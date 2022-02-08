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Общество8 февраля 2022 17:32

Стихийное свинство: в Куликово шторм выпотрошил старые мусорные ямы, которые оставили отдыхающие

Самое грязное место отдыха на калининградском побережье теперь выглядит еще ужаснее
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
После того, как склоны осыпались, стали видны вот такие пещеры с бутылками и другими отходами.

После того, как склоны осыпались, стали видны вот такие пещеры с бутылками и другими отходами.

Фото: Александр КАТЕРУША

Куликово – одно из самых популярных мест на калининградском морском побережье. Правда, надеемся, что туристы из других регионов сюда не заглядывают, поскольку за многие десятилетия местные отдыхающие успели превратить окрестности в стихийную свалку.

Нет, конечно, кто-то пакеты и бутылки увозит с собой и выбрасывает в городе или, что чаще, наполняет поселковые контейнеры. Но были и есть такие, которые все свои отходы предпочитают оставлять в сосновом лесу. Мусором быстро заполняются все ямы и заросли кустов. А вдобавок есть действенный метод, знакомый еще с советских времен, - закопать! Вроде песочком присыпал - и ничего не видно... до поры до времени.

Теперь следы давних посиделок на природе снова валяются под ногами.

Теперь следы давних посиделок на природе снова валяются под ногами.

Фото: Александр КАТЕРУША

Кто бы мог подумать, что море настолько размоет берег, что он станет осыпаться на пляж вместе с культурными, точнее, некультурными слоями. Так случилось после недавних штормов. Волны в Куликово подмывали пляж и крутой склон, с которого вывалило огромные сосны и мусор, прикопанный много лет назад.

А эту бутылку, похоже, оставили совсем недавно.

А эту бутылку, похоже, оставили совсем недавно.

Фото: Александр КАТЕРУША

Артефакты, попадающие на пляж, - это полиэтиленовые пакеты, пластиковая посуда и стеклянные бутылки типа «чебурашка». Сейчас, кажется, пенные напитки в такие уже не разливают. Да и дизайн этикеток указывает на прошлые годы. Нет сомнений - мусорные ямы старые. Не настолько, чтобы их содержимое нести в музей. Просто стыдно и обидно. Тем более что и современного мусора на пляже сегодня полно - бутылки лежат и стоят возле поваленных деревьев. Видно, их оставили те люди, которые приехали посмотреть на последствия штормов. А могли бы и закопать по давней традиции.

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