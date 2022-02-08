Стихийное свинство: в Куликово шторм выпотрошил старые мусорные ямы, которые оставили отдыхающие

После того, как склоны осыпались, стали видны вот такие пещеры с бутылками и другими отходами. Фото: Александр КАТЕРУША

Куликово – одно из самых популярных мест на калининградском морском побережье. Правда, надеемся, что туристы из других регионов сюда не заглядывают, поскольку за многие десятилетия местные отдыхающие успели превратить окрестности в стихийную свалку.

Нет, конечно, кто-то пакеты и бутылки увозит с собой и выбрасывает в городе или, что чаще, наполняет поселковые контейнеры. Но были и есть такие, которые все свои отходы предпочитают оставлять в сосновом лесу. Мусором быстро заполняются все ямы и заросли кустов. А вдобавок есть действенный метод, знакомый еще с советских времен, - закопать! Вроде песочком присыпал - и ничего не видно... до поры до времени.

Теперь следы давних посиделок на природе снова валяются под ногами. Фото: Александр КАТЕРУША

Кто бы мог подумать, что море настолько размоет берег, что он станет осыпаться на пляж вместе с культурными, точнее, некультурными слоями. Так случилось после недавних штормов. Волны в Куликово подмывали пляж и крутой склон, с которого вывалило огромные сосны и мусор, прикопанный много лет назад.

А эту бутылку, похоже, оставили совсем недавно. Фото: Александр КАТЕРУША

Артефакты, попадающие на пляж, - это полиэтиленовые пакеты, пластиковая посуда и стеклянные бутылки типа «чебурашка». Сейчас, кажется, пенные напитки в такие уже не разливают. Да и дизайн этикеток указывает на прошлые годы. Нет сомнений - мусорные ямы старые. Не настолько, чтобы их содержимое нести в музей. Просто стыдно и обидно. Тем более что и современного мусора на пляже сегодня полно - бутылки лежат и стоят возле поваленных деревьев. Видно, их оставили те люди, которые приехали посмотреть на последствия штормов. А могли бы и закопать по давней традиции.

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