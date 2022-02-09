«Ребенок не понимает, что он ест»: Чем опасна привычка смотреть мультики за обедом

Смотреть на яркий экран интереснее, чем в тарелку с кашей. Но так дело не пойдет! Фото: Евгения ГУСЕВА

Часто можно услышать рассказы родителей маленьких детей, как для того, чтобы ребенка накормить, приходится включать рекламу-мультики-ютуб и так далее. Мамы оптимистично рассказывают о том, что ребенок тогда спокойно открывает ротик, ест и проблем никаких нет. Казалось бы, ничего нет в этом страшного. Наоборот – помощь современной маме. Накормить ребенка с помощью мультиков – это спасение, практически панацея. В общем, вроде все довольны – и мама, и ребенок.

- Однако эта радость только на поверхности. Многие мамы где-то глубоко внутри догадываются, что что-то здесь неправильно, - размышляет калининградский психолог Елена Болдырева. - Стоит прислушиваться к этому чувству «что-то неправильно», ведь на кону не только нервы мамы, но еще и пищевые привычки ребенка, которые оказывают влияние на всю его дальнейшую жизнь. Чем же опасно кормление со смотрением мультиков? Ребенок не понимает, что он ест, какой вкус у еды, не формируется умение отслеживать момент насыщения, ведь все его внимание поглощено ярким экраном.

В общем, опасная привычка: «пока открываешь ротик, идет мультик». А как же тогда быть мамам, чьи дети с трудом едят?

Елена Болдырева. Фото: СОЦСЕТИ

Универсального приема точно нет. Но, по словам Елены Болдыревой, есть ряд рекомендаций, часть из которых обязательно подойдет конкретным маме и малышу:

- Смещаем фокус на «делай как я». То есть когда ребенок ест за столом овощи на пару, мама, домочадцы тоже это едят. После двух лет уже вполне реально скорректировать питание ребенка и взрослых в примерно одинаковом ключе.

- Пробовать новые блюда, которые могут быть полезны для ребенка, а значит, и для взрослого, дегустировать вместе. И вот оно - еще одно поле для совместного общения и отношений!

- Не делать праздник из того факта, что ребенок ест. Вообще убрать чрезмерный фокус внимания с еды, с видов продуктов, а также с толщины-худобы и прочие комментарии про еду, калории, комплекцию тела.

- Подключать ребенка к приготовлению еды.

- Подключать ребенка к составлению меню, к покупкам в магазине по списку.

- Как бы невзначай в уместной форме комментировать полезность тех или иных продуктов.

- Атмосфера за обеденным столом очень важна. Кухня – место, где творится гастрономическое волшебство. Это место, где вся семья собирается вместе. Здорово, если удается создать такую атмосферу.

- Избегать провокаций: если ребенку трудно устоять и не съесть конфет – значит, они не должны быть расставлены в мисочках по всему дому. Но и категоричных запретов быть не должно, ведь запретный плод сладок.

- Посмотреть, к чему может привести неподходящий родительский опыт при формировании пищевого поведения ребенка. Например, фильм «Голод» (16+). Очень грустная история.

ИЗ ДНЕВНИКА ПСИХОЛОГА

Не логикой, а игрой!

- Идет у меня сессия онлайн, - пишет Елена Болдырева. - По ту сторона экрана - мама дошкольника. Рассказываю и показываю, каким образом можно увлечь ребенка, замотивировать его, когда он не хочет умываться: «Я - теплая водичка, всех умываю, всех делаю чистюлями! Идите ко мне умываться!» - выступаю в роли воды, говорю полусказочным голосом. В это время пес, который бегает рядом, останавливается, навостряет уши, смотрит на меня. Дальше я рассказываю, как можно реагировать, если ребенок бросает игрушки: «Бедный я кубик, как больно моему бочку, меня бросают, а я так хочу играть, хочу, чтобы из меня домик построили, хочу к своим братикам-кубикам! А-а-а-а-а-а! Не кидай меня, пожалуйста», - говорю за кубиком, сам кубик демонстрирую на экране. На этих словах пес подбегает ко мне, смотрит на кубик, поскуливает. В общем, даже пес на такое взаимодействие, на такие интонации реагирует! Такой игровой способ работает хорошо с детьми в возрасте до 5 лет. Он лучше отвечает потребностям и возможностям ребенка, чем наши взрослые логические разъяснения. И делает взаимодействие с малышом веселым, спонтанным, радостным. Играйте!