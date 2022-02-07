Страшное ДТП под Янтарным: Водитель автобуса получил 5 лет колонии-поселения за гибель шести человек

Авария произошла на 12-м километре автодороги «Переславское – Круглово». Фото: Иван МАРКОВ

В Зеленоградске вынесен приговор водителю автобуса за ДТП, в котором погибли 6 человек. Ближайшие пять лет он проведет в колонии-поселении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, страшная трагедия произошла 27 сентября 2020 года на 12-м километре автодороги Переславское - Круглово. Водитель автобуса № 120 сообщением Калининград - Синявино превысил допустимую скорость, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик.

В результате столкновения погибли пять пассажиров автобуса, включая 9-летнего ребенка, а также водитель грузовика. Три пассажира получили тяжелые травмы.

Водитель автобуса в ходе судебного разбирательства виновным себя не признал. Ранее сообщалось, что мужчина утверждал, будто потерял сознание из-за плохого самочувствия, из-за чего и выехал на встречку. Однако эта версия была опровергнута показаниями свидетелей, заключениями судебно-медицинских, автотехнических экспертиз и иными доказательствами, полученными в ходе предварительного следствия.

Помимо лишения свободы суд лишил его водительских прав на 2 года и 11 месяцев.