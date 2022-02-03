«На дистанте ни разу не чихнул, в школе спросят справку?»: что нужно знать о выходе из карантина в Калининграде

Если учеба на удаленке прошла безболезненно (в прямом смысле слова), препонов для возвращения в школу не будет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградской области что ни день, то новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. Так, за последние сутки выявлено 1318 случаев заражения. На карантине при этом находится свыше 90 тысяч человек. В сети много вопросов, связанных не только с организацией лечения, но и о правилах выхода из ковид-карантина. Стоит заметить, что эти правила время от времени корректируются с учетом эпидобстановки, уровня иммунизации населения и нагрузки на систему здравоохранения.

«Комсомолка» подготовила ответы на часто задаваемые вопросы о карантине и выходе из него как для детей, так и для взрослых.

О детях

По решению регионального оперативного штаба в калининградских школах и детских садах на карантин закрываются классы (группы), где выявлен случай заболевания COVID-19. У родителей путаница: кто из детей после карантина должен приносить справку из поликлиники, а кого допустят к урокам без этого документа?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разделить школьников и детей на три группы.

Первая группа. Дети, заболевшие коронавирусом, должны пройти контрольное ПЦР-тестирование (на 10-12-й день после первого положительного теста). При отрицательном результате и удовлетворительном самочувствии нужно получить у педиатра в поликлинике справку и только тогда выходить в школу (детский сад).

Вторая группа . К ней относятся дети, которые, находясь на удаленке по причине закрытия класса (группы) на карантин, оказались еще и в семейном очаге заболевания коронавирусом. Если в такой ситуации у школьника есть признаки ОРВИ, то его обязательно проверяют на коронавирус. Если никаких симптомов нет, ребенок вместе с родственниками находится на самоизоляции 7 дней. Затем возвращается в школу (детский сад) БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ, но проходит через фильтр, а также посещает школьного медработника.

Есть и исключение из правила. В некоторых школах сегодня и медицинские работники болеют. В таком случае администрация школы направляет детей на осмотр к педиатру в поликлинику.

Третья группа. Школьники (дошкольники), которые во время закрытия класса (группы) на карантин продолжали обучение дистанционно и абсолютно здоровы. В коллектив они возвращаются БЕЗ справки.

«Сидели на дистанте, никто даже не чихнул, и теперь тоже за справкой идти?» - этот популярный вопрос из родительских чатов как раз про таких детей.

Ответ: нет, справка не нужна.

О взрослых

Мы собрали несколько вопросов из популярного сегодня телеграм-канала «Вопросы по лечению COVID-19». Ответы на них дают калининградские врачи.

- Каков порядок выдачи больничного листа, если ребенок болеет ковидом? А если ребенок здоров, но находится на самоизоляции из-за болезни?

- Листок нетрудоспособности по уходу за БОЛЬНЫМ ребенком выдается до достижения им 15 лет, за исключением случаев ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

Листок нетрудоспособности по уходу за ЗДОРОВЫМ ребенком в связи с карантином по контакту с больным COVID-19 выдается до достижения им 7 лет.

- Каковы сейчас законы-правила для контактных? Кому сидеть дома, кому нет? Выдаются ли какие-то подтверждающие документы?

- Если вы не вакцинированы и не болели ковидом в течение 6 месяцев, то вы находитесь на изоляции 7 дней.

Лица, которые вакцинированы не более 6 месяцев назад и переболели не более 6 месяцев назад без симптомов ОРВИ, изоляции не подлежат.

- Положительный тест был 10 дней назад. На сегодня самочувствие хорошее. На повторный тест никто не приехал. Куда можно подъехать сдать повторный тест самостоятельно и закрыть больничный?

- Тест делается на дому, поскольку до отрицательного результата вы на изоляции.

- Была на больничном по уходу за ребенком, инфицированным коронавирусом. Сама тоже заболела, ковид подтвердился. На себя тоже открывать больничный?

- В случае если лицо, уже находящееся на больничном по уходу за ребенком, тоже заболевает, нужно закрыть листок нетрудоспособности по уходу за ребенком и открыть новый как на заболевшего.

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