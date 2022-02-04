Основатель АВТОТОР подарил Православной гимназии гигантский глобус

Глобус размещен в вестибюле учебного заведения и вызывает неизменный интерес у гимназистов. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

На днях Православная гимназия Калининграда пополнилась новым уникальным учебным предметом. Это гигантский глобус диаметром 130 см. Сейчас он размещен в вестибюле учебного заведения и вызывает неизменный интерес у гимназистов, которые изучают по нему географию.

Глобус стал очередным даром Православной гимназии со стороны основателя компании АВТОТОР Владимира Щербакова.

«Владимир Иванович, как всегда, оперативно откликнулся на нашу просьбу помочь нам с установкой большого глобуса для того, чтобы дети могли изучать расположение континентов и стран. Спасибо ему огромное за помощь», - сказала директор учебного заведения Нина Шевченко.

Как отметила учитель географии Ольга Харитонова, с первых же дней появления глобуса в Православной гимназии он не оставил никого равнодушным.

«Учащиеся и младших, и старших классов, бегут к глобусу и невольно, в игровой форме, изучают наш родной дом - планету. Находят материки, океаны, моря и страны, ищут Калининградскую область, города в которых бывали. Особый интерес вызывает Антарктида, ведь ее целиком на картах далеко не всегда возможно увидеть. Как же это здорово - одной рукой перевернуть глобус и вот ты мысленно летишь над Землей. Я, проходя мимо, часто спрашиваю ребят, которые и на переменах бегут к глобусу: «А покажи мне....», и называю какой-нибудь географический объект, и надо видеть восторг в глазах, когда получается найти его быстро.

«Я нашел, ура!» - это самый частый отклик ребят, - «Смотри-смотри, а вот это город, где я жил». К

Конечно, это огромная радость - видеть такое желание исследовать Землю, ведь глобус - модель земного шара, модель объемная, которая довольно точно показывает расположение материков и океанов, поверхность нашей планеты (рельеф, реки, озера, пустыни) и страны. Он помогает улучшать запоминание расположения географических объектов, помогает ориентироваться, помогает пониманию параллелей, меридианов и полюсов. Даже просто проходя мимо, задерживая на нем взгляд, дети тренируют память и расширяют кругозор. У глобуса можно проводить урок или викторину. Что тут говорить, но и учителя, подходят, крутят, улыбаются, вчитываются в названия, вспоминают географию. По праву можно сказать, что глобус в холле гимназии стал местом «притяжения» всех любознательных исследователей и неважно, сколько им лет!

И мы все, от души, очень искренне благодарим нашего благотворителя Владимира Ивановича Щербакова, за эту возможность мысленных путешествий, за мотивацию к исследованию родной планеты. Очень надеемся, что со временем, глобус будет главной доминантой нашего гимназического музея «Планета Земля», - подчеркнула Ольга Константиновна.

На средства АВТОТОР и Балтийского православного благотворительного фонда, учредителями и спонсорами которого являются Владимир Щербаков, Наталья Щербакова, Сергей Щербаков и АВТОТОР, не только ведется поддержка материально-технического оснащения Православной гимназии, но и оказывается помощь в обеспечении питанием учащихся. Гимназисты во время учебы обеспечиваются двухразовым питанием и 50% его стоимости компенсируется. Также по решению Владимира Щербакова детям из неполных семей, которые воспитываются без материальной поддержки отцов, оказывается помощь в оплате стоимости обучения в размере 50%. Всего по итогам 2021 года финансирование Православной гимназии Калининграда составило свыше 7,8 млн рублей.

Справка

Компания АВТОТОР основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 2,5 млн. автомобилей.