Урбанист Аркадий Гершман: «После строительства дублера двухъярусного моста пробка переедет всего на 100 метров»

Эксперт переживает за то, что дублеры закроют вид на Двухъярусный мост с обеих сторон. Фото: YouTube

Строительство дублера двухъярусного моста в Калининграде стартовало, но проект в очередной раз подвергся критике. Известный московский урбанист Аркадий Гершман, уже посвящавший Калининграду свои видеоролики, назвал строительство новой переправы «очень дорогим способом перенести пробку на сто метров дальше». Такое мнение эксперт высказал на своем Youtube-канале.

«Памятник сохранится, но его никто не увидит»

Старый двухъярусный мост Гершман назвал уникальной инженерной достопримечательностью, аналоги которой в России найти крайне проблематично (если они вообще есть). А вот строящуюся автомобильную переправу эксперт обозначил как «классическую градостроительную ошибку».

- Можно сказать, что это будет шоссе с развязками, - пояснил Гершман. - Естественно, новый мост не будет подъемным, его сделают выше, и вся эта конструкция просто убьет вид на этот самый двухъярусный мост, который закроют с обеих сторон ( ниже по течению запроектирована железнодорожная переправа в той же стилистике, что и автомобильная. - Ред.) И получается, что вроде как памятник сохранится, но, по сути, его не будет видно. Проблема в том, что у нас в России мыслят категориями отдельных объектов, то есть даже когда мы говорим о каких-то признанных памятниках архитектуры, все думают, что надо сохранить вот этот дом, отдельные двери, но мало кто понимает ценность сложившейся среды и ландшафта. И если у нас стараются по отдельности сохранить какие-то объекты, то во Франции, во многих других передовых странах мыслят именно категориями сохранения ландшафта, потому что если этот памятник у вас останется, но его не будет видно, то люди просто не смогут понять, зачем он здесь был построен, как им пользовались, и в целом исторические перспективы будут уничтожены. Все эти новые конструкции просто задавят существующий двухъярусный мост.

Проблема пропускной способности не решится

По словам Гершмана, не менее важно учитывать пропускную способность, из-за которой строительство и затевалось. Он уверен, что и эта задача решена не будет.

- Дело в том, что этот шестиполосный автомобильный мост будет упираться в более узкие улицы, - заметил эксперт. - Мы понимаем, что развязка в городской черте на обычной улице - это очень дорогой способ перенести пробку на сто метров дальше, потому что весь этот бессветофорный поток будет упираться в ближайшие перекрестки и просто перегружать их. Поэтому, собственно говоря, никто уже лет 30, 40 и даже 50 не делает развязки в городе, никто не старается увеличить пропускную способность, чтобы победить пробки. Все прекрасно знают, что это спровоцирует спрос, из-за чего будет еще больше машин, и они просто парализуют существующую уличную дорожную сеть.

Урбанист предложил своим подписчикам скорее приезжать в Калининград, чтобы успеть полюбоваться старым мостом, потому что вскоре никакого хорошего вида не будет.

- Если бы вместо крупного автомобильного моста рядом построили двух- или четырехполосный мост с таким же подъемным механизмом, то проблемы бы не было. И двухъярусный мост сохранил бы свой вид, и стоило бы все дешевле. Но тут строителям хуже - они меньше заработают, - заключил он.

Напомним, что автомобильный и железнодорожный мосты рядом с двухъярусным строит группа компаний «БТС-Мост» (в конце ноября прошлого года проект был представлен Владимиру Путину председателем совета директоров этой компании Русланом Байсаровым). Цена обоих контрактов составляет около 23 млрд рублей. Срок окончания работ - октябрь 2025 года.