Посылка с ластиками спасла от голода: Что советские солдаты и офицеры отправляли на родину из Восточной Пруссии

Вещизмом подавляющее большинство красноармейцев не страдало, но «буржуйские шмотки» их порой забавляли. Фото: Яков РЮМКИН

Согласно приказу

Все пограничные городки Восточной Пруссии, взятые осенью 1944 года советскими войсками, были очень похожи: повсюду огонь и дым, по улицам валяются вещи и бумаги, двери и окна домов хлопают на ветру. Эвакуация гражданского населения тут происходила впопыхах, и потому люди побросали свое имущество. Вскоре начали работать трофейные команды - легальные и нелегальные. Многие красноармейцы уже давно хотели отправить хоть что-нибудь на разграбленную гитлеровцами родину. Но с посылками некоторые уж чересчур увлекались.

В декабре 1944-го был издан приказ Наркомата обороны СССР № 0409 «Об организации приема и доставки посылок от красноармейцев, сержантов, офицеров и генералов действующих фронтов в тыл страны». С разрешения командования рядовые и сержанты могли отправлять домой бесплатную посылку весом 5 килограммов не более одного раза в месяц. Офицерам разрешали отправлять 10 кило, генералам – 16 (правда, уже не бесплатно, а по 2 рубля за килограмм).

Ценность посылки у рядовых и сержантов не должна была превышать 1 000 рублей, у офицеров – 2 000 рублей, у генералов – 3 000 рублей. Приему подлежали почтовые отправления, «упакованные в жесткую укупорку (деревянный ящик, чемодан), обшитые прочной материей или в мягкой укупорке, обшитой прочной материей». Запрещались посылки с оружием, предметами военного снаряжения и обмундирования РККА, воспламеняющимися, взрывчатыми веществами, ядами, медикаментами, всякого рода жидкостями, скоропортящимися продуктами, письменными вложениями, деньгами, всякого рода литературой и другими печатными материалами.

Посылка с ластиками спасла от голода

О ситуации с поиском трофеев в Восточной Пруссии есть масса свидетельств. Буквально в прошлом году одному из авторов этого материала знакомая доверила разобрать архив своего прадеда. В нем оказалось и письмо, которое старшина-ординарец сложил в посылку жене. После традиционных приветов родным и землякам следовал точный список отправленных немецких вещей (орфография и пунктуация сохранены): «Матерьял на костюм, 3 метра (цена метра 30 р. 50 коп. – 91 р.); плащ белый один (43 р. 75 коп.); рубашка одна; ковта белая с кружевами одна; черных юбок две; алых юбок одна, шелковая; черное платье с кружевами одно; наволочек с розовыми цветами атласных одна; платок красный один (2 р.); черный платок один; наволочек голубых цветом две; платок в полоску один; платьев голубых детских два; платок белый с кружевами один; кружево черное, 2 метра».

Детское платье, перешитое из немецкого кителя. Фото: Иван МАРКОВ

Нет никакого морального права осуждать хозяйственного старшину, поскольку в магазинах Костромской области, все отдавшей фронту, было шаром покати. Как, впрочем, и по всей стране. Поэтому красноармейцы и их командиры, получив возможность, старались отправлять домой не безделушки, а вещи первой необходимости: ткани, одежду, обувь, инструменты и даже ящики с гвоздями.

- Моя беременная супруга Юля со своей матерью жила в оккупированном немцами селе Старые Лещины, - рассказывал участник штурма Кёнигсберга Юлий Каминский, в 1945 году - механик автобата. - Ей приходилось очень тяжело, наверное, тяжелее, чем мне в Кёнигсберге. Кое-какие вещи у нее сохранились, а вот с едой были проблемы. Помню, захватили мы немецкий аэродром. Солдаты его весь облазили, но мало что нашли ценного. Я отыскал в одном из кабинетов коробку с канцелярскими ластиками. Эти резинки я забрал и послал почтой супруге. Она потом рассказала, что часть их удалось променять на продукты. Мой боевой товарищ, которому я об этом рассказал, назвал меня дураком: «Ластики - это ерунда! Я как-то на разбитой фабрике нашел ящик швейных иголок и послал жене. Вот они ей очень пригодились и помогли».

Охота за сладостями

Сергей Голицын, попавший в Восточную Пруссию в рядах 74-го военно-строительного отряда, писал в своих мемуарах «Записки беспогонника», что его сослуживцев поразили «кладовые, амбары и погреба, которые были завалены зерном, крупами, картофелем и другими овощами». Однако вскоре на эти припасы перестали обращать внимание – бойцы распробовали мясные и фруктовые консервы домашнего приготовления, а также «варенье всех сортов». За этими лакомствами велась настоящая охота. Писатель также отмечал, что обычных красноармейцев редко интересовали предметы роскоши.

«Одежду брали, но мало. Я лично не один раз распахивал шкафы с дамскими и мужскими пальто, костюмами, бельем. «Мы же только вступаем в Восточную Пруссию, еще успею», - рассуждал я сам с собой. И еще у меня было чувство гадливости. На мебель, действительно великолепную, на ковры, на хрустальную посуду никто из нас не обращал внимания. Я искал ножик, но нигде не находил, попадались разные фигурные - для резки сыра, что ли, но для меня непригодные».

За шмотками охотились некоторые офицеры и их ординарцы, хотя подобное увлечение начальство не поощряло и потому явление не было массовым.

По свидетельству Голицына, когда ситуация начала беспокоить замполитов, на стенах домов в захваченных городах стали расклеивать лозунги «Относитесь ко всему по-хозяйски». Кроме того, ослабление дисциплины наблюдалось только после перехода немецкой границы, в Польше же заниматься поиском трофеев категорически запрещалось.

Открытка на память

По воспоминаниям фронтовиков, стремление «разжиться барахлишком» считалось зазорным. Исключением был разве что поиск наручных часов. Эту слабость объясняли необходимостью знать точное время. Кстати, тяга к обладанию «урами» (от немецкого die Uhr - «часы») до сих пор используется в антисоветской пропаганде.

И все-таки очень многих материальные ценности не интересовали от слова «вообще». В память о переходе границы наши военнослужащие часто отправляли домой найденные немецкие открытки с видами захваченного городка или поселка. Например, в архиве корреспондента «КП» есть интересный документ, автором которого был лейтенант Иван Овсянников, воевавший в рядах 11-го штурмового инженерно-саперного батальона 3-й штурмовой инженерно-саперной бригады.

Бумажный трофей лейтенанта Ивана Овсянникова. Фото: Иван МАРКОВ

В октябре 1944-го подразделение участвовало в захвате Эйдткунена (сегодня – поселок Чернышевское). На улице офицер подобрал пустой бланк магазина колониальных товаров, на котором сделал памятную надпись: «Город Эйдткунен! Мы штурмовали его на границе Литвы с Восточной Пруссией. Первый трофей!» Эту бумажку вместе с письмом Овсянников и послал родным.