Забытая история области: рекорд космонавта Романенко и выставка рисунков в США

В 1987 году наш земляк Юрий Романенко провел на орбите 326 суток 11 часов 37 минут 59 секунд. Фото: Архив автора

75 ЛЕТ НАЗАД

Голосуем за народное счастье!

9 февраля 1947-го жители янтарного края впервые избирали депутатов в Верховный Совет РСФСР

Вообще самые первые выборы прошли у нас годом ранее. 10 февраля 1946-го советский народ избирал депутатов в Верховный Совет СССР. Тогда еще не было Калининградской области, эта часть Восточной Пруссии считалась Особым военным округом. Тем не менее здесь тоже прошли выборы. И это стало еще одним важным шагом по утверждению новой жизни на бывшей немецкой земле.

Темой первых выборов занималась Тамара Прошина, много лет руководившая Центром хранения и изучения документов (ныне – облархив новейшей истории).

– Кандидатом в депутаты в Совет Союза был выдвинут командующий Особым военным округом генерал-полковник Кузьма Галицкий, кандидатом в депутаты в Совет Национальностей – Алексей Косыгин, – рассказывала Тамара Алексеевна. – В выборах приняли участие 100 процентов избирателей. Выдвинутых кандидатов поддержали 98,8 процента участвовавших в голосовании.

К следующим выборам ситуация существенно изменилась. Принадлежность янтарного края к СССР стала оформлена де-юре: 7 апреля 1946-го была образована Кенигсбергская область, 4 июля ставшая Калининградской. А число избирателей – заметно увеличилось. Так, в феврале 1946-го в выборах приняло участие всего 9,5 тысячи человек гражданского населения. А уже к концу того года в результате начавшегося массового переселения только в сельские районы области прибыло 60 тысяч советских граждан.

Предвыборную пропаганду и агитацию требовалось поднимать на новый уровень. И здесь основная роль была отведена появившейся областной газете. Уже в первом номере «Калининградской правды», 9 декабря 1946-го, тема предстоящих выборов стала главной. И чем ближе они были, тем больше уделялось им внимания на страницах газеты. А номер за 10 февраля 1947-го был и вовсе полностью отдан под отчеты о том, как проходило голосование.

Выборы 9 февраля 1947-го проводились с 6 до 24 часов. Но многие избиратели приходили на участок задолго до начала, чтобы первыми отдать голос «за народное счастье». Фото: Архив автора

Выборы 9 февраля 1947-го проводились с 6 до 24 часов. Многие избиратели приходили на участок задолго до начала, чтобы первыми отдать голос «за народное счастье». Но не все могли позволить себе такую роскошь. Например, на участке № 24 в Калининграде последний избиратель, точнее, избирательница появилась за три минуты до закрытия.

– Раньше не могла, прибежала прямо с работы, – извинилась она, получая бюллетень.

Всего в тех выборах приняли участие 99,98 % калининградских избирателей. Из них 99,47% отдали голоса за предложенных кандидатов. Согласитесь, сегодня такие цифры кажутся просто фантастикой. Хотя…

35 ЛЕТ НАЗАД

Рекорд не ради Гиннесса

В феврале 1987-го наш земляк-космонавт Юрий Романенко отправился в свой последний и самый сложный полет

Как поется в одной хорошей старой песне, последний бой – он трудный самый. Именно таким и оказался третий полет для Романенко. Главной задачей было провести на орбите рекордно длительный срок. Однако не ради Книги рекордов. Как сказал в те дни директор Института медико-биологических проблем академик Олег Газенко, без объективных данных о допустимых пределах жизнедеятельности в космосе не может развиваться фундаментальная наука о человеке.

Исторический 300-суточный рубеж Романенко преодолел в ночь на 3 декабря 1987-го. И хоть он успевал не только выполнять задания (в частности, трижды выходил в открытый космос), но и на гитаре играть, медики рекомендовали сократить рабочий день до 4,5 часа.

А в Калининграде весь тот год опять переживали его родители. На орбитальную станцию «Мир» Лариса Григорьевна и Виктор Петрович лишь изредка могли передать письмо. Как-то они попросили сообщить им, когда «Мир» будет пролетать над янтарным краем. Хотелось хоть так на своего Юру посмотреть. Однако небо в тот вечер затянуло…

Стартовав 5 февраля 1987-го, на Землю Романенко вернулся 29 декабря. Итого: 326 суток 11 часов 37 минут 59 секунд. Причем он стал тогда еще и самым опытным космонавтом, проведя «там» за три полета 430 суток 18 часов 21 минуту 30 секунд.

В апреле 1988-го ему было присвоено звание почетного гражданина Калининграда. И, отвечая на поздравления, мать, в частности, сказала:

– Большое спасибо всем, кто переживал за нашего сына во время полета – и потом, когда поползли слухи о его плохом самочувствии. Нелепая выдумка!..

Для слухов были такие основания: что-то Романенко не видно не слышно. Говорили, что он вообще не может ходить… Однажды я его прямо спросил:

– После почти года на орбите долго пришлось восстанавливаться?

– Нет, я быстро вернулся в строй. Конечно, тут спасибо и крепкому организму. Но все же главное – это правильная индивидуальная методика: какие, будучи в космосе, упражнения выполнять, чтобы вернуться здоровым. И здесь мне очень пригодился опыт моих первых двух полетов.

Не скрывает он и того, что третий полет был для него самым интересным:

– Работали на новой станции и многое делали впервые. Например, совершили первую дозаправку в космосе. Опасная это была операция, все вручную, малейшая утечка и…

Дважды Герой Советского Союза Романенко уже давно, как говорится, на заслуженном отдыхе. Однако космос ему до сих пор снится:

– Я вообще любил эту работу…

60 ЛЕТ НАЗАД

В обиде на тесноту

Работы юных калининградских художников попали на выставку в США

В начале 1962 года уже сгущались тучи Карибского кризиса. Однако при этом внешне все еще оставалось пристойно. И, в частности, в США открылась советская выставка детского изобразительного искусства.

Попали туда и работы сразу целой группы учащихся Калининградской художественной школы: Оли Бадмаевой и Славы Полянского, Валеры Лагутина и Юры Бурова, Валеры Соколовского и Вити Рябинина.

Жизнь подтвердила, что случайных ребят там не было. Так, Бадмаева стала скульптором. Лагутин – иконописцем. А больше всех известен, пожалуй, Рябинин. К сожалению, его уже нет с нами. Но он не забыт, недавно о нем даже книга вышла. Причем средства на нее собрали всем миром. Те, кому дорог этот художник и его творчество.

Однако вернемся в 1962 год. На фоне успеха – участия в выставке в «самой» Америке – родители юных художников решились обратить внимание властей на то, в каких трудных условиях (так деликатно было сформулировано) занимались их дети. «Художка» ютилась в двух комнатках в Доме пионеров. Занятия проходили в четыре (!) смены: с девяти утра до девяти вечера. Причем здесь же занимались кружки ИЗО и скульптуры самого Дома пионеров. В общем, нельзя ли предоставить отдельное помещение?

60 лет назад юные художники могли только мечтать о таком здании для своей школы. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Ныне художественная школа располагается в симпатичном особняке на проспекте Мира, 28. Получила она его почти десять лет спустя после американской выставки – в 1971 году.