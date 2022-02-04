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Происшествия4 февраля 2022 14:40

В последний момент вытолкнула коляску с ребенком: что известно о трагедии на Моспроспекте в Калининграде

28-летнюю калининградку сбил насмерть тяжелый грузовик на пешеходном переходе. Малыша чудом удалось спасти
Авторы (2):
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Этот снимок сделан очевидцем Захаром Скворцовым через несколько минут после трагедии.

Этот снимок сделан очевидцем Захаром Скворцовым через несколько минут после трагедии.

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Вечером 3 февраля Калининград потрясла очередная трагедия на дороге. Точнее – на Московском проспекте, который можно считать самой опасной для пешеходов городской магистралью. Вспомнить хоть печально знаменитый «переход смерти» у спорткомплекса «Юность», где в 2008-м автомобиль на полном ходу снес шедшую по зебре горожанку с двумя детьми. Тогда погибли сама женщина и один ребенок.

ОБЯЗАН БЫЛ ПРОПУСТИТЬ

И на этот раз все произошло на регулируемом пешеходном переходе в районе Второго эстакадного моста. В 16.50 водитель крупнотоннажника DAF 95 с полуприцепом, груженным щебнем, решил повернуть с Моспроспекта направо, чтобы подняться на Вторую эстакаду. Транспортное средство двигалось на разрешающий сигнал светофора, но дело в том, что для пешеходов тоже горел зеленый и по правилам дорожного движения водитель был обязан остановиться, чтобы пропустить людей. Почему находившийся за рулем грузовика 47-летний мужчина этого не сделал – теперь выясняет следствие. Сам водитель утверждает, что просто не заметил вступившую на зебру маму с коляской.

Свидетели ДТП сразу вызвали скорую, но к приезду медиков женщина скончалась.

- Скорая по телефону сказала не трогать ее вообще - мол, хуже сделаете, - вспоминает очевидец происшествия Сорбон Махмадиев. - Мама ребенка умерла до приезда скорой. Ребенок жив, слава богу, дрожал весь. Он маленький, год-полтора примерно. Сердце разрывается на части от увиденного...

Погибшей оказалась 28-летняя калининградка Милана Кидрон-Лисовская. Она спасла своего ребенка ценой собственной жизни...

- Детскую коляску девушка в последний момент успела вытолкнуть из-под колес, что спасло жизнь ее ребенку, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Трагедия произошла в четверг в 16:50.

Трагедия произошла в четверг в 16:50.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В пользу версии, что шофер большегруза не видел шедшую ему наперерез женщину, при желании можно принять тот факт, что сбивший человека DAF как ни в чем не бывало продолжил движение. Правда, некоторые комментаторы в соцсетях предполагают, что водила хотел скрыться с места ДТП. В любом случае грузовик смогли догнать (благо в гору грузовик двигался медленно) и остановить в сотне метров от злополучного перехода свидетели происшествия.

- Мы с другом еле-еле остановили этого «таракана» (грузовик. - Ред.), который тащил коляску под колесами, - рассказал Сорбон Махмадиев. - Там подъем, он набирал скорость, 20 километров в час ехал стабильно, мы бежали, чтобы догнать его.

РЕБЕНКА УЖЕ ВЫПИСАЛИ

Чудом спасенного ребенка немедленно доставили в детскую областную больницу, где полуторагодовалого малыша обследовали врачи и оценили его состояние как удовлетворительное.

- У мальчика есть бабушка и отец, который находится в рейсе на судне, - сообщили в правительстве Калининградской области. - Пока отец в море, бабушка может решить вопрос с опекунством в кратчайшие сроки, министерство социальной политики окажет ей всю необходимую правовую помощь в оформлении документов, а также в случае необходимости - социально-психологическую поддержку.

Милана и ее малыш.

Милана и ее малыш.

Фото: СОЦСЕТИ

- Александр (отец ребенка. - Ред.) сможет приехать в Калининград в лучшем случае через пару недель. Он находится в море, очень далеко, - сказал «Комсомолке» Виктор Иванович, отец погибшей девушки.

В пятницу маленького Мирона выписали из больницы. Его забрал дедушка.

ДОБРАЯ, ОТЗЫВЧИВАЯ...

Без преувеличения весь Калининград скорбит о Милане.

- У нас в классе Милана была самая высокая девочка. Она всегда выделялась, - вспоминает Ксения, одноклассница Миланы. - И она была доброй, отзывчивой. Были те, кто шел порой на конфликт. А Милана была искренней и честной, никогда не строила козней.

Девушки виделись последний раз осенью прошлого года.

- Милана как жила возле нашего 35-го лицея (в районе улицы Мариупольской. - Ред.), так и осталась там жить. Я, когда мимо на машине проезжала, всегда ее видела у нас на районе. Она всегда была с ребенком, они много гуляли, - говорит подруга погибшей.

По словам Ксении, о трагедии знают уже все одноклассники и ребята из параллельных классов. Многие друзья уже, кто сколько мог, перевели деньги родителям погибшей, готовятся купить венок от школьных товарищей.

- Милана была самым прекрасным человеком. Таких людей, как она, просто не существует, - говорит близкая подруга девушки Карина. Они были знакомы со школы и всегда были вместе.

Прощание с Миланой состоится во вторник. Друзья девушки организовали в интернете сбор помощи родным погибшей.

- Мой муж – капитан на корабле, а Александр, супруг Миланы – матрос на этом же корабле. Они находятся в Салерно, в Италии. Только в 20-х числах февраля Александр сможет вернуться в Калининград. Когда я узнала о случившемся, решила организовать сбор, - рассказывает калининградка Вера Христенко, организатор сбора. - Думала, на помощь придут знакомые, но информация распространилась быстро, уже многие перевели деньги. У родителей Миланы не очень хорошая финансовая ситуация. Неравнодушных и отзывчивых оказалось много, спасибо всем. Кто-то передает вещи для ребенка, кто-то делает перевод на карту.

Если вы хотите помочь семье погибшей, вот номер карты ее отца Виктора Кидрон-Лисовского: 5484 2000 1035 7960.

Тот самый песковоз-убийца.

Тот самый песковоз-убийца.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ВОДИТЕЛЬ УЖЕ ПРИВЛЕКАЛСЯ

Тем временем следственный отдел ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбудил уголовное дело в отношении водителя DAF. В документах фигурирует часть 3 статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наиболее суровая из ее санкций предусматривает для виновных лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, осужденного в этом случае наверняка еще и лишат водительских прав на срок до 3 лет. По имеющейся информации, виновник смертельного ДТП ранее уже был судим за угон (эта судимость погашена) и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ЧППроисшествия: ЧП