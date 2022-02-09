От 900 до 2 000 рублей: В Калининграде прокуратура заинтересовалась ценой экспресс-тестов на ковид

По их результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аптеках в центре Калининграда можно встретить экспресс-тесты на ковид стоимостью и за 900, и за 1200, и за 2 000 рублей.

- Что ж так дорого? – возмутилась я. И выслушала отповедь, как показалось, немного обиженного таким бестактным вопросом фармацевта.

- Во-первых, экспресс-тест не входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, следовательно, государство не контролирует его стоимость, - объяснили мне. - Во-вторых, медпомощь сегодня организована таким образом, что если человек с признаками ОРВИ, высокой температурой вызывает врача, то ему по полису ОМС бесплатно проводят это исследование. И наконец, покупать экспресс-тест вас никто не заставляет.

Но вот общественникам, обратившимся к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с предложением проверить обоснованность стоимости экспресс- и ПЦР-тестов на коронавирус в аптеках и частных медцентрах, подобная логика не кажется убедительной. По мнению правозащитников, безнравственно повышать цены в тот момент, когда суточный показатель заражений растет, и очень стремительно. Нельзя не учитывать и тот факт, что за последние пару недель санитарные правила постоянно дополняются нововведениями: уже не нужен контрольный ПЦР-тест, если больничный длится дольше недели; отменена изоляция для контактировавших с зараженным СOVID-19. В такой ситуации для спокойствия и самоконтроля человек точно побежит в ближайшую аптеку. Но с такими ценами, как сегодня, это спокойствие может весьма дорого обойтись.

На днях стало известно, что Генпрокуратура все же поручила прокурорам в регионах проверить ценообразование тестов. В случае выявления нарушений в ведомстве пообещали принять «исчерпывающие меры». А также напомнили, что вопросы соблюдения законов в сфере борьбы с коронавирусом «находятся под постоянным контролем».

Наша область не осталась в стороне.

- Проверке подлежат документы о приобретении тест-систем, документы о первичной стоимости лабораторных исследований, а затем идет оценка возрастания цены, - подчеркнула в интервью ГТРК «Калининград» заместитель прокурора области Мария Чудинова.

Проверки продлятся до конца февраля. По их результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

КСТАТИ

Специалисты считают ПЦР-тестирование более надежным способом исследования на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции по сравнению с экспресс-тестами, который каждый из нас при желании может купить и в домашних условиях провести самодиагностику. Казалось бы, и стоить ПЦР-тесты должны дороже. А вот и нет! В частных медцентрах и лабораториях Калининграда стоимость стандартного ПЦР-теста колеблется от 1300 до 1550 рублей.

Нет, что-то с ценами у нас в этой группе аптечного товара точно не так!