Калининградец с поддельными корочками полицейского похищал людей

По замыслу преступника, поддельное удостоверение должно было принести ему настоящие деньги. Фото: УСКР по Калининградской области

Только благодаря гуманизму отечественного правосудия избежав отсидки за кражи (получил условный срок), 24-летний тогда житель Калининграда не оставил мысли о бесчестном обогащении, но пришел к выводу, что для этого нужны иные способы. Самым многообещающим из которых представлялось использование поддельного удостоверения сотрудника какой-нибудь силовой структуры. Поэтому в 2019 году парень смастерил фальшивые корочки оперуполномоченного угрозыска, с которыми и принялся вершить большие дела.

Опробовать свои новые возможности мошенник решил на гастарбайтерах, которым летом 2020 года предложил посодействовать в оформлении разрешений на временное проживание на территории РФ или в регистрации по месту пребывания. Не бесплатно, конечно: за вожделенный документ требовал от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с носа. Видимо, оно того стоило, поскольку трое форинеров повелись и отдали «благодетелю» в общей сложности 132 тысячи целковых. Взамен ничего, естественно, не получив, кроме чувства горькой досады.

Окрыленный успехом пройдоха решил провернуть более крупную аферу. Прознав, что 25-летний земляк, ранее привлекавшийся за наркоту, похоже, не оставил своего занятия и подрабатывает пушером, мнимый опер теплым летним вечером подкатил к жертве и, помахав перед носом красной книжечкой, заковал в наручники. После чего затолкал в автомобиль и вывез в район поселка Малое Васильково. Используя в качестве инструмента для усмирения электрошокер, киднепер заставил похищенного взять в руки пакетик – якобы с наркотой внутри – и на видеокамеру признаться в причастности к незаконному обороту запрещенных законом веществ.

- Теперь не отвертишься, - объявил он подавленному калининградцу. – Разве только изыщешь где-нибудь полмиллиона рублей – тогда обещаю, что на зону не попадешь.

Делать нечего – «клиент» согласился, пообещав вскорости передать первую часть назначенной суммы в размере 50 тысяч рулей. Деньги взял у матери, вручил шантажисту, после чего, как значится в документах следствия, «покинул территорию Калининградской области».

- Вот и верь после этого людям, - недовольно бурчал вымогатель через несколько дней безуспешных попыток дозвониться до беглеца. – Ладно, впредь буду умнее.

В августе 2020-го преступник выбрал своей следующей жертвой 17-летнего подростка. Перед тем как усадить в машину, обшарил его карманы и не погнушался присвоить обнаруженные 4 тысячи рублей. А потом целый час обрабатывал «задержанного», убеждая, что тот подозревается в торговле наркотиками. Вконец запуганный паренек назвал номер родительского телефона. Выслушав требование заплатить 100 тысяч рублей за непривлечение их сына к уголовной ответственности, папа с мамой оговорили место и время передачи денег, а затем обратились в настоящую полицию.

- При получении от отца подростка части требуемой суммы обвиняемый был задержан оперативниками регионального УМВД, - рассказала представитель управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. – Мужчине инкриминировали сразу несколько уголовных статей: «Подделка документов», три эпизода мошенничества с причинением значительного ущерба, два покушения на мошенничество, шесть эпизодов преступлений, предусмотренных статьей «Использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права, совершенное с целью облегчить совершение другого преступления», «Похищение человека с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений» и «Похищение человека с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего, из корыстных побуждений»), а также грабеж.

Обладатель столь пышного «букета» признал вину в полном объеме и теперь вновь рассчитывает на снисхождение Фемиды. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Ленинградского района города Калининграда, в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.