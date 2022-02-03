Краеведы молчали, чиновники не вмешивались: Почему в Черняховске не спасли от сноса казарму XIX века

Судя по всему, уже скоро здание разберут на кирпичи. Фото: сетевое издание «Новый Черняховск».

В Черняховске на улице Гагарина собираются снести казарму, построенную в конце XIX века. Как пишет издание «Новый Черняховск», на это решение владельца здания отреагировала администрация Черняховского муниципального округа.

- Собственник объекта подал уведомление в отдел архитектуры администрации о намерении снести здание, - передает слова муниципальных чиновников издание. - Но на сегодняшний день ему было отказано в связи с отсутствием проекта сноса. В случае если собственником будут устранены недочеты и пакет документов будет подготовлен в полном объеме, то оснований для отказа у администрации уже не будет.

По мнению архитектора Олега Ли, представляющего сообщество «Прусское наследие», это «дикая ситуация».

- Здание входит в казарменный комплекс, - пояснил он. – Там есть казармы кавалерийского полка, пехотные казармы и артиллерийские казармы. Построили их в 80-х и 90-х годах XIX века. Военных построек в этом районе было заметно больше, и часть их них несколько лет назад уже уничтожили. Памятник, о котором идет речь, поставили на учет еще в 2007 году. Но адрес его не указан, поскольку прописана «необходимость уточнения пообъектного состава». Прошло уже 15 лет, сколько еще уточнять будем? Дождемся, пока все сломают под предлогом неуточненного состава?

Напомним, что в январе 2017 года на улице Гагарина уже разбирали казармы, ранее принадлежавшие Министерству обороны. В тех корпусах в начале прошлого века размещались кавалерийский полк № 1 и пулеметная рота, и построены они были по проекту немецкого архитектора Эмиля Кадерайта. Тогда же начался снос бывшего гарнизонного лазарета на улице Тухачевского (его также спроектировал Кадерайт).

Этот корпус уже разобрали, на очереди соседний. Фото: Иван МАРКОВ

В четверг на новость о предстоящем сносе отреагировал руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. По его словам, здание казармы на улице Гагарина не является памятником.

- Этот дом не памятник. Хотя все признаки налицо. Не хуже других. Однако не могу поступиться принципами. Был бы совсем уникальным, обязательно вмешались бы, - прокомментировал ситуацию Маслов корреспонденту «Комсомолки». - Этот дом рядовой. Может, памятник, может, и нет. В комплекс казарм точно не входит. Куда смотрели черняховские и областного разлива краеведы раньше? Сейчас вмешиваться - в любом суде проиграем, да и не хочу в очередной раз погружаться в коррупционные схемы.

Ответил чиновник и на замечание общественников, упрекнувших службу в том, что здание будет снесено «под предлогом неуточненного состава».

- За эти 15 лет общественники могли бы написать 150 заявлений. Не написали, - продолжил Маслов. - При этом купленную общественниками усадьбу в Лужках Озерского района они успешно уничтожают своим бездействием. Кто-то им вечно мешает. Если честно, мне уже давно несимпатичны «защитники наследия по интернету». Мы опираемся на людей дела.

Маслов добавил, что собственника казарм служба обяжет подготовить раздел перед сносом для обеспечения сохранности рядом стоящих памятников. Это раздел будет уже с государственной историко-культурной экспертизой.

- Посмотрим, к каким выводам придут эксперты Минкультуры России, - заключил он.