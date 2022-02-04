В последний момент вытолкнула коляску с ребенком: что известно о трагедии на Моспроспекте в Калининграде

Этот снимок сделан очевидцем Захаром Скворцовым через несколько минут после трагедии. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Вечером 3 февраля Калининград потрясла очередная трагедия на дороге. Точнее – на Московском проспекте, который можно считать самой опасной для пешеходов городской магистралью. Вспомнить хоть печально знаменитый «переход смерти» у спорткомплекса «Юность», где в 2008-м автомобиль на полном ходу снес шедшую по зебре горожанку с двумя детьми. Тогда погибли сама женщина и один ребенок.

ОБЯЗАН БЫЛ ПРОПУСТИТЬ

И на этот раз все произошло на регулируемом пешеходном переходе в районе Второго эстакадного моста. В 16.50 водитель крупнотоннажника DAF 95 с полуприцепом, груженным щебнем, решил повернуть с Моспроспекта направо, чтобы подняться на Вторую эстакаду. Транспортное средство двигалось на разрешающий сигнал светофора, но дело в том, что для пешеходов тоже горел зеленый и по правилам дорожного движения водитель был обязан остановиться, чтобы пропустить людей. Почему находившийся за рулем грузовика 47-летний мужчина этого не сделал – теперь выясняет следствие. Сам водитель утверждает, что просто не заметил вступившую на зебру маму с коляской.

Свидетели ДТП сразу вызвали скорую, но к приезду медиков женщина скончалась.

- Скорая по телефону сказала не трогать ее вообще - мол, хуже сделаете, - вспоминает очевидец происшествия Сорбон Махмадиев. - Мама ребенка умерла до приезда скорой. Ребенок жив, слава богу, дрожал весь. Он маленький, год-полтора примерно. Сердце разрывается на части от увиденного...

Погибшей оказалась 28-летняя калининградка Милана Кидрон-Лисовская. Она спасла своего ребенка ценой собственной жизни...

- Детскую коляску девушка в последний момент успела вытолкнуть из-под колес, что спасло жизнь ее ребенку, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Трагедия произошла в четверг в 16:50. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В пользу версии, что шофер большегруза не видел шедшую ему наперерез женщину, при желании можно принять тот факт, что сбивший человека DAF как ни в чем не бывало продолжил движение. Правда, некоторые комментаторы в соцсетях предполагают, что водила хотел скрыться с места ДТП. В любом случае грузовик смогли догнать (благо в гору грузовик двигался медленно) и остановить в сотне метров от злополучного перехода свидетели происшествия.

- Мы с другом еле-еле остановили этого «таракана» (грузовик. - Ред.), который тащил коляску под колесами, - рассказал Сорбон Махмадиев. - Там подъем, он набирал скорость, 20 километров в час ехал стабильно, мы бежали, чтобы догнать его.

РЕБЕНКА УЖЕ ВЫПИСАЛИ

Чудом спасенного ребенка немедленно доставили в детскую областную больницу, где полуторагодовалого малыша обследовали врачи и оценили его состояние как удовлетворительное.

- У мальчика есть бабушка и отец, который находится в рейсе на судне, - сообщили в правительстве Калининградской области. - Пока отец в море, бабушка может решить вопрос с опекунством в кратчайшие сроки, министерство социальной политики окажет ей всю необходимую правовую помощь в оформлении документов, а также в случае необходимости - социально-психологическую поддержку.

Милана и ее малыш. Фото: СОЦСЕТИ

- Александр (отец ребенка. - Ред.) сможет приехать в Калининград в лучшем случае через пару недель. Он находится в море, очень далеко, - сказал «Комсомолке» Виктор Иванович, отец погибшей девушки.

В пятницу маленького Мирона выписали из больницы. Его забрал дедушка.

ДОБРАЯ, ОТЗЫВЧИВАЯ...

Без преувеличения весь Калининград скорбит о Милане.

- У нас в классе Милана была самая высокая девочка. Она всегда выделялась, - вспоминает Ксения, одноклассница Миланы. - И она была доброй, отзывчивой. Были те, кто шел порой на конфликт. А Милана была искренней и честной, никогда не строила козней.

Девушки виделись последний раз осенью прошлого года.

- Милана как жила возле нашего 35-го лицея (в районе улицы Мариупольской. - Ред.), так и осталась там жить. Я, когда мимо на машине проезжала, всегда ее видела у нас на районе. Она всегда была с ребенком, они много гуляли, - говорит подруга погибшей.

По словам Ксении, о трагедии знают уже все одноклассники и ребята из параллельных классов. Многие друзья уже, кто сколько мог, перевели деньги родителям погибшей, готовятся купить венок от школьных товарищей.

- Милана была самым прекрасным человеком. Таких людей, как она, просто не существует, - говорит близкая подруга девушки Карина. Они были знакомы со школы и всегда были вместе.

Прощание с Миланой состоится во вторник. Друзья девушки организовали в интернете сбор помощи родным погибшей.

- Мой муж – капитан на корабле, а Александр, супруг Миланы – матрос на этом же корабле. Они находятся в Салерно, в Италии. Только в 20-х числах февраля Александр сможет вернуться в Калининград. Когда я узнала о случившемся, решила организовать сбор, - рассказывает калининградка Вера Христенко, организатор сбора. - Думала, на помощь придут знакомые, но информация распространилась быстро, уже многие перевели деньги. У родителей Миланы не очень хорошая финансовая ситуация. Неравнодушных и отзывчивых оказалось много, спасибо всем. Кто-то передает вещи для ребенка, кто-то делает перевод на карту.

Если вы хотите помочь семье погибшей, вот номер карты ее отца Виктора Кидрон-Лисовского: 5484 2000 1035 7960.

Тот самый песковоз-убийца. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ВОДИТЕЛЬ УЖЕ ПРИВЛЕКАЛСЯ

Тем временем следственный отдел ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбудил уголовное дело в отношении водителя DAF. В документах фигурирует часть 3 статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наиболее суровая из ее санкций предусматривает для виновных лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, осужденного в этом случае наверняка еще и лишат водительских прав на срок до 3 лет. По имеющейся информации, виновник смертельного ДТП ранее уже был судим за угон (эта судимость погашена) и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.