Все заболели, суд отложили: Что слышно про дело об избиении Прилучного в Калининграде

Прилучный в суд еще ни разу не явился и, судя по всему, не собирается. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Калининграде в очередной раз отложили заседание суда по делу об избиении актера Павла Прилучного. Инцидент, напомним, случился в клубе «Завод» на улице Ялтинской осенью 2020 года. Драка произошла между владельцем заведения Владимиром Семеновым и Прилучным, который в те дни был в Калининграде на съемках.

Очередное судебное заседание, третье по счету, должно было состояться во вторник, 8 февраля, но его отложили. Накануне Владимир Семенов сам попал в больницу, где ему провели внеплановую операцию на сердце. Какое-то время бизнесмен провел в кардиоцентре в Родниках.

- Владимира выписали из стационара. Он сейчас наблюдается амбулаторно. Состояние нетрудоспособное и не позволяет пока участвовать в судебных заседаниях, - пояснил адвокат директора «Завода» Денис Бушуев.

Впрочем, по неофициальной информации, заболела и судья, которая ведет дело. Так что заседание в любом случае бы не состоялось.

Не исключено, что через неделю слушание все-таки проведут и для начала рассмотрят медицинские документы, связанные с операцией Семенова. Что касается Павла Прилучного, то его в суде пока увидеть не надеются. Говорят, актер очень занят на съемках и в Калининград приезжать в ближайшее время не намерен.

Отметим, 1 февраля судебное заседание об избиении звезды сериала «Мажор» тоже перенесли. Именно в то утро Владимир Семенов почувствовал себя плохо.

Напомним, в результате драки в клубе «Завод», в причинах которой и предстоит разобраться суду, Прилучный попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей, а Владимира Семенова теперь обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.