Сотни сосен сползли на пляж: как выглядит побережье в Куликово через несколько дней после шторма

Так выглядит сегодня пляж возле курортного поселка. Части леса как не бывало. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградская область пережила несколько мощных штормов подряд. Пожалуй, такого удара регион еще не испытывал. В Калининграде ломало деревья, которые плющили машины, сдувало заборы. На побережье море нещадно смывало берег, а ветер валил огромные сосны. После штормов хуже всех выглядит берег в Куликово. Пляж уничтожен, сотни сосен сползли на берег. Как будто великан прошел.

ЗЛОВРЕДНАЯ СТЕНКА

И, как оказалось, ученых это нисколько не удивило. По словам Олега Басса, кандидата географических наук, доцента Инженерно-технического института БФУ имени Канта, виной всему, в том числе, и защитная стенка, которую недавно возвели в Куликово, чтобы прикрыть берег с коттеджами и дачами.

Бетонная стенка спасла коттеджи, но привела к размыву береговой линии по соседству. Фото: Александр КАТЕРУША

- Берегозащита должна быть комплексной. Нельзя защитить один участок берег и не учесть воздействие установленных сооружений на соседние участки берега, - рассказывает Олег Басс. - В районе Куликово недавно построили берегозащитную 600-метровую стенку, классическое сооружение вертикального типа, которое защищает домики на берегу. Волна отражается от стенки, сохраняя энергию, оттаскивая наносы пляжа. Стенка здесь привела к тому, что в результате волноотбойного эффекта наносы песка были отброшены от берега. Это усилило размыв берегов восточнее стенки. Кроме того, стенка усиливает вдольбереговые течения. Я берегами занимаюсь давно, но такого эффекта не видел! В Куликово получился классический низовой размыв. В отдельных местах отступление берега составило 80 метров. Нужно срочно строить наносоудерживающие сооружения, которые называются буны. Обычно их называют волнорезами. Другого пути нет.

Последствия серии штормов в Куликово. Фото: Александр КАТЕРУША

БЕРЕГ ИЗУЧАЮТ НЕ НА ПЛЯЖЕ

Как говорит Олег Басс, правее от променада в Светлогорске тоже случился низовой размыв. И опять благодаря променаду-стенке.

- При нормальных погодных условиях это еще как-то терпимо. Но экстремальные шторма, которые прошли, показали – нельзя отдельные участки берега защищать, а нужно применять комплексные меры защиты. А сегодня они практически свернуты. При КГТУ была лаборатория морских берегов, при Институте океанологии такая лаборатория тоже была. Они производили прибрежные морские исследования для обоснования укрепления берегов. Существовало Управление инженерной защиты (предшественник «Балтберегозащиты»), при нем был целый научно-исследовательский отдел. Но в результате оптимизации, больше 20 лет назад, этот отдел был просто упразднен.

Последствия серии штормов в Куликово. Фото: Александр КАТЕРУША

Тут ученый отмечает, что берег изучают не на пляже, где загорают курортники, а на подводном береговом склоне. Именно подводная часть пляжа определяет то, какой будет надводная. Это как у айсберга видно только 20%. Изучать прибрежную акваторию надо тщательно.

- Именно это помогает проектировать и строить берегозащитные сооружения. А этим изучением никто не занимается. То, что происходит в настоящее время – полуинструментальное наблюдение за берегом. Прибрежными исследованиями, промерами, отбором грунтов практически никто не занимается. А это необходимо. Можно применять космические снимки, снимать с дронов. Но главное – исследование подводной части с плавсредств, с изменением глубин и взятием проб. Это даст основание для принятия берегозащитных мер, - говорит ученый.

Последствия серии штормов в Куликово. Фото: Александр КАТЕРУША

ВСЕ ПРИДУМАНО ДО НАС

Часто приходится слышать – при немцах такого не было. Это действительно так. Так считают не только краеведы, но и люди науки.

- До 1960-х было все прекрасно, посмотрите фото роскошных пляжей, - продолжает Олег Басс. Защитные сооружения немцы строили на побережье с 1847 года. Вначале ставили крепостные стены, их следов уже нет. А к концу XIX века поняли, что стенки не действуют: отбойный эффект, наносы песка уходят, пляжа нет. Тогда начали строить буны. Но не просто: «А давайте строить!». Все базируется на изучении рельефе подводного склона и составе грунтов. К середине ХХ века немецкие гидротехники нашли оптимальное соотношение длины бун (80-100 метров) и расстояния между ними (100-120 метров). Были случаи, когда они поставив буны слишком часто, потом прореживали их. В нынешнем Светлогорске и Зеленоградске обеспечили роскошные пляжи. А в 1936-37 году делали дополнительные промежуточные металлические буны. А у нас строят 50-метровой длины с расстоянием в 50 метров. Довоенные променады – все свайные. Под ними проходила волна и гасилась пляжем. С 1960-70х годов стали строить променады со стенками. Отбойный эффект!

Последствия серии штормов в Куликово. Фото: Александр КАТЕРУША

Что дальше? В понедельник на побережье ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решили, что в 2022 году «Балтберегозащита» приступит к восстановлению берегозащитных сооружений на прикорневом участке Куршской косы, променадах в Пионерском и Светлогорске, а также лестничном спуске в поселке Заостровье с защитой прилегающего берега. В Зеленоградске отремонтируют променад. А чтобы предотвратить угрозу возникновения чрезвычайной ситуации при следующем шторме, на участке берега протяженностью 1750 м в районе восточной части Зеленоградска предстоит привести в порядок разрушенную авандюну и произвести восстановление системы пляжеудерживающих сооружений.

- Все это хорошо. Но печально, что наблюдение за береговой зоной проводятся, когда рак на горе свиснет. Конечно, надо защищать! – говорит Олег Басс. - Но защищать нужно в спокойное время, при надежном учете природных ресурсов, при применении современных технологий и материалов. Так, чтобы шторм встретить во всеоружии. А сейчас уже критическое состояние береговой зоны. И нужны противоаварийные работы. Какие уж тут исследования…

В ТЕМУ

Жители поселка тоже за буны

Надежда РЖЕВСКАЯ

Жители поселка Куликово уже попросили губернатора Антона Алиханова не укреплять разрушенный штормами берег каменным валом, а все же установить волнорезы.

Об этом от имени куликовцев на странице губернатора в Инстаграме написал Дмитрий Красов.

- Жители Куликово не хотят, чтобы укрепление берега с двух сторон от слипа было выполнено в виде каменного вала. Размыв сосен и берега с другой стороны от слипа происходит от боковых течений. Чтобы их нейтрализовать, нужно построить волнорезы, - предложил Дмитрий Красов.

На что Антон Алиханов заметил, что «это делается в соответствии с экспертизой ученых АтлантНиро и БФУ. Волнорезы будут, но сначала песок защитить нужно».