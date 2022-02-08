Режим ЧС: пустят ли теперь на пляж и как будут спасать калининградское побережье

После «Нади» пляжа в Зеленоградске, можно сказать, нет. Фото: Правительство Калининградской области

Шторм «Надя» - последний в череде из пяти январских циклонов - ушел из Калининградской области полторы недели назад. Все это время региональные власти вместе со специалистами по берегозащите оценивали ущерб, который стихия за месяц нанесла приморским территориям. В понедельник, 7 февраля, пришлось даже созвать внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По итогам совещания правительство объявило на побережье режим ЧС регионального характера.

Потеряли 15 га земли

Масштабы разрушений в своем отчете описали эксперты «Балтберегозащиты». Цифры действительно впечатляют. Берег на разных участках за время прошедших штормов отступил в среднем на расстояние от 0,3 до 2,7 метра, кое-где размыв достигал 7,2 метра. Всего за месяц наша область потеряла около 15,5 гектара приморских территорий с почвенным покровом и растительностью. Больше всего досталось прикорневому участку Куршской косы, пляжу в восточной части Зеленоградска, побережью у поселков Заостровье и Куликово и всем трем курортам – Пионерскому, Светлогорску и Зеленоградску.

Для деревянного променада в Лесном на Куршской косе удар стихии если и не оказался роковым, то точно весьма болезненным. Фото: Правительство Калининградской области

Режим ЧС позволит областным властям оперативно выделить из бюджета деньги и начать аварийно-восстановительные работы.

- Если дать природе защищаться самой, то и от дюн ничего не останется. А потом природа примется за проживающих там людей, - заявил губернатор Антон Алиханов. - Штормовой период ярко показал, что побережье сохранилось там, где ранее была проведена работа по берегоукреплению. Если не принимать никаких мер, то в ближайшие годы мы рискуем потерять и пляж в Куликово, и доступ к Куршской косе.

Средства на проведение аварийно-восстановительных работ в Зеленоградском, Светлогорском, Пионерском и Балтийском районах направят из резервного фонда регионального правительства. Уже удалось добиться и выделения 6 миллиардов рублей из федерального бюджета на нужды укрепления и защиты берегов в 2022-2024 годах. Сумма не окончательная и почти наверняка будет расти.

Что будут делать

Восстанавливать побережье и его инфраструктуру предстоит долго. Полный список предстоящих работ в своем Instagram опубликовал Антон Алиханов.

Запланированы:

- демонтаж опасных остатков железных бун в восточной части зеленоградского пляжа;

- строительство защитных сооружений в корне Куршской косы (каменный вал, биг-беги, система бун);

- аварийно-восстановительные работы на Балтийской косе, чтобы защитить авандюну рядом с фортом;

- защита берега в Куликово (каменный вал с обеих сторон от слипа);

- реконструкция свайно-ячеистой бермы в поселке Лесной на Куршской косе;

- начало строительства пляжеудерживающих сооружений в Светлогорске (подводные волноломы, намыв пляжа);

- реконструкция старого променада в Светлогорске;

- строительство противооползневых сооружений в районе Соснового бора в Пионерском и на склоне в районе отеля «Русь» в Светлогорске;

- опояска (защита против подмыва склона) в районе санатория «Янтарный берег» и берега в Отрадном;

- реконструкция подпорной стенки очистных сооружений в Янтарном;

- строительство берегозащитных сооружений в Ушаково;

- восстановление слипа для рыбаков в Филинской бухте (уже в марте 2022 года).

Речи о том, чтобы закрыть побережье от отдыхающих из-за режима ЧС, нет. Однако, очевидно, стоит быть готовыми к тому, что доступ к некоторым популярным местам на время проведения работ будет ограничен.