калининградского полуострова на закате эпохи викингов и до начала крестоносной экспансии.