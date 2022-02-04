Никаких магазинов и прогулок по городу: как спортсменка из Калининграда готовится к выступлению на Олимпиаде

Юля (вторая слева) вместе с командой пока готовится в Новосибирске. Фото: Instagram.com

В пятницу, 4 февраля, в Пекине открылись зимние Олимпийские игры. Первые соревнования уже стартовали, а вот турнир по керлингу, в котором выступит спортсменка из Калининграда Юля Портунова, еще придется подождать. В этом виде спорта, напомним, у нашей области сразу два представителя - вместе с Юлей в Пекин отправился калининградец Сергей Беланов, который является старшим тренером сборной Олимпийского комитета России (так на Олимпиаде называется наша команда).

Сейчас калининградцы находятся в Новосибирске. Прилетели туда заранее, на две недели, чтобы привыкнуть к разнице во времени с Китаем. Готовятся серьезно, проводят по две тренировки в день.

- Живем в карантинных условиях, закрываемся от всего мира, чтобы не зацепило. Никаких экскурсий, прогулок по городу, магазинов, поездок. Отель - лед - отель - лед. Все! Закрытый режим, - рассказывает Сергей Беланов и отмечает, что девочек сторожить и уговаривать не пришлось. Они сами все понимают, потому что хотят попасть на Олимпиаду. Слишком уж высока цена.

В Пекин наши керлингисты приедут 7 февраля. Соперницами россиянок на групповом этапе станут девять сборных.

- Когда мы прилетим, нам дадут одну маленькую тренировочку, 12 минут на каждую дорожку, чтобы мы покатались, посмотрели, - говорит Сергей Беланов. - Очень важный момент - лед. В первой игре будем изучать нюансы, привыкать. Когда спортсмен отпускает камень, он ведь по-разному движется, в зависимости от того, какой лед. Иногда нужно жестко вкручивать камень, иногда спокойно отпускать. Теорией это не выяснить, только практикой. Обычно в первых играх команды допускают много брака, и это связано именно с привыканием ко льду. Во втором, третьем туре играть начинают сильнее.

«Комсомолка» продолжит внимательно следить за нашими земляками в Пекине. Пожелаем сборной удачи!

ПОБОЛЕЕМ!

Расписание игр женской сборной по керлингу на групповом этапе

10 февраля - Россия - США.

11 февраля - Россия - Швейцария.

12 февраля - Россия - Корея и Россия -Япония.

14 февраля - Россия - Канада и Россия - Дания.

15 февраля - Россия - Китай.

16 февраля - Россия - Швеция.

17 февраля - Россия - Великобритания.