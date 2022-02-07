Погода на неделю в Калининграде: аномальное тепло и новое усиление ветра

На зиму картина за окном становится похожа все меньше и меньше. Фото: Александр Подгорчук

С самого начала февраля дневные температуры в Калининграде постоянно растут, и эта тенденция сохранится на нынешней неделе. Синоптики прогнозируют аномально высокую для последнего месяца зимы температуру и очередное усиление ветра.

Прямо сейчас наш город находится под влиянием циклона «Роксана». Он смещается на северо-восток, но еще пару дней будет «поставлять» в Калининград крепкий ветер. По данным портала rp5.ru, в понедельник скорость в порывах составит 13 метров в секунду, во вторник – до 19 м/с. Стоит обратить внимание на атмосферное давление: после падения до 736 миллиметров ртутного столба в ночь на понедельник оно будет стремительно расти и всего за сутки прибавит 20 пунктов.

В среду влияние циклона ослабнет. Скорость ветра вновь не превысит 13 метров в секунду, давление практически придет в норму. Гидрометцентр России также прогнозирует небольшой дождь и необычайно высокую температуру – до +7 градусов.

Очень тепло будет и в четверг: термометры должны показать +6. Синоптики ждут новое усиление ветра, который на этот раз разгонится до 15-16 метров в секунду. Аналогичная картина ждет нас в пятницу.

На выходных немного похолодает. За окном будет +3...+4 градуса, из осадков – небольшие дожди, иногда со снегом. Крепкий ветер (до 15 м/с) тоже обещают.