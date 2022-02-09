«Изъять и уничтожить»: Власти рассказали, как победить незаконную торговлю в Калининграде

В прошлом году на нелегальных торговцев было составлено 1439 административных протоколов. Фото: "КП" Архив

Несанкционированная торговля, несмотря на пандемию коронавируса, не исчезла с улиц Калининграда и даже не уменьшилась. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» - Калининград» рассказал замглавы администрации города, председатель комитета муниципального контроля Денис Белозеров.

- Тут, наверное, вопрос как к нам, органам власти, так и к жителям, которые сами фактически стимулируют такую продажу. Если бы не стимулировали, не было бы желания торговать. Я не хочу переложить ответственность на жителей, но пока покупают – победить это невозможно, если мы максимально не внесем изменения в законодательство, - сказал он.

По словам Белозерова, есть принципиальная разница в методах борьбы с «обычными» нелегальными торговцами, например, солнцезащитными очками, одеждой, духами, и с торговцами санкционными продуктами, запрещенными для ввоза в Россию. Вся санкционная продукция изымается и уничтожается, этим занимается Россельхознадзор. Однако такие меры нельзя применить к торговцам другими товарами, для них предусмотрены только штрафы, которые «матерых нелегалов» не пугают.

- Некоторые торговцы, которых впервые ловят, после составления протокола прекращают эту деятельность, а тех, кто занимается этим несколько лет, штрафы не пугают. Но мы можем только составить протокол и направить его в мировой суд, - сказал председатель комитета муниципального контроля.

В прошлом году на нелегальных торговцев было составлено 1439 административных протоколов, а в 2020 году – 940 протоколов. Мировые судьи уже рассмотрели 1130 протоколов, по 1108 протоколам назначены административные штрафы на общую сумму более 4,8 млн рублей. По оставшимся нарушителям (кто попался впервые) приняты другие процессуальные решения – предупреждения. Штраф на физическое лицо составляет 4 тысячи рублей, на ИП - 10 тысяч рублей.

В 2021 году сотрудники комитета даже изучали возможность включения некоторых нелегальных точек в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО), что позволило бы легализовать их. Однако ни одна точка в схему так и не попала по разным причинам: либо из-за коммуникаций, либо из-за интенсивности дорожного движения.

Очаги незаконной торговли хорошо известны властям. Это перекресток улиц Черняховского - Горького, улица Киевская (около Балтийского рынка), арка около гостиницы «Калининград», улица Согласия и другие. За прошедший год незаконная торговля фактически была ликвидирована на пешеходной зоне улицы Баранова.