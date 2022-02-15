Головой об стену как способ борьбы с ямами: Алиханов раскритиковал ремонт дорог в Калининграде

Глава регионе призвал сотрудников мэрии не через интернет жалобы принимать, а «ножками пройтись». Фото: Александр Подгорчук

Сколько раз глава администрации Калининграда Елена Дятлова должна ударить головой об стену своих заместителей и других чиновников мэрии, ответственных за ремонт дорог? Губернатор Антон Алиханов заявил, что ему не важно, главное, чтобы был результат, чтобы качество дорожного ремонта было соответствующим и на дорогах не было ям. Об этом глава региона сообщил в ходе заседания областного правительства во вторник, 15 февраля.

Губернатор уточнил, что он лично доволен многими вещами, что делают городские чиновники в части дорожного строительства и ремонта. Однако есть вещи, которые девальвируют практически все ремонтные достижения.

- У меня как у автомобилиста сложилось впечатление, что местами асфальт сошел вместе со снегом, - сказал Антон Алиханов. – Я на выходных прокатился по Аллее Смелых, по той части, которую ремонтировали в прошлом году по моему поручению. Дорога до мясокомбината нормальная, хотя уже есть места, которые надо ремонтировать. А после всё, такое ощущение, что дорога скоро исчезнет. Сейчас погода вполне себе позволяет заняться ямочным ремонтом. Да, он будет носить временный характер, но даже на центральных улицах есть места, которые требуют срочной реакции.

Отдельно Алиханов прокомментировал, а по сути, высмеял свежую «дорожную» инициативу администрации Калининграда. Напомним, на прошлой неделе городские чиновники предложили калининградцам жаловаться на ямы на круглосуточно работающую горячую линию, чтобы оперативно информировать о выявленных повреждениях асфальта.

- Не надо сообщать, Елена Ивановна, - обратился Антон Алиханов к сити-менеджеру Елене Дятловой. – Вы все ваше дорожное управление посадите на личные автомобили, пусть они часа три по городу катаются, составят себе перечень и начнут наконец работать. Не ждите предложений от калининградцев, вы что, не в городе живете, сами не видите, ваши подчиненные не видят?

Обсудили на заседании правительства и капремонт улицы Павлика Морозова.

- Я, конечно, ребят с (компании) «Мосинжиниринг» (подрядчик) люблю и уважаю. Я понимаю, что проект кривой и косой, не учитывающий ничего, что надо учитывать: ни нормальное озеленение, опять там все на коленке приходится переделывать. Слушайте, может быть, мы не будем, если вас не устраивают проекты, начинать работать? И обрезать корни деревьев, которые вы не собираетесь вырубать? Если вы не можете организовать работу, чтобы не повредить эти корни, так вырубите дерево и посадите новый крупномер, - обратился губернатор к подрядчику. Он также сообщил, что знает про их тяжелую строительную технику, которая ездит по близлежащим дворам и разбивает их.

Помимо асфальта, который исчезает вместе со снегом, на дорогах в Калининграде категорически не приживается разметка. Как ни нанесут, ее хватает на несколько месяцев, сокрушался губернатор.

- Мы же постоянно, каждый год увеличиваем объем денег на содержание дорог. Чем вы там мажете эти зебры, что их нет через месяц. Что же такое происходит, я не понимаю! Почему в других городах не так? – на эти вопросы у ответственных за дороги не нашлось ответов.

Заканчивая дорожную тему, Антон Алиханов призвал главу администрации Дятлову «иметь совесть», особенно когда автомобилисты пробивают колеса, причем не где-нибудь на окраине, а на пересечении с проспектом Мира.

- Вы не через интернет жалобы принимайте, не в Токио живете, здесь можно ножками все осмотреть, - сказал Антон Алиханов. - Мне и жителям города нужен результат.